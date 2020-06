Booking-ul cu experiențe autentice românești, la mare căutare

Modul de a călători s-a schimbat fundamental odată cu restricţiile de circulaţie impuse din cauza pandemiei de coronavirus, iar asta se vede deja în opțiunile de vacanță ale românilor. Distanțarea socială îi determină pe tot mai mulți să aleagă concediile în România. O platformă dedicată turismului rural autentic, lansată în urmă cu șase luni, oferă cazări în toate colțurile țării, în case tradiționale și cabane moderne, căsuțe în copac și glampinguri.





Dezmorțirea de după perioada de urgență a însemnat pentru mulți români o evadare. Așa se facă că platforma Travlocals.com a înregistrat în luna mai cea mai lungă rezervare, de nouă săptămâni, făcută de un cuplu tânăr, cu un copil mic, care a ales să se izoleze într-un sat liniștit la poalele Munților Cozia. Aproape 300 de rezervări s-au făcut după expirarea stării de urgență, iar în ultimele zile, aproximativ 25% dintre rezervări au fost făcute de cetățeni străini. Deși este pe piață de numai șase luni, iar pandemia a stopat orice gând de concediu pentru mulți dintre români, platforma a înregistrat creșteri substanțiale: 700 de persoane au făcut în jur de 800 de rezervări. „Având în vedere că noi nu aplicăm taxe suplimentare, lăsăm flexibilitate totală comunicării între gazdă și client, contactul fiind posibil chiar și înainte de rezervare”, spune Radu Fusea, fondatorul Travlocals. Pasionat din copilărie de traiul autentic din satele românești, tânărul a decis în urmă cu trei ani să se implice în salvarea vieții rurale și în promovarea potențialului turistic. „Ideea a fost să ajut comunitățile locale să se întrețină din turism. Am promovat astfel de afaceri locale timp de 2 ani, gratuit, în cadrul proiectului Wildventure.ro. Pentru că mă dedicasem full time acestei activități, în care începusem deja să investesc fonduri proprii, m-am gândit la o variantă prin care să-mi pot asigura și un venit. Așa a luat naștere ideea lansării primei platforme de booking a experiențelor turistice unice din România: Travlocals.com.”, povestește Radu Fusea.

„Practic, a fost extrem, extrem de greu să adunăm 30-40 de parteneri pe care îi promovam deja gratuit de câțiva ani sau câteva luni în cadrul proiectului Wildventure. Fără ei nu puteam lansa platforma, pentru că o platformă goală nici nu are rost să fie promovată. Iar dacă startul este slab, eșecul este garantat, pentru că oamenii vor să lucreze cu cei care reușesc. Tocmai de aceea, primii 50 de parteneri au un loc special în sufletul meu și în cadrul proiectelor pe care le-am fondat”, mai spune el.





Cu bani din buzunar și fonduri europene

Lansare platformei a avut loc în luna decembrie a anului trecut, iar primele reacții din piață l-au convins pe tânărul antreprenor că drumul ales este cel bun. „Investiția inițială a fost de aproximativ 100.000 de euro, mai puțin de jumătate provenind din fonduri europene. La ora actuală ne apropiem cu investițiile de 130.000 de euro și vom continua să investim masiv în marketing, pentru ca partenerii noștri chiar să obțină rezultate. Oamenii știau deja că au mai existat proiecte similare, care până la urmă au eșuat, pentru că lucrurile nu sunt deloc ceea ce par din exterior. Sunt ani întregi de muncă neremunerată, sume imense investite, incertitudinea că nu-ți vei recupera niciodată banii și vei pierde câțiva ani din viață fără niciun folos. Norocul nostru este că am dispus de un buget de marketing semnificativ, investind peste 100.000 de lei în primele şase luni ale anului, iar rezultatele au apărut rapid și situația s-a mai relaxat. Acum lucrurile merg din ce în ce mai bine, avem un procent mare de parteneri mulțumiți, unii dintre ei chiar au ieșit de pe toate platformele internaționale și folosesc doar Travlocals. Vorba s-a răspândit în piață și suntem contactați de o mulțime de potențiali parteneri, care dacă îndeplinesc criteriile noastre (pentru că suntem destul de selectivi) sunt invitați să ni se alăture”, mai spune Radu Fusea.





Promovarea, prima măsură în lockdown



Turismul a fost cel mai greu încercat sector de la apariția pandemiei. Pentru Travlocals.com impactul a dus la o reducere a rezervărilor și la sistarea pe termen nedeterminat a noilor parteneriate. „Practic, nu mai puteam propune parteneriate în condițiile în care nu știam cât de mult va dura și cât de gravă va fi pandemia. Prima măsură pe care am luat-o a fost să minimizăm bugetele pentru campaniile din social media și să investim în campanii de PR care să nu ne aducă doar beneficii de moment, ci unele pe termen lung. Practic, chiar dacă a fost pandemie și incertitudine, am continuat să ne promovăm cum probabil foarte puțini au mai făcut-o în segmentul turistic în ultimele trei luni. Norocul a fost că am avut lichidități. În ultima lună de pandemie, când s-a aflat data încetării stării de urgență, am început să avem rezervări pe perioade îndelungate, cuprinse între una și trei săptămâni. Acest lucru ne-a dat încredere să reluăm căutarea de parteneri, iar lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine. La ora actuală, performanțele sunt la nivel maxim, dacă ne raportăm la parcursul ultimelor şase luni”, mai spune antreprenorul. Platforma Travlocals are doar doi angajați, aproape toate serviciile fiind externalizate. „Cel mai probabil, în perioada viitoare va trebui să ne extindem și ca număr de angajați, pentru că am ajuns cu volumul de muncă la 12-14 ore în unele zile. Ne dorim ca totul să treacă prin filtrul nostru și să garantăm în continuare același nivel de calitate a serviciilor”.

Autoritățile trebuie să investească urgent în infrastructură, pentru a conecta zonele cu potențial turistic ridicat de polii urbani cu potențial economic ridicat. Un alt lucru care trebuie făcut rapid este stoparea construcțiilor haotice și promovarea kitsch-ului, care sub pretextul dezvoltării au devastat zone cu un potențial turistic imens.





Statul trebuie să cheltuiască banii cu cap, pentru că noi am reușit cu 130.000 de euro ce nu s-a reușit în turismul românesc, la nivel de autoritate, în ultimii 30 de ani, cu sute de milioane de euro investite. Noi am demonstrat că se poate, așteptăm sprijin și din partea autorităților.

Radu Fusea, fondator Travlocals





Vacanță în siguranță



Turiștii deja au început să se orienteze către vacanțe premium aproape de casă, în România. Oamenii vor să aibă parte de experiențe unice, dar fără riscul de a se infecta sau de a fi carantinați la întoarcerea în țară. „La ora actuală, am depășit 700 de conturi de client create în platformă, în condițiile în care rezervările se pot face cu sau fără cont, motiv pentru care nici nu am promovat crearea de conturi. Pe de altă parte, atunci când îți creezi un cont, sunt salvate și datele personale, care nu mai trebuie completate la rezervări ulterioare, precum și istoricul rezervărilor. De asemenea, fiecare gazdă are un cont propriu prin care își poate administra personal listarea (text, facilități, prețuri, disponibilități). Calendarele noastre se sincronizează cu ale platformelor internaționale, pentru a ușura menținerea lor actualizată. Practic, oferim toate facilitățile întâlnite pe cele mai renumite platforme de booking la nivel mondial. În plus, gazdele noastre fac și oferte personalizate pentru perioade prelungite, multe dintre ele având deja rezervat complet sezonul estival. Pe Travlocals rezervările trebuie făcute din timp, pentru că sunt puține și foarte căutate”, mai spune fondatorul.



Intre linii

Surpriza este că partenerii au început să renunțe la promovarea pe marile platforme internaționale, alăturându-ni-se, spune Radu Fusea.