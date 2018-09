Bill Gates a investit 171 milioane de dolari pentru a cumpăra teren arabil

Cofondatorul Microsoft Corp., Bill Gates a cheltuit 171 milioane de dolari pentru a cumpăra o suprafaţă de teren arabil de 14.500 acri (aproximativ 5.800 de hectare) în sudul statului Washington, aceasta fiind ce mai importantă vânzare de teren încheiată în acest an în SUA, informează publicaţia de specialitate Land Report, preluată de Bloomberg.



Publicaţia menţionată susţine că Bill Gates a cumpărat acest teren luna trecută de la John Hancock Life Insurance Co., care în 2010 a plătit pentru acelaşi teren suma de 75 milioane de dolari. Achiziţia făcută de cofondatorul Microsoft Corp. include 10.500 de acri de teren arabil irigat şi o suprafaţă de 3.900 de acri de păşune.



Aceasta tranzacţie ar fi cea mai importantă achiziţie de teren încheiată în acest an în SUA, devansând-o pe cea de 136 de milioane de dolari anunţată în luna aprilie când grupul Investment Corp. of Dubai a preluat ferma El Maximo Ranch din Florida, cu o suprafaţă de 38.453 de acri.



Averea netă a lui Bill Gates este estimată la 98,9 miliarde dolari, ceea ce îl plasează pe locul al doilea în clasamentul celor mai bogaţi oameni ai lumii.



Potrivit Land Report, clasamentul celor mai mari deţinători de terenuri din SUA este condus preşedintele operatorului de cablu, Liberty Media LLC, John Malone cu o suprafaţă de 2,2 milioane acri, urmat de Ted Turner şi familia Emmerson, fiecare cu o suprafaţă de 2 milioane acri. AGERPRES