X2, minirevoluție în clasa SUV-urilor premium

X 2 era veriga lipsă din lanțul SUV-urilor BMW. Este ultimul ieșit și înglobează filozofie nouă, care se traduce printr-o schimbare consistentă de design, dacă judecăm după standardele conservatoare ale constructorului bavarez. Deși e puțin mai scurt decât X1, X2 oferă același confort și se dă drept fratele mai mic al lui X6 și X4. Am testat vreme de o săptămână, pe parcursul a 1.300 de km, noul SUV pentru a vedea dacă-și merită banii, adică 56.723 de euro, într-o echipare aproape de top.

Până la apariția navei-amiral X7, X2 rămâne cea mai nouă apariție în peisajul SUV-urilor BMW. A fost construit din dorința de a atrage în primul rând clienteala tânără și aventurieră. Pentru asta, designerii au fost lăsați să se joace cu liniile noului BMW, rezultând un Sports Activity Coupe, dedicat, în primul rând, junglei urbane, dar care, dotat cu sistemul de tracțiune integrală xDrive, devine un cățărător eficient pe aproape orice tip de drum. Când a fost desenat, X2 a urmărit să combine un coupe sportiv cu statura robustă tipică mărcii germane. Atitudinea agresivă este amplificată prin pachetul M Sport și M Sport X, care se poate comanda opțional. X2 este mai scurt - 4,36 metri şi mai scund cu peste şapte centimetri faţă de X1 -1,52 metri, dar oferă acelaşi ampatament de 2,67 metri. În plus, consolele mai reduse, combinate cu o grafică subţire a geamurilor, dau senzația unui coupe. Schimbările de design au intervenit până și la celebra grilă în formă de rinichi care datează încă din 1933. În varianta X2, clasica formă trapezoidală este răsturnată, o premieră pentru BMW. În plus, ca o reminiscență a legendarelor modele 2000 CS şi 3.0 CS, în semn de sportivitate, apare logo-ul mărcii pe montanţii C. X2 pare că are o poziţie lată pe şosea, pentru că partea din spate este desenată cu liniile orizontale şi o bară de protecţie distinctă, iar designul acesteia poate fi modificat prin personalizarea mașinii cu pachetele M. Spoilerul spate scade coeficientul aerodinamic Cd la 0.28 și amplifică caracterul sportiv al mașinii.

Doar câteva motorizări

Sportivitatea lui X2 se traduce și prin cifre. Astfel, modelul, care are o masă serioasă de 1,67 tone, este capabil să accelereze, cu motorul diesel de 2 litri și 190 de cai-putere, până la 221 de km/h și să sprinteze până la 100 de km/h în doar 7,7 secunde. Există și o versiune superioară de motorizare diesel, alta decât cea testată de mine, în care motorul este un diesel de 2 litri, dar o putere îmbunătățită de 231 de cai care fac ca sprintul până la sută să se facă în 6,7 secunde, iar viteza maximă să atingă 237 de km/h. De remarcat că, în acest moment, X2 este livrat cu tracțiune integrală doar cu aceste două motorizări diesel, pe benzină fiind disponibil un singur propulsor de 192 de cai-putere fără posibilitatea de tracțiune integrală. Motorul testat de mine, un clasic BMW, și-a dovedit eficiența mai ales la un drum lung de peste 1.300 de km, pe care l-am efectuat vreme de cinci zile pe toate tipurile de carosabil. Cu un plin de motorină de 51 de litri, am reușit să parcurg aproape 900 de km, incluzând trafic urban, ambuteiaj, autostradă și drumuri sinuoase de munte. Media de consum a fost de circa 5,5 litri/100 de km, incluzând condus în regim EcoPro, dar și multe reprize sporitve.

De la Sport, la Eco Pro

X2 dispune, ca și celelalte modele BMW, de sistemul Driving Experience Control. Acesta permite alegerea între modul Comfort, Eco Pro și Sport. Diferențele sunt consistente și se simt imediat în modul în care care răspunde mașina. Dacă pe modelul Sport se schimbă imediat dinamica direcției și modul în care răspunde sistemul de propulsie, în cel Eco Pro, o apăsare serioasă a accelerației se traduce printr-o deplasare destul de molcomă pentru un BMW. În schimb, vezi cum câștigi kilometri în plus printr-un condus eficient și poți fi martor la schimbul de energii recuperate printr-o frână de motor și stocate în baterii speciale. Interesant este că padelele de pe volan, prin care poți comanda manual cutia automată în opt trepte, modifică puțin comportamentul mașinii, păstrându-i caracteristica dictată prin Driving Experience Control. Sportivitatea maximă este atinsă în modul Sport cu acționarea padelelor, iar eficiența lăsând mașina să se ocupe de schimbarea vitezelor în modul Eco Pro. Cu sistemul Dynamic Damper Control, garda la sol este redusă cu 10 mm, iar suspensia poate fi ajustată şi mai precis la preferinţele şi cerinţele individuale. Garda la sol este coborâtă de asemnea cu 10 mm în varianta pachetului M. X2 dă dovadă de stabilitate fără cusur, virajele strânse fiind negociate precis. Datorită tracțiunii integrale xDrive, mașina urmează trasa dictată de șofer, fără să se simtă vreo supra sau subvirare. Ce-i drept, pe segmente în pantă, drumuri de munte sau depășiri rapide se simte nevoia modului Sport, cel Eco Pro neintegrându-se cu stilul BMW. Există și un asistent la coborârea în pantă care preia sarcinile șoferului, scoțând din discuție frânarea, care poate duce la pierderea aderenței.

Asistenți inteligenți

Sistemele de asistență a șoferului fac și din X2 un automobil inteligent și mai sigur. Driving Assistant include avertizarea la părăsirea benzii, afişarea limitei de viteză cu afişarea interdicţiei de depăşire, Selective Beam cu asistent antiorbire al fazei lungi, precum şi avertizare în caz de coliziune şi de pietoni cu funcţia de frânare în oraş. Ca opțional, există și un tempomat activ cu funcţia Stop & Go, care, între 30 şi 140 km/h, menţine viteza dorită introdusă de şofer şi distanţa de siguranţă faţă de vehiculele din faţă. Un alt opțional este asistentul de ambuteiaje, care funcționează până la viteze de până la 60 km/h și preia de la șofer controlul de proximitate şi activităţile de menţinere a benzii de rulare pe autostradă. Asistentul de ambuteiaje utilizează asistenţa direcţiei pentru a menţine automobilul pe mijlocul benzii, dar șoferul trebuie să aibă cel puţin o mână pe volan. Un alt sistem care se dovedește util este controlul distanţei de parcare care folosește camera pentru mers înapoi pentru a proiecta imaginile în format HD pe monitorul de pe consola centrală. Asistentul de parcare ajută conducătorul inclusiv să găsească şi să utilizeze spaţiile de parcare laterală. X2 este dotat cu faruri cu tehnologie LED, inclusiv pentru cele de ceață, și este capabil să schimbe automat între faza lungă și cea scurtă.

Cât e de confortabil

Interiorul lui X2 este confortabil, în ciuda faptului că mașina are doar 4,36 metri lungime. Ampatamentul de 2,67 metri oferă suficient spațiu pentru ocupanții locurilor din spate. Șoferul și pasagerii au o poziție înaltă în scaune, ceea ce se traduce printr-un confort sporit, mai ales la dumurile lungi, și printr-o vizibilitate mai bună. Opțional, poate exista și un plafon panoramic, ceea ce crește cu mult luminozitatea în habitaclu. Șoferul are la dispoziție un head-up display color proiectat pe parbriz, accesibil doar pentru el, pe care sunt afișate elemente esențiale privind viteza, restricțiile pe segmentul de drum, navigația dacă e activată, dar și posturile de radio sau fișierele cu muzică sau convorbirile telefonice. Practic, șoferului îi este suficient să privească doar înainte pentru a-și culege toate informațiile esențiale pentru drum, fără a mai coborî privirea către bord sau tableta centrală. Monitorul de control în varianta cu navigație ajunge la 22,35 cm și este prevăzut cu touch control. Accesarea meniurilor se poate face și din butonul plasat lângă schimbătorul de viteze. Scaunele specifice echipării M oferă o foarte bună susținere lateral, preluând sarcinile apărute la curbe strânse. Iluminarea interioară se face cu ajutorul unor LED-uri integrate de-a lungul panoului de bord și a ușilor și poate căpăta nuanțe de portocaliu, violaceu, verde, bronz, albastru sau alb, la dorința șoferului. Consola centrală oferă posibilitatea încărcării wirelles a telefonului mobil, iar sistemul multimedia este capabil să preia de pe smartphone nu doar convorbirile, ci și fișierele audio. Din păcate, există un singur port USB plasat sub cotieră, dar care, din fericire, permite încărcarea telefonului. Conectarea unui iPhone se poate face printr-un sistem special plasat în cotieră. Portbagajul are o capacitate de 470 de litri și dispune de un fund dublu care permite transportarea în siguranță a unor bagaje mai sensibile sau ascunderea unora. Acționarea haionului se poate face electric atât din butoanele de pe el, cât și din interiorul mașinii. Pentru păstrarea alimentelor la rece, X2 dispune și de un torpedou refrigerat.

X2 este capabil să parcurgă 900 de km cu un plin de 51 de litri de motorină

400 Nm cuplul motorului diesel de 190 de cai-putere

5,5 litri/100 de km consum mixt

7,7 secunde, sprintul până la 100 de km/h

AVANTAJE

Dezavantaje

motorizarea pe benzină e fără tracțiune integrală

puține combinații de motoare

preț ridicat al opționalelor

Avantaje