Au mizat pe bicicleta din bambus, şi au câştigat

Mijloacele de transport utilizate de români pentru a se deplasa prin orașe și nu numai s-a diversificat în ultimii ani însă, din cauza infrastructurii, cei mai mulți preferă în continuare mașina ca principal mijloc de deplasare la locul de muncă. România încă nu are o strategie pentru încurajarea utilizării bicicletei ca mijloc de transport și nici suficiente piste speciale pentru bicicliști. Are însă tineri ambițioși care reușesc să uimească lumea cu invențiile lor.

Sabin Dimian este de profesie inginer peisagist, dar a devenit pasionat de biciclete în 2012, după ce a citit despre o companie din Statele Unite ale Americii care realiza biciclete din bambus. Fascinat de idee, a început să se documenteze pentru că îi încolțise în minte ideea unei afaceri. În grajdul bunicilor săi a încercat zeci de variante de cadre de bicicletă, până şi-a dat seama că trebuie să vină cu ceva inovator pe piaţă ca să aibă succes. “După o cercetare îndelungată am văzut că există o oportunitate în piață și că nimeni nu construise o bicicletă din bambus pentru piața din Europa. Acest business a pornit in 2012, atunci când am decis să construiesc o bicicletă pentru oraș care să integreze cât mai multe materiale sustenabile. Inițial, startup-ul nostru s-a numit Craft Bicycle și producea biciclete ce aveau cadrul din bambus natural, iar îmbinările erau din canepa. Am început să lucrez singur la acest proiect, fără a avea resursele necesare, și țin minte și acum cum toată lumea a râs de ideea mea. Doi ani mai târziu a venit partenerul meu Ion Morozan, el fiind singura persoană, la acea vreme, care a crezut în visul meu. Așa a început totul!“ povestește Sabin Dimian, co-fondatorul Veltra Bikes. Sabin cunoaște toate detaliile construcției unei astfel de biciclete, dedicând 70% din timp căutarii și dezvoltării unor noi modalități de transport ecologic. El este principalul pion, inginerul care se ocupă de proiectarea prototipurilor, cât și de testarea și asamblarea acestora. Partenerul său în afacere, Ionuț Morozan, este inginer software în cadrul Microsoft, Seattle, SUA și își dedică o mare parte din timpul liber cercetând modalități noi de a implementa componente tehnologice în procesul de fabricație. El este interfața cu potențialii clienți, căutând mereu noi parteneriate, furnizori și producători. De asemenea, Ion are în grijă tot ce ține de imaginea online a brandului Veltra.

Business cu bani de acasă

Sabin povestește că în șase ani de zile a investit în visul său aproximativ 35.000 de euro. Toți banii au fost din surse proprii și nu a beneficiat de alte surse de finanțare. “Din 2012 și până în 2018 nu am vândut un șurub, însă niciodată nu ne-am pierdut speranța că o să reușim. E foarte greu să îți păstrezi focusul atâția ani și să ai rabdare, mai ales când nimic nu ieșea cum trebuie. Știam sigur că până la urmă lucrurile vor decurge în favoarea noastră. Cred că a fost doar o chestiune de timp! Sincer, nici acum nu îmi vine să cred cât de departe am ajuns cu acest business. Pot spune că am făcut minuni într-un domeniu în care ai nevoie de minim 150.000 de euro pentru a începe o astfel de afacere, care necesită un capital ridicat pentru achiziția utilajelor necesare producției“, mai spune tânărul.

Perfectă pentru oraș

Afacerea a început cu o premisă simplă, aceea de a oferi oamenilor o bicicletă care necesită o întreținere minimă, care este ecologică și are un design unic. Așa a apărut bicicleta din bambus, care oferă un confort ridicat, datorită proprietăților de absorție ale bambusului ce diminuează vibrațiile drumului.

“Bicicletele noastre sunt realizate 100% manual în România și integrează peste 50% materiale sustenabile. Noi am ales lemnul de bambus datorită proprietăţilor sale unice de absorbție a vibrațiilor drumului. Practic, mersul cu o astfel de bicicletă este mult mai confortabil decât mersul cu o bicicletă normală. De asemenea, bambusul are o rezistență similară cu cea a oțelului, fiind totodată un material foarte ușor”, povestește antreprenorul.

Testate în Marea Britanie

Înainte de lansarea din 2018 bicicletele au fost testate într-un laborator din Marea Britanie unde marii producători își testează bicicletele și componentele. Acestea au fost testate timp de câteva săptămâni la 100.000 de cicluri, cu o forță de apăsare de 130 kg pe fiecare pedală. Aceste teste au simulat 20 de ani de pedalat normal, iar bicicletele Veltra au obținut toate certificările care atestă siguranța lor. “Practic, asta a fost validarea noastră că suntem pe drumul cel bun, înainte de lansarea oficială. Mereu am urmărit să venim cu ceva nou, să punem componente de cea mai bună calitate și să avem un preț cu adevărat competitiv“, ne spune Sabin. El recunoaște că, deși are un preţ destul de mare pentru piața din România, mai exact 1.200 de euro, bicicleta Veltra vine cu piese de cea mai bună calitate, de la firme de top, recunoscute în domeniu. Prețul este însă cu 50% mai mic în comparație cu ce oferă concurența în Europa, pe segmentul bicicletelor din lemn/bambus. În acest moment bicicleta este disponibilă în trei variante în funcție de înălțimea clientului, Small, Medium si Large, iar realizarea ei variază între trei și opt săptămâni, în funcție de stocurile disponibile.

Cine pedealează Veltra

Românii au primit cu entuziasm bicicleta din bambus. “Este incredibil cum reacționează oamenii atunci când văd o astfel de bicicletă pe stradă. Mereu ești în centrul atenției atunci când ieși la , iar lumea te oprește pe stradă să o admire, să îi facă poze, ori să te întrebe care e povestea ei. Ne bucurăm că am creat un produs care atrage atâtea priviri și care vine cu un nivel ridicat de inovație. Majoritatea clienților noștri sunt persoane care au un venit peste medie, sunt corporatiști, manageri ori directori de firme“, spune Sabin.

Intre linii

În echipa Veltra Bikes lucrează şase tineri care investesc întreaga lor energie și pasiune în construirea unei biciclete ce vrea să revoluționeze această industrie.

Viitoarea ţintă, Europa

Sabin Dimian și Ionuț Morozan au gândit afacerea pentru internaționalizare încă de la început. “Am avut câteva discuții cu oameni de afaceri care au dorit să investească în business-ul nostru, însă niciuna din oportunități nu s-a concretizat. Noi urmărim să aducem în echipă oameni și mentori care să ofere sprijin avizat, preferabil din industrie, deoarece ne dorim să creăm un business internațional. În viitorul nu foarte îndepărtat ne dorim extinderea brandului Veltra Bikes în alte țări din Uniunea Europeană, diversificarea produselor oferite spre comercializare, cât și îmbunătățirea produsului existent și a serviciilor oferite clienților noștri. În acest moment purtăm discuții cu câteva magazine din țară și din străinătate pentru distribuția produselor noastre“, spune Sabin.

Primele premii câştigate

Echipa Veltra Bikes a strâns deja câteva premii în palmares, toate în anul de debut al afacerii. Veltra a câștigat etapa națională a competiției PowerUp! by EIT InnoEnergy, a fost unui dintre câștigătorii în cadrul Future Makers, un program de start-up incubator, și a a traversat barierele europene câștigând competiția Climate-Smart Entrepreneurship, un concurs organizat în parteneriat cu Banca Mondială din Washington D.C.

De-a lungul anilor am eșuat de sute de ori și am construit zeci de prototipuri care nu au văzut niciodată lumina zilei, însă asta nu ne-a împiedicat să ne urmăm visul și să continuăm să lucrăm neîncetat cu aceeași pasiune.

Sabin Dimian, co-fondator Veltra Bikes

În acest moment avem câteva comenzi din străinătate, dar focusul nostru anul acesta este pe piața din România. Fiind la început, aici putem experimenta mai mult, putem testa canalele de distribuție pentru a prelua feedback mult mai rapid, ceea ce ne oferă posibilitatea îmbunătățirii produsului. Anul viitor urmează să ne îndreptăm atenția către piața din Europa și World Wide

Ionuț Morozan, co-fondator Veltra Bikes