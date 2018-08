Arabia Saudită a cumparat o participaţie de până la 5% în Tesla

Acţiunile Tesla au crescut semnificativ marţi, după ce directorul general Elon Musk a scris pe Twitter că "ia în considerare delistarea Tesla", iar Financial Times a anunţat că Fondul Suveran de Investiţii din Arabia Saudită (PIF) a achiziţionat anul acesta o participaţie de 3-5% în producătorul american de automobile electrice, transmite Reuters.

Titlurile Tesla au înregistrat un avans de 4,7%, la 358 dolari, după apariţia raportului din Financial Times, apoi au urcat cu 8,5% după declaraţia lui Elon Musk că va delista compania de la Bursa de la New York, la 420 de dolari per titlu, un nivel care evaluează capitalizarea bursieră a Tesla la 70 de miliarde de dolari.

În timpul şedinţei bursiere de marţi acţiunile Tesla au fost oprite de la tranzacţionare şi au încheiat în creştere cu 11%, la 379,57 dolari. Într-un mail trimis angajaţilor, Elon Musk a explicat că delistarea va crea "mediul pentru ca Tesla să opereze în cele mai bune condiţii", liberă de "evoluţia imprevizibilă de pe bursă, care îi poate afecta pe cea care lucrează la companie".

Dacă PIF deţine sub 5% din Tesla, nu trebuie să anunţe public nivelul participaţiei. Conform datelor Bloomberg, Fondul Suveran de Investiţii din Arabia Saudită este unul din cei mai mari acţionari ai Tesla, în condiţiile în care Elon Musk deţine 19,9%. Şi grupul chinez Tencent Holdings a achiziţionat anul trecut o participaţie de 5% în Tesla.

Reprezentanţii Tesla nu au confirmat informaţiile din Financial Times. AGERPRES