A apărut prima aplicație pentru radiografii pulmonare din România

Inteligența artificială a devenit parte integrantă în viețile românilor, în tot mai multe domenii. De la simple aplicații pentru cumpărături, trafic sau afaceri până la sisteme complexe care pot salva vieți. În urmă cu doi ani, patru studenți au pornit un start-up în zona MedTech, dezvoltând o aplicație care a fost implementată în premieră în România, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” din Timișoara.

Ștefan Iarca, Bogdan Bercean, Andrei Tenescu și Cristian Avramescu sunt o echipă. Colegi la Politehnica Timișoara, tinerii și-au consolidat parteneriatul datorită pasiunilor comune pentru inteligența artificială și sinergia pe care aceasta o are cu domeniul medical. Au participat la multe concursuri împreună, unele dintre ele de antreprenoriat, și au învățat din fiecare experiență. “Dorind să rămânem în zona de inteligență artificială aplicată în medicină și cunoscând puterea pe care acești algoritmi o au în zona de imagistică, am venit cu ideea de a dezvolta XVision - o aplicație care să îi asiste pe doctori în analiza radiografiilor”, povestește Ștefan Iarca, fondator și Business Manager.

Au învăţat din greşeli

“Înainte de XVision, am dezvoltat o aplicație ce încerca să prezică schizofrenia din discursurile persoanelor, funcționând tot pe baza algoritmilor de inteligență artificială. N-am reușit să o transformăm într-un produs de succes, dar experiența ne-a pus la dispoziție lecții importante pentru a ne deschide un start-up în domeniul medical”. Tinerii au renunțat la joburi și au decis să-și facă propriul business. “La început, ne întâlneam pe unde și când apucam și lucram la proiecte scurte, strict pentru concursuri. Ne-am mutat în primul nostru birou și ne-am format propriul stil de lucru. Deși în prezent lucrez la dezvoltarea algoritmilor XVision, acum mă ocup și de tot ce înseamnă design și identitate vizuală”, spune Bogdan Bercean, Software Engineer și fondator XVision. De partea tehnică se ocupă Andrei Tenescu, Data Scientist, și Cristian Avramescu, Solution Arhitect, ambii fiind fondatori al start-up-ului. “Rolul meu în echipa XVision este și a fost unul tehnic, responsabilitățile mele principale fiind partea de backend a aplicațiilor noastre și partea de inteligență artificială”, spune Andrei. Responsabil cu dezvoltarea aplicației XVision și cu integrarea acesteia este Cristian.

Proiectul a atras atenţia finanţatorilor

Cu toate atuurile necesare unui proiect de succes, provocarea celor patru tineri a fost integrarea aspectelor de business în proiectul XVision. “Lumea vedea potențialul pieței, sinergia pe care inteligența artificială o are cu imagistica medicală și, cel puțin în ecosistemul antreprenorial local, eram cunoscuți ca echipă pentru că lucram în aceeași componență de ceva vreme. Pe parcursul drumului am fost sprijiniți de mulți mentori și oameni cu experiență, atât din punct de vedere tehnic, cât și din din perspectiva de afaceri. Am încercat să ne alegem investitori din această zonă și astfel l-am atras alături de noi pe Ciprian Man, primul nostru angel investor. Apoi am fost selectați pentru runda a doua a programului de accelerare Techcelerator, susținut de fondul de investiții cu capital de risc GapMinder, prin intermediul căruia am reușit să deblocăm o finanțare totală de 100.000 de euro”, spune Ștefan Iarca. “Experiența obținerii acestor finanțări a fost una pozitivă, deoarece nu am deblocat întreaga sumă deodată, ci pe baza unor indicatori de performanță pe care i-am setat împreună cu investitorii. Astfel, pentru a obține următoarea parte din finanțare, trebuia să lucrăm la acești indicatori, aleși strategic pentru cazul nostru specific de business.”

La sfârșitul lunii ianuarie, cei patru tineri fondatori ai businessului au reușit introducerea platformei XVision în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” din Timișoara, după un an de studiu și o colaborare strânsă cu medicii de acolo.

Cum funcţionează aplicaţia

“Aplicația funcționează pe baza mai multor algoritmi de inteligență artificială, luând ca informație de bază o radiografie digitală și oferindu-le medicilor atât informații despre aceasta, cât și imagini suplimentare care să faciliteze procesul de analiză imagistică. Mai precis, XVision poate identifica dacă există o anomalie de orice fel în radiografie, o poate clasifica exact și o poate identifica pe radiografie printr-o hartă a zonelor afectate de patologii. Pentru fiecare imagine, se generează și o versiune cu țesutul osos evidențiat și una doar cu țesutul moale, pentru a face mai clare fracturile și respectiv eventuale leziuni de sub oase. Din punct de vedere medical, ajută la prioritizarea pacienților, la trierea acestora în funcție de gravitatea cazului și la procesarea mai rapidă și facilă de către experți a investigațiilor imagistice pe care le consultă. Este gândit strict ca un asistent al doctorului, acesta din urmă fiind cel care face interpretările și pune diagnosticul final”, povestește Ștefan Iarca. “În momentul de față, aplicația e accesibilă pentru toți doctorii care lucrează în cadrul acestei instituții și îi asistă pe aceștia în interpretările radiografiilor. Impactul asupra acestora, pe care îl măsurăm cantitativ și calitativ, este unul pozitiv. De o mare importanță pentru noi sunt datele cu care lucrăm și să ne asigurăm că acestea sunt în deplină siguranță. Toate instituțiile cu care colaborăm au servere interne securizate, astfel că radiografiile procesate cu ajutorul XVision nu părăsesc rețelele locale. De asemenea, ne asigurăm că înainte de a fi procesate, toate datele sunt complet anonimizate și nu pot fi reidentificate”. Această premieră le dă curaj și altor medici să spere că vor putea folosi aplicația în munca lor.

Business cu palmares

Priceperea românilor în domeniul IT și cel al inteligenței artificiale este recunoscută la nivel mondial, iar cei patru parteneri nu fac excepție. Au participat cu XVision la competiții precum Innovation Labs și Microsoft Imagine Cup, Hacking Health organizat de Johnson&Johnson, Startarium, Seedstars Startup Competition, dar și la altele. “La unele dintre ele nu am reușit să câștigăm premii, dar fiecare a adăugat valoare companiei noastre. La finalul zilei credem că a meritat investiția de timp făcută prin participarea la fiecare dintre acestea”, spune Ștefan Iarca. Fondatorul nu poate avansa încă o cifră de afaceri pentru start-up-ul XVision. “Compania este în stadiu incipient, e foarte dificil să răspundem cu cifre exacte. Avem anumiți indicatori financiari pe care încercăm să îi atingem și vom face tot ce ne stă în putință să reușim să ajungem acolo”, adaugă acesta. Acum întreaga echipă se concentrează pe implementarea aplicației, iar pentru viitor nu exclud extinderea și pe alte zone. “Putem susține însă că, la intrarea noastră în mediul de business, nu anticipam să găsim atâta deschidere și ne așteptam ca lucrurile să fie mai dificile, oamenii mai închiși și nu așa doritori să ajute. Am rămas plăcut surprinși de acest aspect, care ne-a întrecut mult așteptările. Vom căuta cu siguranță să atacăm și piețe diferite, însă va trebui să decidem strategic atunci când vom alege care vor fi următoarele noastre ținte”, mai spune Ștefan.

Avem o colaborare strânsă și cu doctorii din cadrul Spitalului Județean Oradea, unde am găsit foarte multă deschidere. Mai sunt câteva spitale din țară cu care suntem în discuții avansate; sperăm să putem anunța noi colaborări în perioada următoare.

Ștefan Iarca

Am reușit să întâlnim oameni care să ne îndrume pentru a ne dezvolta ideea, astfel că aceasta a generat interes și din partea altor persoane din ecosistem. Astfel, am decis să continuăm să investim eforturi în conturarea ideii și să intrăm cu adevărat în lumea businessului.

Cristian Avramescu