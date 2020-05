Berea pentru acasă, o idee pe placul românilor

Românii sunt în topul celor mai mari iubitori de bere din Europa, consumul pe cap de locuitor fiind de 86 de litri, anul trecut. Berea este băutura preferată în România, iar criza generată de pandemia de coronavirus nu a stins setea oamenilor, chiar dacă a redus puțin consumul în lunile cu măsuri speciale impuse de autorități. Obiceiurile sunt însă în schimbare, iar un nou model de business lansat în România vine să susțină plăcerea oamenilor de a consuma băutura cu hamei: magazinele cu bere artizanală pentru acasă.

De câțiva ani, românii au prins gustul berii artizanale sau berea de casă, obținută din ingrediente naturale, fără conservanți sau aditivi. Spre deosebire de cea clasică, berea artizanală are un gust mai puternic, este mai aromată și are mai puțin acid. “În România, vânzările brandurilor artizanale reprezintă mai puțin de 1% din totalul consumului de bere, spre deosebire de nivelul țărilor din jurul nostru, unde media pieței berii artizanale este de 12-13% din total consum”, spune antreprenorul Florin Mîndru, CEO și cofondator Casa Berarilor Artizani. Potențialul de creștere este însă foarte mare, așa că businessul cu bere artizanală a fost lansat și primit cu succes în România. Un grup de investitori condus de Florin Mîndru a investit 240.000 de euro în proiectul Casa Berarilor Artizani, un concept nou de magazine beer-to-go (bere pentru acasă) cu peste 100 de tipuri de bere artizanală. “Ideea afacerii a plecat de la un model de business pe care l-am văzut implementat la scară mare în țările din jurul României, unde sunt mii de locații de acest gen. Am început să analizăm piața berii din România, cât la sută reprezintă piața berii artizanale, apoi am început să discutăm cu producătorii mici ca să înțelegem care sunt provocările lor. Apoi am făcut un survey în rândul consumatorilor targetați și am înțeles mai bine ce anume își doresc ei – să poată testa produsele, să le achiziționeze facil, în locații de proximitate, să aibă un preț corect și să fie consiliați în alegerea produselor. Plecând de la aceste informații, am trasat un plan de afaceri detaliat, cu o rețea extinsă la nivel de fiecare capitală de județ din țară, cu sistem logistic frigorific integrat, cu un model de francizare bine structurat și informatizare a întregii rețele, astfel încât să vedem în timp real ce se întâmplă în fiecare locație. Planul l-am prezentat unui grup de investitori, care au decis să susțină proiectul printr-o primă rundă de investiții în valoare de 240.000 de euro, urmând ca la final de an să avem o nouă rundă de investiții pentru dezvoltarea conceptului, estimată la 500.000 de euro”, povestește Florin Mîndru.

Guști, alegi, cumperi și pleci

Viața românilor postpandemie nu va mai fi la fel, iar mulți se vor teme să mai meargă la fel ca înainte în puburi, restaurante și baruri. Casa Berarilor Artizani reprezintă un model de business care se pliază pe comportamentul de consum al românilor, fiind recunoscuți că preferăm să consumăm produsele alimentare și alcoolice mai mult în casă. “Clienții sunt încântați de modul în care pot achiziționa produsele pe care, până recent, le găseau doar în anumite localuri de tip HORECA, sunt încântați că le pot testa, pentru că le oferim mostre gratuite cu diverse sortimente de bere și pot afla, de la colegii din magazine, toate secretele din spatele berilor pe care le vindem. Angajații noștri trec prin cursuri de brewing pentru a putea explica diferențele între produsele de masă și berile artizanale”, mai spune antreprenorul Florin Mîndru. Iar feedback-ul primit de la clienți a fost peste așteptări. “În toate locațiile avem zile în care se formează cozi în fața magazinelor, pentru că oamenii sunt interesați să vadă și să testeze acest concept, lucru care ne bucură și ne determină să investim și mai multă energie și focus în dezvoltarea rețelei de magazine, astfel încât să fim mai aproape de cât mai mulți clienți”. Cât despre producătorii de bere artizanală cu care colaborează Casa Berarilor Artizani, antreprenorul spune că aceștia au o nevoie reală de susținere. “Am avut o abordare directă a acestor producători și am descoperit oameni fantastici, pasionați de ceea ce fac, microberării cu produse excepționale care, din păcate, nu ajung la clienți pentru că nu au capacitatea de a se promova suficient, multe locații nu sunt încă deschise la comercializarea berii artizanale. Suntem siguri că, lucrând împreună cu ei, vom reuși să educăm cât mai mulți consumatori în ceea ce privește berea artizanală și astfel întreaga piață va crește în România.”

Plan de extindere: 18 locații în 2020

Casa Berarilor Artizani deschide cinci locații la nivel național, în București, Constanța, Baia Mare, Timișoara și Cluj până la finalul lunii, patru magazine fiind în sistem de franciză. De asemenea, alte două locații sunt în curs de semnare pentru spații comerciale în Brașov și Iași. “A fost și este o perioadă foarte intensă pentru noi, într-o săptămână a trebuit să deschidem locația din Constanța și pe cea din Baia Mare, am parcurs peste 3.000 km în doar o săptămână, însă avem o echipă fantastică, cu multă experiență în dezvoltarea conceptelor de retail specializat. Nu în ultimul rând, suntem norocoși că avem francizați deosebiți, alături de care lucrăm zi și noapte să ducem mai aproape de pasionații de bere artizanală, acest concept”, mai spune Florin Mîndru. Însă criza generată de pandemia de coronavirus și-a pus amprenta și asupra planurilor inițiale ale afacerii. “La începutul anului am plecat cu un plan de expansiune care cuprindea deschiderea a 30 de locații în acest an, însă după ce am trecut prin acest lockdown am ajustat numărul de deschideri la 18 locații. Previziunea noastră pentru acest an nu este de scădere a consumului și a businessului, dimpotrivă, mizăm pe creșterea numărului de clienți și a bonului de consum/client, pe măsură ce o parte din locațiile HORECA se vor închide și ajustările de venituri vor afecta bugetele consumatorilor. Oamenii vor prefera să achiziționeze produsele pentru a le consuma acasă, la prețuri mai reduse. Ajustarea vine pe fondul faptului că am pierdut două luni foarte importante în amenajarea spațiilor și astfel nu vom putea deschide locații noi decât în lunile de vară (modelul de afacere este să deschidem magazine noi în perioada aprilie – septembrie).” Echipa Casa Berarilor Artizani numară 13 persoane în acest moment, în departamentele de Achiziții, Dezvoltare, Financiar, Marketing, HR și Logistică.

O afacere care va creşte

Pentru businessul său, Florin Mîndru estimează o cifră de afaceri de 500.000 de euro în 2020. Antreprenorul estimează o perioadă foarte provocatoare până la finalul acestui an, în care o mare parte din micile afaceri nu va reuși să supraviețuiască din lipsa accesului la finanțare și a scăderii consumului în anumite sectoare. “Cred că este important să ne păstrăm încrederea în piață și să nu ne panicăm, să continuăm să consumăm poate căutând mai mult să achiziționăm produse de la businessuri mici, care doar așa pot să supraviețuiască”, mai spune omul de afaceri.

Pentru cei care vor să înceapă un business, eu cred că acum este momentul cel mai potrivit, când se pot fructifica oportunități de afaceri bune, când nivelul costurilor de investiții sunt mai scăzute, chiriile au scăzut și vor scădea și mai mult, iar forța de muncă este mult mai disponibilă și la un cost rezonabil. O recomandare suplimentară ar fi să identifice modele de business care funcționează, cu echipe puternice și gata de scalare, și să se alăture lor ca și parteneri/francizați (ex. franciza Casa Berarilor Artizani).

Florin Mîndru, CEO Casa Berarilor Artizani