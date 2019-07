Business-ul care-ți aduce relaxare și confort în puf

Un nou concept intră pe piața din România pentru a oferi clienților confort și o stare de bine. Deși românii nu sunt încă foarte deschiși ideilor inovatoare în ceea ce privește amenajarea locuinței, sau pentru crearea unei zone de relaxare, un tânăr din Tulcea a reușit să schimbe cât de cât trendul. A renunțat la inginerie și proiectare pentru a intra în afaceri, convins de faptul că idea lui va servi nevoii de confort a românilor.

De profesie inginer constructor, Marius Taran (27 ani) a intrat în lumea antreprenoriatului când și-a dat seama că nu era deloc mulțumit de mediul în care lucra, și nici salariul primit nu prea îl motiva. Deși provine dintr-o familie care derulează afaceri pe plan local, Marius a pornit pe drumul său învățând din mers.

„Am urmat Facultatea de Construcții și un masterat în Managementul Proiectelor de Construcții în Turcia prin programul Erasmus. M-am întors după 6 luni, pentru că am zis eu că e cazul să muncesc. Am lucrat în Constanța în cadrul proiectului de nisipare a plajelor, am fost inginer de execuție. Am lucrat la acest proiect aproximativ un an. Apoi m-am mutat la București unde am lucrat în inginerie, pe proiectare, în cadrul unor proiecte cu fonduri europene. Mi-am dat seama că nu e de mine, nu prea-mi plăcea mediul și vedeam că nici nu se câștiga prea bine. Am început să fac research, m-am integrat în comunități de antreprenoriat, am fost la tot felul de cursuri. Am început să văd despre ce e vorba și să-mi creez oarecum un drum. Așa am descoperit nișa asta de beanbag-uri, fotolii puf. Eu tot îmi căutam unul, voiam ceva mai calitativ, mai colorat, mai mare, iar în comerț nu se găseau”, povestește Marius.

Lazyboy, o poveste cu fotolii puf

Astfel a apărut brandul Lazyboy JUST RELAX, care comercializează fotolii puf. Business-ul a luat naștere dintr-o nevoie personală a lui Marius, care nu se aștepta ca piața și nevoile să fie atât de diversificate. „Eu am pornit cu ideea că o să vând tinerilor ca mine, care-și iau unul și se așează pentru a se juca pe Play Station. Ulterior mi-am dat seama că era cumpărat de multe mămici pentru copiii lor, cumpărau companii multinaționale pentru spațiile lor de relaxare, în cadrul festivalurilor sunt foarte căutate și am livrat foarte multe. Nu aveam experiența pentru a intui măcar acest lucru. Mi-am dat seama pe parcurs că este o piață mult mai mare pentru așa ceva”, spune tânărul.

Fotoliile se pot personaliza

Afacerea a pornit-o în anul 2017 cu sprijin financiar din partea părinților. „Ai mei au un atelier de tâmplărie și tapițerie în Tulcea. Inițial, am vrut să reproduc eu fotoliile, dat după ce am căutat tot felul de materiale și modele mi-am dat seama că e prea complicat să le produc eu în serie atât de mare, și atât de multe modele. Necesita o investiție mult prea mare la început. Acasă, părinții mei schimbau mereu canapeaua și nu pot spune că aveam repere vis-a-vis de piață. Produsul e destul de necunoscut și oricui aș spune ce vând nu-și dă seama imediat, trebuie să explic pentru este un produs foarte nișat. Fotoliile puf se pot personaliza, există o metodă unică de print prin vopsire și arată foarte fain. În primă fază am găsit furnizori din Europa și China. Am luat mostre, modele, le-am verificat și testat. Eu import husele și le umplu aici în atelier din condiții de volum. La furnizorii din China am cam renunțat pentru că durează foarte mult transportul”, povestește tânărul.

Business cu bani de la părinți

Investiția inițială pentru LazyBoy a fost de 10.000 de euro. „E greu însă când te arunci cu capul înainte într-o nișă pe care am “mirosit-o” eu că nu prea are concurență. Când încă eram angajat, veneam seara de la muncă și mă apucam să învăț marketing online și tot ce ține de zona asta. Nu știu ce aș fi făcut dacă nu aveam bani de la ai mei, poate un credit bancar”, mărturisește Marius. „Banii s-au amortizat din primul an, însă am avut posibilitatea pe care alții nu o au, să nu urmăresc neapărat câștigul. În primul an cifra de afaceri a fost de 40.000 de euro, în 2018 – 80.000, iar anul acesta depășește 120 de mii de euro”, mai spune. Deși a crescut într-o familie ce derulează afaceri, tânărul spune că nu urmează neapărat un model de business imprimat acasă, dar se consideră norocos. „Nu urmez modelul de business al părinților mei, însă este important să-l ai. Pentru cei care se apucă de afaceri și nu au niciun sprijin și nici resurse, este destul de greu. Însă, norocul ți-l mai faci și cu mâna ta, pentru că nu am stat degeaba”, explică Marius Taran..

MARIUS TARAN, antreprenor

Crowdfunding pentru fotoliul pe care plutești

Inspirat de un anume tip de beanbag comercializat în Statele Unite, lui Marius i-a încolțit ideea de a produce un astfel de fotoliu pentru piața de la noi. „Am căutat materiale și am găsit o fabrică cu care am reușit să fac un prototip, însă era nevoie de o comandă minimă ca să le poată produce la un cost cât de cât rezonabil. Acum va fi pe site la un preț de până-n 400 de lei. Atunci mi-am zis că o campanie de crowdfunding este binevenită, mai ales că este un produs și mai “ciudat”. O astfel de campanie oferă expunere, în primul rând, este oarecum și o modalitate de marketing, și astfel văd dacă este cerere pe astfel de produse“, povesteşte antreprenorul.

Senzaţie de gravitaţie zero

Modelul Lazyboy Gravity este un beanbag atipic, ce are caracteristici unice și un design aparte, fiind proiectat de la 0. Fotoliul are o formă atipică de capsulă ce oferă un grad superior de confort față de orice produs de acest tip de pe piață și în care te poți așeza în 5 poziții relaxante: stat înșezut, înclinat, întins, orizontal și taburet. Odată ce este utilizat, acesta se transform într-un veritabil fotoliu confortabil ce transmite senzația de plutire, de gravitație zero, oferind utilizatorului o stare completă de relaxare a mușchilor și coloanei. Campania derulată de Startarium s-a finanțat, dar cererea nu a fost atât de mare pe cât se aștepta tânărul. „Mai mult prietenii au comandat, sau prin cunoștințe. E destul de greu. Dacă nu aveam susținere din partea părinților mei, business-ul era mort demult”, spune Marius.

Livrare în 24 de ore

Deși produsele nu sunt foarte cunoscute publicului larg, cerere există. „Lucrez numai cu stoc, am stocuri și pot livra în 24 de ore. Lucrez cu fabrici mari iar la comenzi de sute de bucăți le pot livra într-o săptămână, două. La început m-am promovat prin Facebook și Instagram, iar mai apoi am apelat la o firmă pentru servicii de SEO. Am fost și la tot felul de festivaluri care au standuri de relaxare. E această piață a festivalurilor outdoor, cafenele, terase, plaje amenajate cu fotolii puf. Misiunea noastră s-a conturat în jurul ideii de relaxare pură, de senzație pe care o ai atunci când te așezi într-o astfel de piesă de mobilier, dar și în a oferi o varietate cât mai mare de modele cu functionalități diferite pentru diverse destinații. Acum majoritatea comenzilor vin organic. E un business bun”, mai spune tânărul antreprenor. „Aducem pe piața din România un nou concept și avantajele trecerii de la scaunele și fotoliile conventionale, la fotoliile noastre. Ne diferențiem prin calitatea materialelor destinate spațiilor interioare (apartamente, living-uri, garsoniere, săli de joc) dar și celor exterioare (piscine, grădini, terase), precum și prin design-ul produselor, pe cât de interesant și îndrăzneț, pe atât de isteț și de practic“, declară Marius.

Misiune: confort „Made in Romania”

Planurile de business ale tânărului sunt mari, iar pentru anul viitor Marius anunță chiar o premieră. „Am vrut să vând în Europa însă din condiții de volum nu o pot face, costul transportului nu se justifică. Pentru 2020 vreau să diversific gama de produse. O colecție de hamace, pernuțe decorative și papuci de casă făcuți chiar la mine în atelier”, mai spune Marius Taran.

Afacere nouă prin Start-Up Nation

Apetitul pentru business l-a determinat pe Marius să acceseze fonduri prin programul guvernamental. „Între timp am accesat fonduri prin Start-Up Nation și am deschis o curățătorie în Constanța. Experiența a fost ok, lucrurile s-au mișcat repede, numai că nu prea se justifică efortul și banii pentru anumite tipuri de business, respectiv și acesta al meu, pentru că din acea sumă primită eu am cumpărat doar utilaje. Acum lucrurile au început să se miște în direcția bună”, mai spune Marius.