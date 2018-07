Acţionarii Fox au aprobat o tranzacţie de 71 miliarde dolari

Grupul media Twenty-First Century Fox, controlat de familia Murdoch, a anunţat că acţionarii săi au aprobat oferta în valoare de 71 de miliarde de dolari înaintată de Walt Disney Co pentru preluarea activelor din...

Luna iulie este prin tradiție o perioadă de tensiune în sistemul energetic, ponderea energiei hidro scăzând din cauza debitului mai redus al apelor, îndeosebi al Dunării. În acest an, iulie a fost caracterizat cu...

Inconjurata de polemici, pusa in dificultate de rezultate dezamagitoare, Facebook a afisat o prabusire spectaculoasa, creand stupoare pe Wall Street. Actiunile cele mai mari retele sociale din lume s-au depreciat...

Vremurile de glorie ale taberei școlare de la Năvodari, locul unde sute de mii de copii îşi petreceau vacanțele până în 1989, au apus demult. Circa 100.000 de elevi veneau în fiecare an în acele vremuri în...

România are în prezent 13 şantiere care însumează 169 kilometri de autostradă în execuţie, şantiere care în ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului şi al companiei de...

Deficitul bugetului general consolidat a crescut de aproape două ori (83%) în luna iunie a acestui an, ajungând la 14,97 miliarde de lei, faţă de 8,14 miliarde de lei în primele cinci luni al acestui an, potrivit d...

Donald Trump şi oficialii Uniunii Europene au făcut un pas în spate în războiul comercial, miercuri, fiind hotărâţi să ajungă la o înţelegere pentru zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii, în...