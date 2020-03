Afacerea românească cu bijuterii din aur

Bijuteriile sunt cele mai dorite accesorii din toate timpurile. Căutate atât de femei, cât și de bărbați, acestea oferă stil, eleganță și rafinament. Când vorbim însă despre bijuteriile din aur, percepția românilor este cumva una la extreme. Pe de o parte le asociază cu vânzarea la gram în magazine sau la casele de amanet, folosind aurul ca monedă de schimb, și pe de altă parte, văd acele produse remarcabile la prețuri prohibitive, pentru care trebuie să facă mari eforturi financiare. O tânără antreprenoare a reușit să îndrepte privirile românilor către bijuterii unic și fine, ce nu se găsesc în spatele unor vitrine.

Simona Telteu, fondatoarea brandului IONA, și-a propus și a reușit, într-un timp foarte scurt, să facă bijuteriile din aur accesibile femeilor din România și nu numai. Pornind de la dezideratul “make gold cool again”, povestea IONA este una pur românească și a început atunci când Simona a decis să-și schimbe parcursul profesional. “După aproape 12 ani de corporate, am ales să las în urmă mediul sigur de acolo și să mă dedic antreprenoriatului în industria bijuteriilor din aur, deoarece am cunoscut mulți bijutieri extraordinari la noi în țară care au o poveste de spus. Experiența de marketing mă ajută să fac această poveste să ajungă la cât mai multe consumatoare și să le îndrept atenția spre bijuteria fină din aur, cu design, Made in RO”, spune tânăra antreprenoare. Cu un puternic background în marketing și după cercetări de piață amănunțite, Simona Telteu a lansat businessul pe piață în anul 2018. Dar nu înainte de a cunoaște tainele industriei. “În 2017 am absolvit cursurile de bijuterie contemporană la Assemblage, singura școală de bijuterie de autor din București și una dintre cele mai bune din zona aceasta a Europei. Experiența de acolo m-a ajutat să înțeleg mai bine limbajul designerilor și al bijutierilor, însă implicarea mea în IONA este în primul rând ca om de business și apoi ca om de marketing într-o industrie de Fine Jewelry. Tot în urma acestor cursuri am înțeles diferențele dintre bijuteria de autor și bijuteria fină din aur. Aceasta din urmă este definită nu doar prin metalul prețios folosit sau pietrele prețioase din monturi, ci și prin calitatea finisajelor și prin aspectul lipsit de imperfecțiuni”, povestește Simona Telteu. Cercetarea de piață și testarea ideii a durat aproximativ doi ani, iar antreprenoarea a descoperit o relație complicată a româncelor cu bijuteriile din aur. Atunci a decis ca IONA să reprezinte acel suflu nou, plin de autenticitate, ce poartă amprenta maeștrilor bijutieri.

Bijuterii cu emoții 100% românești

Numele brandului este legat tot de măiestria unui român. IONA dramaturgului și poetului Marin Sorescu. “Povestea IONA este una pur românească, iar numele de brand este un nume vechi, încărcat cu simboluri și apropiat culturii noastre. Ne-a plăcut foarte tare și subtilitatea cu care Marin Sorescu îl conturează pe IONA, pescarul aflat în căutarea libertății și a cunoașterii de sine. Nici nu se putea o alegere mai bună de atât pentru că brandul IONA vorbește despre eliberarea de convenții, despre autenticitate și susținerea comunității din care facem parte”, mai povestește Simona Telteu. “Când cumperi o bijuterie IONA, de fapt cumperi o emoție pe care o transmiți mai departe. Acesta find principalul factor care ne diferențiază. Bijuteriile fine lucrate de noi sunt încărcate de simboluri, au un design unic care le încântă pe posesoare. Avem în spate o echipă grozavă de designeri talentați și de maeștri bijutieri cu care ne mândrim.” Româncele au apreciat imediat noile bijuterii, iar asta s-a văzut cel mai bine în cifrele înregistrate de afacere. “Business-ul IONA a fost primit bine de la început, reacțiile clientelor au apărut încă din primele luni de la lansare, din 2018. Clientele simt latura umană a business-ului nostru, lucru care se vede, de altfel, și prin faptul că am reușit să ne construim o comunitate frumoasă în jurul brandului. Am încheiat 2019 cu o cifră de afaceri de aproximativ 67.000 de euro și estimăm că vom depăși 100.000 de euro în 2020”, adaugă antreprenoarea care a investit în jur de 70 de mii de euro în businessul său.

Prețuri pentru toate buzunarele

Bijuteriile IONA se vând online, dar și în showroom-ul din București aflat într-o casă veche din Dorobanți. “Cele mai multe vânzări vin din online și ne bucură încrederea clientelor noastre din țară și de peste hotare. Umărim să aducem în prim plan design-ul și finețea bijuteriei din aur, acea poveste care o face să fie unică. Mizăm pe tehnologiile moderne care permit printarea 3D și personalizarea bijuteriei, inscripționarea acesteia cu mesaje cu semnificație pentru posesoare. Bijuteria fină este în primul rând emoție, este făcută să aibă un simbol sau o semnificație pentru posesoare și fix acest lucru în transmitem la IONA”, mai spune Simona. Bijuteriile au prețuri ce pornesc de la 199 de lei pentru brățările pe șnur roșu din mătase și până la 9.500 de lei, prețul unei perechi de verighete cu 36 diamante montate pe muchie. În portofoliul IONA se găsesc acum şase colecții de bijuterii din aur galben, alb și roz, inspirate din diverse domenii. Ca orice femeie, și Simona are bijuteriile preferate. „The Golden Ratio” este setul care îmi place cel mai mult, datorită simbolisticii din spate. După cum știm, raportul de aur este folosit încă din antichitate în arhitectură, arte și estetică pentru a reda proporțiile ideale. În plus, stă la baza unor opere de artă celebre, precum Mona Lisa. Din setul „The Golden Ratio”, lănțișorul la baza gâtului îmi place cel mai mult: e discret și elegant în același timp. Aș face o glumă și aș spune că am aceleași gusturi cu clientele noastre pentru că acest lănțișor este și preferatul clientelor. O altă bijuterie care stârnește pasiuni este Colierul „Amavi”, care transpune simboluri din tarot: cartea a VI-a a Îndrăgostiților, Arcana Majora. Ne-am documentat aproape trei săptămâni până să decidem ce elemente să stilizăm în design și cum s-o facem. Este o piesă elaborată, cumpărată în special de domni și oferită cadou femeilor iubite.”

Premieră pe piața din România

Antreprenoarea a înregistrat o premieră pe piața fine jewelry din România: prima colecție de bijuterii din aur cu email colorat. Colecția se numește ART NOUVEAU și combină aurul cu tehnica emailului, folosită la finalul secolului XIX pentru a da culoare bijuteriilor și a scoate în evidență forme complexe de plante, păsări și insecte. Colecția se bucură de un real succes, iar “femeile se regăsesc în imaginile pe care le folosim atât în magazinul online, cât și în rețelele de socializare”, spune Simona Telteu. Bazându-se pe vânzări exclusiv online, comunicarea este elemental cheie al businessului IONA. “Investim foarte mult în online. Promovăm autenticitatea, folosim în shooting-urile noastre un mix între femei reale (care îți pot fi prietene sau vecine de masă la o cafenea) și modele profesioniste. Iar acest lucru le ajută pe femei să se identifice în povestea brandului IONA.”

Brandul a prins bine în diaspora

Clientele sunt cele care validează munca echipei din spatele brandului. Româncele au îndrăgit imediat bijuteriile fine, așa că planurile antreprenoarei se îndreaptă către internaționalizare. “Planul nostru actual este să creștem pe piața din România păstrând aceeași comunicare umană cu clientele și același nivel de customer care. În același timp, datorită solicitărilor mari primite din diaspora românească, ne-am propus ca în 2020 să ne concentrăm mai mult eforturile în internațional, prin lansarea unei platforme online dedicate clientelor din afara României”, dezvăluie fondatoarea brandului

Brandul IONA și-a propus să facă bijuteriile fine din aur mai accesibile femeilor din România și, mai nou, din diaspora românească. Bijuteriile IONA sunt accesibile prin prețurile practicate raportate la design-ul unic și modern, dar și prin prezența lor în online, fiind livrate româncelor direct la birou sau acasă.