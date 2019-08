Arhitectură de imagine pentru bărbați, un concept inedit în România

În afaceri și nu numai, definirea stilului personal, crearea unei imagini profesionale impecabile sau alegerea garderobei potrivite, sunt aspecte care au un impact semnificativ asupra percepției celor din jur. Există studii care arată faptul că persoanele care se prezintă mai bine îmbrăcate la birou câștigă în medie cu 10% mai mult decât ceilalți, însă, în realitate, acest lucru este mult influențat de domeniul de activitate. Dar, indiferent de acesta, crearea sau definirea unui stil personal revine experților.

Mihai Irimia (31 ani) este pasionat de arta vizuală. După ce a urmat cursurile Școlii populare de Artă și-a continuat studiile în alt domeniu, însă pasiunea pentru frumos l-a direcționat, firesc, către arhitectura de imagine. “Chiar la începutul facultății preocuparea mea pentru cultura vestimentară masculină a fost observată și de prieteni de-ai prietenilor mei și când am început să primesc cereri de consultanță vestimentară de la oameni recomandați de cei din jur, am înțeles că aș putea să fac acest lucru într-un mod profesionist. Așa a început totul”, spune Mihai Irimia. Visul său avea să se concretizeze în anul 2017 când a pus bazele Manhitects, prima companie românească care oferă servicii de arhitectură de imagine la nivel international. “Arhitectura de imagine personală nu este altceva decât știința construirii unui mod de prezentare personal impecabil. Stilul, precum cultura, este cultivarea unor anume cunoștințe și atribute care susțin valorile acelui context. Un stil bine definit, dincolo de grija pentru corp, are la bază o garderobă bine elaborată. Iar arhitectura de imagine personală are în prim-plan garderoba. Arhitectura de imagine respectă cele 3 principii ale arhitecturii consacrate: utilitate, durabilitate și eleganță (frumusețe).”

Singurul serviciu exclusiv bespoke

Mihai face consultanță vestimentară de mai bine de 10 ani și în tot acest timp a înțeles cum funcționează piața. “Pentru serviciile de consultanță vestimentară există vânzătorii din magazinele de profil, dar care nu cunosc cu adevărat domeniul, și consultanții independenți, care sunt pasionați și au diverse pregătiri informale, dar care sunt limitați în rezultatul final prin magazinele pe care le găsesc în serviciul de “personal shopping” pe care îl fac pentru clienți. Pentru serviciile de croitorie la comandă există o ofertă foarte bogată deja în România. Până în 2009 când a fost adus conceptul de made-to-measure, existau doar croitoriile clasice de colț de bloc sau cei care au preluat fabricile de înainte de ‘89. Prescurtat și MTM, made-to-measure înseamnă confecționarea unei haine cu modificări de la tipar din fabricație și este cel mai eficient mod de a realiza o haină pe măsură chiar dacă are multe limitări. Varianta de top a serviciului de croitorie la comandă se numește bespoke și impune croiala pe tipar unic și pe o construcție cusută și nu termocolată. În România nu există nici un serviciu care să ofere serviciul de consultanță de imagine combinat cu serviciul de croitorie la comandă. Practic serviciul de lux în care clientul își reface toată imaginea și toată garderoba era inexistent în România și putea fi accesat doar la bugete de sute de mii de euro de la Viena spre vest. Noi am văzut o oportunitate în a crea un serviciu unic prin combinarea serviciului de consultanță independentă cu serviciul tradițional de croitorie la comandă, bespoke. Manhitects este un element nou în piață și chiar cu un iz exotic. Putem spune că astăzi în România Manhitects oferă singurul serviciu exclusiv bespoke”, mai spune antreprenorul. Confecționarea elementelor vestimentare este realizată de către echipa Manhitects, iar materialele provin de la cele mai importante țesătorii din Anglia și Italia.

Cât te costă imaginea

Crearea arhitecturii de imagine impactează în mod direct clientul, iar relația cu specialiștii devine una de lungă durată. Clientul Manhitects este bărbatul realizat profesional care se preocupă de imaginea personală. “Acest serviciu începe cu programul de start care costă 1000 de euro în care noi realizăm profilul cu designul clientului, auditul de garderobă și planul garderobei. Practic, prin acest prim pas se obține statusul prezent, dar și viziunea imaginii personale a clientului. Acest serviciu se plătește o singură dată și poate fi reînoit ori de cât ori este nevoie sau la cererea clientului. După programul de început clientul decide ce tip de execuție dorește, refacerea unei garderobe mici cu tot cu ajustarea celei vechi durează până la 6 luni și are o valoare de 5.000 - 6.000 de euro, una medie în jur de 15.000 de euro și o garderobă mare poate să sară cu ușurință de 30.000 de euro. Acoperim toată garderoba clientului indiferent dacă nevoia este centrată în zona de business formal, business-casual, ceremonie sau smart-casual. Odată ce devenim responsabili de imaginea clientului, relația cu acesta este de foarte lungă durată”, ne spune Mihai.

Primul album despre costumul bărbătesc

Preocupat de cultura vestimentară masculină, Mihai Irimia a realizat că și în această sferă nevoia de educație este mare, si că până și cei care activează în acest domeniu nu au cunoștințe fondate și confundă chiar și elementele de bază.

Așa a apărut „The Art of the Suit”, un album care își propune să vină în sprijinul celor doresc să cunoască mai bine sau corect detaliile culturii vestimentare masculine de origine britanică cu focusul pe costum. “Pentru domeniul vestimentației masculine și al brandului personal masculin calitatea informației este esențială. Aici precizia este cel mai important atribut. Din acest motiv focusul nostru, încă de la început, a fost calitatea consultanței, iar modul în care noi ne-am asigurat de ea este colaborarea cu cei mai pricepuți și recunoscuți experți din domeniu. Lansarea „The Art of the Suit” a avut loc într-un cadru mai restrâns împreună cu clienții noștri și prietenii lor, iar la lansare a fost și colaboratorul nostru de bază, domnul Bernhard Roetzel, cel mai cunoscut autor de cod vestimentar la nivel mondial”, povestește Mihai.

Servicii de top cu investiții pe măsură

Manhitects are propria linie de producție, fapt ce a determinat investiții mult mai mari în comparație cu cele mai multe branduri de croitorie la comandă sau cu consultanții independenți de imagine personală. Însă, destinația finală a afacerii este peste ocean. “Modelul nostru de business a fost proiectat de la început așa încât serviciul pe care îl oferim să poată fi executat la biroul sau domiciliul clientului indiferent unde ar fi acestea. Acesta fiind poate unul dintre cele mai mari beneficii ale clientului. Din acest motiv destinația finală a acestui business este piața din Statele Unite. În acest moment oferim servicii și în afara Bucureștiului, în orice oraș care are acces rapid la un aeroport.”

Trenduri în noua eră de business

Simplitatea pare să fie noul val, mai spune Mihai Irimia. ”Din punct de vedere al imaginii personale și al vestimentație se simte o ușoară informalizare și purtarea unui costum cu cravată devine mai degrabă o alegere personală decât o obligație. Acest lucru este unul foarte bun pe deoparte pentru că oferă spațiu pentru cei care își doresc să se poată distinge, și pe de altă parte pentru că transformă tot ceea ce înainte era foarte complicat în elemente simple, de bază, și automat de foarte bună calitate. Considerăm că în România s-a format o masă critică de consumatori pentru produsele de top din industria vestimentației masculine.”

“Un stil bine definit, dincolo de grija pentru corp, are la bază o garderobă bine elaborată. Iar arhitectura de imagine personală are în prim-plan garderoba. Arhitectura de imagine respectă cele trei principii ale arhitecturii consacrate: utilitate, durabilitate și eleganță (frumusețe).

Mihai Irimia, fondator Manhitects

În acest moment suntem la o investiție de aproape 200.000 de euro doar în partea operațională și nu ne oprim aici. Tot planul financiar se bazează pe investiții interne, dar în partea de producție, pentru o linie de dezvoltare am accesat un fond guvernamental. Ca și rulaj ne-am propus ca în acest an să depășim un milion de lei din vânzările realizate în România

Mihai Irimia

Tips&tricks pentru o ţinută corectă

* Cel mai important este contextul. Acesta se poate verifica de la cei care mai participă la respectiva activitate sau amfitrion, în cazul evenimentelor.

* O ținută corectă este compusă din haine care se potrivesc în detaliu purtătorului. Spre exemplu, în cazul costumului lungimea hainei va fi suficientă să acopere șezutul, mânecile sacoului vor lăsa manșeta cămășii la vedere de un deget, iar pantalonii nu vor aduna material deasupra pantofilor.

* Respectarea codului vestimentar atunci când există această așteptare. Spre exemplu, în cazul ținutei formale de business se poate folosi doar costum gri sau bleumarin închis, dar nu negru, cămașă albă sau bleu, pantofi negri și cravată de orice culoare cu excepția celei negre uni și maro. Batista de buzunar este acceptată și chiar binevenită!