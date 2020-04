Antreprenoriatul social în vremea pandemiei

Toată lumea vorbește despre efectele devastatoare ale pandemiei asupra mediului de afaceri și mai ales asupra micilor antreprenori români. Ȋnsă mai există un sector care are de suferit în urma crizei pe care o traversăm, și anume ONG-urile. Având în vedere că majoritatea oamenilor și companiilor se implică în ultima perioadă pentru reducerea riscurilor de infectare cu noul coronavirus, asociațiile care susțin alte cauze au trecut în plan secund sau au fost uitate de tot de către donatori. Unele riscă să nu își mai poată continua activitatea, în timp ce altele s-au adaptat rapid situației, venind în sprijinul comunității, uneori chiar suplinind ajutorul statului.

Zeci de acțiuni se desfăşoară în toată ţara datorită inițiativelor antreprenorilor și asociațiilor neguvernamentale, care încearcă astfel să acopere nevoile oamenilor pentru că statul român este depăşit. Se pare că ministrul Muncii nu vede efortul depus la adevărata lui dimensiune, considerând ajutorul venit din comunitate drept unul “firav”. “Am văzut puține comunități mobilizate, punând laolaltă resurse și dorință de a lupta împreună”, spunea Violeta Alexandru într-o postare publică. Realitatea ne arată, însă, că rolul statului a fost suplinit de efortul a sute de oameni care au reușit să le ofere celor din “Linia Întâi” și nu numai un real ajutor.



Atelier transformat în fabrică de viziere

Criza de coronavirus în România s-a văzut și simțit cel mai acut în rândul personalului medical. Lipsa echipamentelor de protecție în lupta cu inamicul invizibil a determinat asocțiații, dar și persoane fizice și juridice din toată țara să pună umărul la treabă. Asociația FabLab ȋmpreună cu FormWerk și zeci de persoane care dețin imprimante 3D au început să producă viziere gratuite pentru medicii din România. “Tehnologia și spațiul FabLab București sunt disponibile, ȋn mod normal, antreprenorilor, studenților, artiștilor, firmelor mici și oricui care vrea să producă ceva nou sau personalizat. De când a ȋnceput pandemia de coronavirus, inspirați de mișcarea internațională a comunității 3D, ne-am concentrat toată activitatea pe producția de viziere de protecție pentru personalul medical. Am folosit un design aprobat de Ministerul Sănătății din Cehia, o variantă rapidă și sigură. Atelierul nostru a devenit o adevărată fabrică de imprimante 3D, puse la dispoziție de către Yannick Bastian, de la FormWerk. Tot el ne-a ajutat și cu materia primă, iar împreună cu alte companii, dar și cu voluntari am reușit, până acum, să facem peste 4.000 de viziere. Acestea au mers către spitale din mai toată țara, cererea fiind uriașă, cel puțin la începutul crizei. Erau medici care ne sunau și ne spuneau că nu au primit nimic pentru a se proteja atunci când intră în contact cu pacienți bolnavi de COVID și că nici nu găsesc echipamente ȋn piață, povestește Alexandru Cristal, coordonator de proiecte al Asociației FabLab. Din fericire, între timp situaţia a început să se mai îmbunătăţească.

Am încercat să ajutăm pe toată lumea atât cât am putut. Din fericire, între timp au mai apărut inițiative similare cu a noastră, plus că statul a început să furnizeze și el echipamente, iar acum, din ce înțeleg, situația nu mai este atât de gravă.



Alexandru Cristal, Asociația FabLab



Idei salvatoare pentru copiii cu probleme

Măsurile de distanțare impuse în criza generată de Covid-19 au dus la închiderea centrelor de recuperare pentru copiii cu probleme în dezvoltare. Pentru aceștia, două luni fără terapie întârzie extrem de mult recuperarea, spun specialiștii. “Am ȋnchis toate cele trei centre KinetoBebe, care erau sursa noastră principală de venit. Toți terapeuții sunt în șomaj tehnic, dar lucrează voluntar. Avem, ȋn continuare, costuri pe care trebuie să le suportăm, precum chiriile”, spune Raluca Chișu, CEO și fondator al Asociației Kinetobebe. Chiar și în aceste condiții, businessul ce se află pe piață de peste 10 ani trebuie să meargă mai departe. „Sunt vremuri pe care la începutul anului mulți nu ni le închipuiam, iar dacă vorbeam de cum a fost 2009 și ultima criză economică, ne gândeam că avem deja experiență și că putem să trecem ușor peste orice uragan economic. Ce a urmat, ce trăim acum nici nu îmi închipuiam că există. Ȋnsă am depășit repede șocul și am reușit să ne mobilizăm pentru micuții care au, în continuare, nevoie de noi. Așa că am inițiat programul #facem_sport_acasa, care are patru componente: programe zilnice de sport acasă, organizate pe grupe de vârstă și obiective de dezvoltare motorie și cognitive; grup de suport pentru toți pacienții Centrelor KinetoBebe; emisiune zilnică la Radio ItsyBitsy pentru un start activ al zilei și webinarii live pentru părinți și viitori părinți”. Din punct de vedere financiar însă, perioada pe care o traversăm este plină de provocări, dar și de soluții. “Suntem norocoși că avem o comunitate care ne susține din punctul acesta de vedere. Andreea Tamaș, una dintre voluntarele noastre, a gândit un mod inedit de fundraising. Andreea a creat grupul de Facebook “Bine de purtat”, un fel de târg de fashion online. Membrii pun la vânzare servicii, obiecte/produse, noi sau puțin folosite, iar banii obținuți din vânzare merg integral către Asociația KinetoBebe, ne spune Raluca Chișu.

Principiul care stă la baza grupului de Facebook “Bine de purtat” este unul simplu. Eliberezi spațiul ocupat în casă de obiecte pe care nu le mai folosești sau pe care nu le-ai folosit niciodată, altcineva se bucură de ele, la un preț mai mic decât cel din magazine și, ȋn același timp, faci o faptă bună, pentru că banii ajung la Asociația KinetoBebe.

Raluca Chișu. Asociația KinetoBebe



Acțiuni pentru personalul medical

Reorientarea activității ca urmare a epidemiei de coronavirus i-a determinat pe mulți să facă mai mult pentru comunitate, să apese și mai tare accelerația pentru a ajuge în direcția dorită. “De trei ani, de când am pornit Inițiativa pentru Competitivitate - INACO, focusul meu și al tuturor colegilor implicați a fost pe modernizarea și digitalizarea educației din România, precum și pe creșterea gradului de competitivitate economică a țării. Perioada aceasta, complet atipică și care nu seamănă cu nimic din ce ne puteam noi imagina, ne-a forțat să accelerăm proiectele noastre pentru digitalizarea învățării, să ne adaptăm activitatea din SmartLab-urile deja create în școli, pentru a imprima 3D viziere, împreună cu cadrele didactice, și să ne mutăm atenția către persoanele și instituțiile care se află ȋn linia întâi în lupta cu noul coronavirus. Și mă refer aici la personalul medical și spitale. Așa că, ne-am uitat unde și care sunt cele mai mari nevoi și ne-am mobilizat cât de repede am putut să dăm o mână de ajutor. Echipa noastră de voluntari a făcut o donație de 5.000 de euro pentru utilarea spitalelor cu panouri, tuneluri și cabine care să asigure spațiere de protecție la Spitalul Universitar din București, cafea, zahăr și pahare de unică folosință pentru cei 150 de medici rezidenți de la linia de urgență TelVerde a INSP, în valoare de alte 1.000 de euro”, spune Andreea Paul, fondatoarea INACO. Acum efortul a fost sporit și alături de compania Castrol zeci de spitale din țară vor primi ajutor. “Avem ȋn derulare o campanie mare, alături de compania Castrol, de sponsorizare cu echipamente de protecție, biocide și dispozitive de curățare în valoare de alte 35.000 de euro, pentru 22 de spitale din țară. De asemenea, profesorii din SmartLab Moisil și SmartLab Măgurele au donat sute de viziere la Spitalul Militar, Matei Balș și Colentina din București și lucrăm, ȋn continuare, la acest proiect. Avem voluntari în comunitatea INACO care au contribuit la dotarea spitalelor cu alte echipamente de protecție sau produse alimentare pentru medici. Mulțumim mult tuturor partenerilor noștri, sponsori și voluntari, Graphtec, Sonimpex, Delicatese Florescu, Tudor Communication, donatoarei Irina Stanciu și tuturor oamenilor frumoși cu suflet mare ai comunității INACO”, încheie Andreea Paul. În sprijinul antreprenorilor, la sfârșitul lunii martie, think tank-ul INACO a lansat Ghidul Surselor de Finanțare pentru Companii în Timpul Crizei COVID-19.