Au ales România. Doi francezi fac afacere cu hrana viitorului

În ultimii ani, românii și-au schimbat și adaptat preferințele culinare, iar interesul pentru alimentația sănătoasă este tot mai mare. Un motiv suficient de puternic pentru doi tineri francezi care s-au cunoscut în România și care au decis să le aducă românilor hrana viitorului: spirulina, declarată de ONU alimentul secolului XXI.

Florent Mathé și Romain Couderc s-au cunoscut în urmă cu aproape 10 ani, în România. După ce a studiat în domeniul agroalimentar, Florent a venit în țara noastră pentru o scurtă perioadă de practică, în anul 2004. A revenit câțiva ani mai târziu, lucrând pentru o mare corporaţie franceză din domeniul agroalimentar. “Am fost atins de întâmpinarea călduroasă pe care am primit-o la sosirea aici. Românii sunt francofili și, deseori, francofoni. Ne place această cultură latină orientată, deschisă către străini și imaginația bogată a românilor. Dincolo de asta, România are peisaje naturale păstrate magnific și foarte bine prezervate”, spune Florent.

Originar din Marsilia, Romain Couderc a venit în Romania în 2015, pentru a dezvolta filiala locală a unei firme franțuzesti din domeniul IT. Atunci l-a întâlnit și cunoscut pe Florent, cu care a legat o strânsă prietenie. Apoi Romain a plecat într-o călătorie pe bicicletă, în Asia. 7.000 de kilometri din Turcia, prin Iran, India, Nepal, Indonezia, Thailanda și Cambodgia. Acolo a descoperit superalimentul pe care a decis apoi să-l aducă pe piața din România. “În Bangkok am întâlnit pe cineva care producea spirulină proaspătă pe acoperiș, am gustat-o și era bună la gust. Atunci m-am gândit la varianta de a dezvolta un business în acest domeniu”, adaugă Romain. La întoarcerea din călătorie, Romain s-a regăsit cu Florent și i-a povestit despre spirulină și despre faptul că poate fi un aliment în sine, nu doar un supliment alimentar. “Am văzut în ea potențialul unui aliment sănătos și ecologic, care răspunde provocărilor hranei viitorului. După ceva timp de reflexie am decis să ne lăsăm joburile și să începem împreună businessul Spinoa.”

Superalimentul căutat de români

Spirulina este un înlocuitor complet al cărnii pentru vegetarieni, fiind un concentrat de vitamine, fier, antioxidanți, proteine, oligoelemente, beta-caroten, pigmenți, săruri minerale și acizi grași esențiali. Cei doi tineri francezi au descoperit oportunitatea de a le oferi românilor ceea ce căutau. “România este țara din Europa în care se caută cel mai mult cuvântul “spirulină” pe Google - lucru care ne arată că superalimentul le este familiar oamenilor de aici”, mai spune Romain. Așa au luat decizia de a porni businessul Spinoa, în anul 2018. “Am lansat Spinoa în urma unei investiții de 10.000 de euro, cu resurse proprii. După un an şi jumătate, vânzările sunt în creștere constantă, cu 46% în medie. Aducem o notă modernă acestui superaliment prin participarea activă într-un an, la mai mult de 60 evenimente și expoziții comerciale din România. Am dezvoltat o gamă de produse cu spirulină, colaborând cu 6 restaurante inovatoare, 10 retaileri și influenceri din domeniul sportului și al nutriției. Am creat organic o comunitate de peste 2.000 de urmăritori pe rețelele sociale”, completează Florent.

“Spirulina Crunchies este o nouă formă pe care a luat-o spirulina, pe lângă pastilele și pudra cu care ne-am obișnuit. Crunchies arată bine, sunt gustoase, 100% naturale și ușor de adăugat în supe, salate și alte feluri de mâncare delicioase. Au gust un pic sărat și autentic. Lucrăm direct cu doi producători, unul din Franța și celălalt din Burkina Faso. Sunt producători pe care i-am selectat la început, după ce am studiat care sunt criterile pentru o spirulină de calitate. Spinoa Crunchies sunt cultivate la scară mică de fermieri care împărtășesc viziunea noastră legată de protejarea mediului înconjurător și obținerea sustenabilă a hranei. Spirulina este produsă într-un mediu controlat, recoltată cu grijă și uscată blând, sub 42 de grade, pentru a-și păstra toţi nutrienți. Mulți dintre clienții noștri ne spun că gustul este asemănător cu cel al unor semințe și le consumă ca atare”, mai spune Romain. O pungă de 100 de grame de Spirulină Crunchies, care ajunge pentru o lună dacă se ia doza zilnică recomandată, costa 55 de lei.

Produsele se comercializează pe site-ul firmei, dar se găsesc și în unele restaurante cu care cei doi tineri antreprenori colaborează, magazine de tip naturist și la evenimente la care participă. “Spinoa a fost bine primită pe piață datorită faptului că încă nu există în România sub această formă și că totuși oamenii din România au un interes pentru fitoterapie. Avem succes și feedback bun la evenimente, dar, în același timp, știm că ne adresăm unui public încă destul de mic și că ne trebuie timp și răbdare ca mesajul nostru să fie auzit de o parte mai mare de populație”, mai adaugă Romain.

Inspir, miniferma din casa ta

Spinoa a fost selectată recent de programul Startarium din peste 250 de proiecte, cu un cultivator de spirulină pentru acasă. Astfel, a fost lansată o campanie de crowdfunding pentru a se putea finanța a doua versiune a dispozitivului. ”Inspir este o minifermă de spirulină destinată atât persoanelor fizice, cât și restaurantelor. Te ajută să crești cu ușurință un superaliment proaspăt și gustos direct acasă. De asemenea, Inspir împrospătează aerul din casă, producând oxigen echivalent cu 50 de plante de interior și oferă o lumină ambientală. Arată ca un obiect decorativ de iluminat, care oferă o lumină ambientală verde, iar datorită designului modular, poate fi adaptat la tipuri diferite de recipiente. Acest lucru face să fie livrat cu ușurință prin curier, iar recipientul poate fi ales pentru a se potrivi cu volumul și designul pe care le doriți. Inspir va fi livrat împreună cu o cultură de spirulină și substanțele nutritive care se amestecă cu apa în recipientul ales pentru cultivare”, spun fondatorii Spinoa.

Echipa se va mări

Deocamdată, doar cei doi francezi lucrează la proiect, dar au în plan să-și mărească echipa. “Pentru proiectul Inspir, dorim să găsim un biolog care ne poate ajuta cu aspectul biologic de a cultiva spirulina” declară Florent. “Având un budget strâns și limitat am ales o promovare organică. Am avut multe încurajări, însă ajungem prea devreme cu un produs care are potențial dar care este prea inovator pentru piața din România în acest moment. După campanie, ne vom orienta la o metodă de dezvoltare a produsului într-un mod colaborativ cu oameni pasionați.”

Vor să cultive “aurul verde”

Florent Mathé și Romain Couderc merg mai departe cu visul lor, iar de la anul plănuiesc să-și deschidă propria fermă pentru a produce spirulina. “În 2019 am validat potențialul pentru acest superaliment în România. Potențialul de dezvoltare este destul de mare. Spirulina este un produs care se valorifică bine și costul de producție (economic şi ecologic) este mic. Producția de spirulină poate ajuta dezvoltarea economiei rurale. În cinci ani am fi fericiți să dezvoltăm conceptul de contract farming și să avem spirulina cultivată în cât mai multe județe din România”, mărturisește Romain Couderc. Cât despre mediul românesc de business, cel în care au ales să facă afaceri, tinerii spun că e o perioadă bună pentru antreprenoriat, mai ales pentru că piața oferă potenţial.

Tehnologia face să putem trece de la idee la implementare mult mai rapid ca înainte și avem nevoie de puține resurse pentru a dezvolta un proiect. În plus, în Romania mai mult decât în Europa de Vest mai există loc pentru dezvoltarea de activități noi și, oamenii fiind deschiși la inovație, este un loc bun pentru a fi antreprenor.

Florent Mathé.

Acum vrem să mergem mai departe cu propria fermă de spirulină, să avem un produs local și să fim mai independenți pe partea de supply. În 2020 vom face câteva încercări de producție în câteva judete din apropierea Bucureștiului, ca să alegem locul cel mai potrivit. Azi, în Franta există 250 de producători, pe când în România există doar unul. Potențialul de dezvoltare este destul de mare.

Romain Couderc