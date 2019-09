Afacere de succes cu specialiaşti în energie regenerabilă

Piața forței de muncă are noi nevoi, în funcție de domeniile care se dezvoltă în această perioadă. De câțiva ani sunt foarte căutați și în România inginerii specializați în energii regenerabile. Pentru că firmele oferă pachete salariale mai puțin atractive pentru cei care sunt la început de drum, o oportunitate pentru tinerii specialiști este finanțarea start-up-urilor. Mai mult, micile firme înființate cu ajutorul programelor de finanțare oferite de stat sunt și printre primele exemple de succes, printre start-up-uri, având activitatea în domeniul energiilor regenerabile, pe o piață aflată în plină expansiune.

Companiile care caută acum specialiști în energii regenerabile au nevoie de oameni care să poată să întocmească și să actualizeze specificațiile tehnice pentru echipamentele și sistemele de producere a energiei electrice convenționale sau neconvenționale, precum și a procedurilor specifice pentru instalarea și întreținerea echipamentelor. Specialiștii sunt foarte importanți pentru elaborarea ofertelor tehnice, atunci când firma participă la licitații. Mulți tineri ingineri preferă să caute astfel de locuri de muncă în străinătate, însă unii au ales să lucreze în România, înființându-și propriile firme. Pentru ei este foarte important să găsească informațiile și oamenii care să-i ajute să înceapă mica afacere, în țară.

Afacere pornită cu 25.000 de euro

Un exemplu de succes este Luminița, de la Brașov, care a reușit să înființeze un astfel de start-up cu o finanțare de 25.000 de euro, în anul 2015, iar acum are deja o firmă care aduce profit. „În 2015 eram masterandă și căutam informații pentru teza mea despre biomasă și energia regenerabilă. Așa am luat contact cu Clusterul Inovativ al Biomasei Green Energy, din Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Acest Cluster are sediul în cadrul Incubatorului de Afaceri de la Sfântu Gheorghe. Entitatea de management a Incubatorului este Asociația Întreprinderilor Mici și Mijlocii Covasna. Demarau, în 2015, un proiect de finanțare pentru Start-Up-uri, în Regiunea Centru. Așa am aflat și eu despre acest program”, povestește Luminița Vlaicu, ingineri specializat în domeniul energiilor regenerabile, managerul firmei Renerg SRL, din Brașov.

Povestea de succes a început cu fonduri europene

Pentru a deveni, din inginer specializat în energii regenerabile, un antreprenor de succes, s-a înscris la cursul de competențe antreprenoriale și a intrat cu o idee de afacere în concursul planurilor de afaceri. „Planul de business mi l-am făcut singură și cu focus pe domeniul meu de studii, adică energia regenerabilă. Când am aflat că am câștigat, m-am bucurat enorm. Atunci știam că voi putea lucra în domeniul acesta. Ajutorul pentru mine a venit din partea echipei de mentorat din cadrul Incubatorului, deoarece, tot în acel an, au înființat un spațiu de coworking – innoHUB. Spațiu în care noi, tinerii cu start-up-uri, am avut posibilitatea să închiriem un birou cu acces la internet, imprimantă, cafea și tot ce ai nevoie la birou, plus mentoring pe implementarea proiectului. La început m-am ocupat doar de strategie și de definitivarea obiectului de activitate. Primele venituri au fost câștigate după șase luni. Start-up-ul a avut trei angajați la început”, povestește Luminița.

Dezvoltare rapidă, pe domenii conexe

Exemplul de succes al acestui start-up arată cum poate să se dezvolte pe mai multe paliere o companie mică, dar cu oameni capabili, după un minim ajutor. Firma Luminiței a luat ființă ca un răspuns şi ajutor de cunoaștere în domeniul Energiilor Regenerabile şi Protecţiei Mediului, însă, în trei ani, lucrurile s-au mai schimbat, astfel că Renerg SRL oferă consultanță de specialitate solicitanților, pentru investiția și implementarea oricărui sistem de reducere a consumurilor de energie - electrică sau termică. Firma s-a specializat și în atragerea de fonduri structurale, pe câteva linii importante: POIM, POC, Startup Nation, StartUp Plus, și alte programe. Renerg funcționează și ca un asistent de cumpărături pentru sistemele solare. Profitabilitatea sistemelor este specialitatea fondatorului PhD. eng. Luminița Ioana Vlaicu. „În beneficiul societății, misiunea noastră este de a promova în primul rând în cadrul societății domeniul energiilor regenerabile şi implementarea acestora în mediul construit - case, birouri, spitale, biserici, primării, școli etc. - și pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă mai bine ce înseamnă să trăiești într-un mediu independent energetic și conservat natural, fără a mai distruge mediul înconjurător. Ne propunem realizarea conexiunii între societăți, instituții publice, Universități, ONG-uri, Camere de Comerț și Industrie și Agenții de Mediu, lucrând și colaborând împreună pentru domeniul verde și protecției mediului”, spune Luminița Vlaicu.

Cei care vor sa facă acest pas, să înființeze un start-up, trebuie să aibă, neapărat, cunoștințe în domeniul pe care-l aleg pentru firmă și să fie curajoși. Este important și să se informeze cu privire la fiecare pas care ține de buget, asumare și tot ce este necesar pentru un business.

Luminița Vlaicu, inginer specializat în energii regenerabile