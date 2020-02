30 de ani de business în România. Paralela 45, o afacere cât o poveste de viață

Vacanță! Un cuvânt la auzul căruia cei mai mulți se gândesc la relaxare, timp liber petrecut frumos, oameni dragi și amintiri de neuitat. Pentru fiecare român însă, vacanța are o însemnătate aparte. Pe Alin Burcea, fondatorul celei mai longevive agenții de turism din România, vacanța l-a trimis cu gândul în anii copilăriei. Un salt în timp și clipe de reflecție presărate cu amintiri din cei 30 de ani de activitate, timp în care a trimis milioane de români în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, reușind să construiască, pas cu pas, un adevărat imperiu din... vacanțe.

Primii bani, din actorie

Alin Burcea este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România. De trei decenii conduce Paralela 45, una dintre primele agenții de turism din țară. Și-a dorit să fie actor, dar destinul l-a vrut călător. „Decât să stai pe bară, mai bine termină o facultate și apoi te faci actor”, i-a spus tatăl său în adolescență. „Eu voiam să dau la Teatru, se intra greu atunci, erau locuri puține, iar concurența era de 17 candidați pe un loc. Se intra cam după 4-5 ani”, își amintește Alin Burcea. Mama sa îl vedea medic, însă tânărul a fost atras atunci de un domeniu care avea să-i fie cale de urmat în viață. „Tatăl meu, arhitect fiind, lucrase în construcția câtorva hoteluri mari și mi-a zis că e un drum bun la turism. Sunt poliglot, îmi plăceau limbile străine și vedeam în vacanțele petrecute pe litoral, când tata lucra la diverse proiecte, că poți intra ușor în contact cu străinii. Erau șanse mai mari să pleci din țară, pe vremea aceea nu prea se putea ieși din țară”, mai povestește acesta. Și așa a ales Facultatea de Turism din cadrul ASE. „Am intrat la Turism cu 9,25. Eram 30 și ceva de oameni în două grupe, era un fel de elită, pentru că se intrase cu medii foarte mari. Am învățat foarte multe, am făcut practică, iar în primul an am fost obligați să facem școala de ghizi. După ce am terminat primul an, am mers la mare, unde am fost ajutor de ospătar. Am stat o lună şi jumătate la Jupiter. Între timp, îmi luasem atestat de artist liber profesionist cu Școala Populară de arte și făceam spectacole pe litoral. Pentru un puști de 20 și ceva de ani aveam un salariu îngrozitor de mare, cam 3.000 de lei. În anul II am făcut recepție la mare și am continuat cu spectacolele de teatru, iar în anul III, fiind unul de practică, am făcut ghidărie, lucram cu străinii. În anul acela am lucrat în așa fel încât mi-am depus banii de mașină”, își amintește omul de afaceri.

1990. Românii, la coadă pentru vacanțe

După terminarea facultății, a urmat stagiul de trei ani la Sibiu, la Biroul de Alimentație Publică, pentru ca mai apoi să se întoarcă în Capitală, la ITHR București, Întreprinderea Turism, Hoteluri și Restaurante. „La început am lucrat cu turiști români. La vremea aceea, șeful serviciului ghizi era celebrul Ion Antonescu, fondatorul Marshall Turism”. Atunci l-a cunoscut pe Adrian Grigorescu, viitorul partener de business, care-i era coleg. După Revoluția din 1989, românii erau cuprinși de sentimentul de eliberare și libertate, iar ideea înființării unei agenții de turism s-a transformat rapid într-un plan de afaceri. „Businessul în turism a fost oarecum natural pentru mine”, spune omul de afaceri, care-și amintește cu mândrie de începuturi. „Eu aveam 26 de ani, el 39, era mai așezat, mai cu frica lui Dumnezeu, eu, mai nebun. Am luat licența 384 cred, pe 5 aprilie 1990. Apoi am căutat un spațiu. Am avut marea șansă să găsim o fostă florărie. Ne-am dus la primărie și am cerut să ne facă contract pe spațiu, cred că am fost primii din București care am avut. În bdul Regina Elisabeta 29 -31. Pe 4 iunie 1990 am deschis. N-o să mai întâlnesc niciodată coadă! În fiecare zi la ora 8 eram la agenție, iar până la 9 seara eram sătui de încasat”, povestește Alin Burcea.

O Dacie numită Georgeta

„Ce puteai să faci în ’90, vindeam turism intern!” Avea trei angajați și îl luase pe Mihai Stănilescu ca director de agenție, care le-a zis: „Băi, aduceți marfă!”.

Cumpărase o Dacie pe care o chema Georgeta, pe care a iubit-o foarte mult. „Mă duceam cu Adrian să contractăm. Eu lucrând cu spectacole în sudul litoralului, știam pe toată lumea și cred că am adus vreo 300-400 de camere. Făceam contracte cu hotelurile. Alergam să aducem marfă”, mai spune Burcea. „Prima dată am vândut turism intern. Atunci nu se cerea avans. Practic, cum puteam să facem comision? Făceam contractul, încasam banii și plăteam. În comunism, ideea de țeapă nu exista!” A urmat prima ieșire din țară, la sfârșitul lunii iunie. Destinația: Istanbul, Turcia. „Pentru noi, românii, Istanbulul era un miraj! Excursia costa, la vremea aceea, 25 de dolari și 500 de lei și se făcea cu autocarul. Am fost ghid, nu mai ieșisem din țară decât în Bulgaria și Rusia. Toată vara am avut grupuri în Turcia, iar jumătate din ele erau pentru business”, mărturisește Alin Burcea.

Apoi au urmat noi destinații și sute de mii de români dornici să descopere lumea. Grecia și mai apoi China, în 1991 când au început circuitele externe. A urmat Egiptul cu celebrele croaziere pe Nil, iar în 1996 decola prima cursă charter Paralela 45 către Antalya, Turcia.

Bornele afacerii

Cele mai îndrăgite destinații

Agenția de turism Paralela 45 s-a dezvoltat an de an, Alin Burcea fiind cel care a testat întotdeauna destinațiile înainte ca ele să fie incluse în portofoliu. „Nu poți să vinzi decât ce vezi”, spune acesta. „În Antalya, de exemplu, avem turism de lux de masă. De la 5 stele în sus! A fost o creștere fabuloasă pe Turcia. În 4-5 ani, Antalya a crescut de la 130.000 la 250.000 de turiști anul trecut. Au și crescut prețurile, ce-i drept. Turcia nu mai este destinația ieftină pe care o știam”, mai spune Alin Burcea. Astazi, Antalya este destinația vedetă a verilor, cu 19 curse charter cu plecări din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Arad, Baia Mare, Satu Mare, Bacău și Suceava. „Avioanele trebuie să fie umplute, dar marea artă a echipei mele, dar și a mea, e că noi nu am exagerat niciodată. Când faci chartere, marea artă este să-ți dai seama cam cât poți să faci, să nu te supraevaluezi. Degeaba contractezi 10 avioane dacă umpli doar 7”, mărturisește omul de afaceri. Un alt punct forte al agenției Paralela 45 pe piața de turism din România îl reprezintă circuitele. Portofoliul conține azi peste 180 de itinerare pe toate continentele, cu plecări din marile orașe ale țării.

„Circuitele sunt marea mea mândrie și pasiune. Am cea mai bună echipă de producție. Suntem numărul 1! Circuitele îți pun mintea la contribuție, te provoacă să fii creativ, să citești, să studiezi, să cunoști destinația”, mai spune Alin Burcea, care mai pregătește câteva destinații pentru cei pasionați să descopere noi civilizații: Georgia, Azerbaidjan și Armenia.

1 miliard de euro cu pasiune și anduranță

Pe măsură ce nivelul de trai al românilor s-a îmbunătățit, afacerea s-a dezvoltat prin creșterea numărului de agenții deschise în țară. Astăzi, Paralela 45 are peste 50 de agenţii la nivel national, proprii sau în franciză, coordonate de o puternică echipă de distribuție, și vânzări anuale de peste 70 de milioane de euro. Fiecare an al afacerii a reprezentat însă o permanentă provocare pentru inovație, dar au fost și momente-cheie, când dibăcia antreprenorială a trebuit să primeze. Fondatorul Paralela 45 estimează că în cei 30 de ani de activitate vânzările companiei însumează un miliard de euro. „Lumea este mai bogată decât acum 10 ani, iar ultimii trei au fost buni datorită creșterilor de salarii. Greu și șocant a fost anul 2009. Într-adevăr, a mai fost și anul 1998, când a fost o inflație îngrozitoare. Oamenii nu știu cum e să-ți vinzi casa ca să aduci bani în firmă. În 2009 am manageriat bine. Noi facem și investiții în imobiliare. Aveam un proiect început atunci la Snagov pe care l-am oprit pentru câțiva ani, acum l-am terminat”, povestește Alin Burcea. Omul de afaceri a trecut prin toți anii de tranziție, contribuind la dezvoltarea turismului românesc. De numele său se leagă proiecte precum „Litoralul pentru toți”, „Copiii Soarelui”, Legea domeniului schiabil, dar și alte idei și inițiative implementate în perioada în care a ocupat postul de secretar de stat în Ministerul Turismului (2001-2002), dar și din funcția de președinte al ANAT(1990-1993 și 2016-2018). Deși România nu profită la maximum de potențialul turistic, Alin Burcea spune că evoluția și dezvoltarea se văd acum mai bine ca niciodată. „E o tendință interesantă în România, acum se zboară mai de pe toate aeroporturile din țară. Cine spune că România nu s-a dezvoltat e rău intenționat. Problema noastră este imaginea de țară și cum să facem să aducem cât mai mulți turiști străini în România. Când zici Italia, zici: spaghete, pizza, Roma. Când zici Austria… schi, șnițel, Viena. Dar când spui România?! Poate Dracula, dar nu l-am mai promovat. Asta înseamnă să ai brand, când zici România, să semnifice ceva! Degeaba creștem cu 12%, sau 7% pe an.”

Investiţii şi în imobiliare

Portofoliul omului de afaceri nu se rezumă doar la agenția de turism. Alin Burcea a investit masiv în proiecte imobiliare, precum și în industria ospitalității, construind un celebru hotel în Capitală, dar și un ansamblu rezidențial pe malul Lacului Snagov, pentru cei care vor să se relaxeze la sfârșit de săptămână departe de aglomerația urbană. Alături de Alin Burcea lucrează peste 280 de angajați. De-a lungul celor 30 de ani, omul de afaceri a reușit să sudeze o echipă de profesioniști, mulți dintre ei fiindu-i alături încă din primii ani de activitate ai agenției. Își duce des angajații în traininguri de specializare și are grijă ca fiecare să fie recompensat pe măsură. „În urmă cu 10 ani am creat o modalitate de premiere ca la fiecare 5 ani angajații cu rezultate să fie premiați cu stele pe ecuson și bani”.

După 30 de ani...

Cu vasta experiență de business, Alin Burcea intuiește încotro va evolua economia României și estimează un rulaj de 80 milioane de euro pentru 2020, în creştere cu 12-15%, de la 70 milioane euro anul trecut. Cifrele arată foarte bine pe zona de vânzări online, unde estimează 5 milioane de euro la finalul sezonului 2020, față de 3,5 milioane anul trecut. Anul acesta este unul important pentru omul de afaceri, care așteaptă să se mute înapoi în sediul principal din Bd. Regina Elisabeta, 29 -31, clădire ce se află în proces de reabilitare, și urmează să mai deschidă câteva sucursale ale agenției, ajungând astfel la peste 50 de agenții proprii și francize la nivel național.

Turismul este o meserie a păcii.

