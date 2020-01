Businessul dulce mult aduce

Preocupați să ducă o viață cât mai sănătoasă, tot mai mulți români caută acele produse care să conțină ingrediente naturale, în special când vine vorba de dulciuri. Gustul copilăriei reinterpretat după rețetele bunicii sau specialitățile franțuzești și-au găsit locul în vitrinele lanțului de cofetării deschise de fostul europarlamentar Daciana Sârbu. Deserturi recunoscute azi după imagine și gust.

Din pasiunea pentru dulce și experimente culinare, în urmă cu cinci ani, Daciana Sârbu a decis să se aventureze într-o lume de poveste cu numele Mara Mura. O cofetărie cochetă, situată în inima Capitalei. “Mara Mura a pornit de la pasiunea mea pentru gătit, în special pentru prăjituri. Cofetăria este o adevărată știință, iar mie îmi face mare plăcere să stau în bucătărie înconjurată de ingrediente, să creez și să experimentez. Așa că m-am gândit să duc această pasiune la un alt nivel și să creez un loc care să aibă o poveste potrivită sufletului meu, în care să pot aduce bucurie oamenilor prin intermediul prăjiturilor. Și așa a apărut, în 2015, prima cofetărie Mara Mura”, povestește Daciana Sârbu.

Diferenţa dintre hobby şi afacere

A realizat atunci că este o mare diferență între un hobby și o afacere, mai ales în acest domeniu în care gustul și ingredientele de calitate dictează. “Sunt multe lucruri de învățat chiar și acum. Trebuia să știu exact ce să le cer oamenilor și partenerilor de afaceri cu care lucram. Pentru a înțelege cât mai multe despre asta am urmat cursurile școlii de patiserie în cadrul Le Cordon Bleu Istanbul, iar anul trecut am absolvit un curs de înalte studii gastronomice la Universitatea din Reims, Franța. Încet, încet, am reușit să învăț câteva secrete ale acestui domeniu cu adevărat fascinant. Am hotărât să urmez aceste cursuri din pasiune. Am realizat apoi cât de utile sunt acele cunoștințe pentru a crea produse și un întreg business care să aibă cu adevărat succes. Apoi am petrecut mult timp și în laboratorul Mara Mura pentru a experimenta, am stat aproape de echipa mea pentru a mă asigura că totul va ieși exact cum îmi doream. Au fost câteva provocări la început și până am format echipa, pentru că ne-am dorit oameni dedicați, pasionați de ceea ce fac și care iubesc interacțiunea cu clienții noștri. Cred că Mara Mura este o poveste foarte frumoasă, care crește și se dezvoltă odată cu noi”, mai spune antreprenoarea.

Gusturi vechi și noi

Clienții care trec pragul cofetăriilor Mara Mura revin. Și nu o dată. “Ceea ce au descoperit clienții noștri la Mara Mura este gustul de altădată al prăjiturilor, rețete cunoscute și reinventate, ingrediente de cea mai bună calitate”, spune fondatoarea brandului. „Mara Mura e un loc special cu atmosferă caldă și prietenoasă, un loc pentru răsfăț, pentru momentele pe care le petreci cu familia sau prietenii în oraș. Este un loc în care am pus suflet. E un loc perfect pentru o zi în care vrei să stai în tihnă să savurezi o cafea, un desert gustos și o carte bună”, explică Daciana Sârbu.

Răsfăţ franţuzesc

Ea crede că „prăjiturile noastre sunt adevărate povești”, menite să stârnească amintiri. „Sunt rețete culese de la bunici și mătuși care ne-au marcat copilăria. Desigur, avem și deserturi făcute după rețete franțuzești pentru cei care vor să aibă parte de un alt fel de răsfăț”, menţionează antreprenoarea. Astfel, ea a avut surpriza ca deserturile să fie recunoscute ca imagine și gust, fără să fie prezent brandul. Folosim ingrediente naturale și nu facem rabat de la calitate”, a arătat Daciana Sârbu. În opinia ei, „sinceritatea unei rețete în combinație cu ingrediente naturale sunt cele care dau adevăratul gust de care ne îndrăgostim cu toții”. Acestea sunt principiile după care compania s-a ghidat până acum.

Simțuri și gusturi

Odată ce pătrund în povestea Mara Mura, clienții se atașează de simțuri și gusturi, astfel că sortimentele de prăjituri nu sunt schimbate prea des. “Cred că cele mai bune trenduri pe care le putem urma sunt cele dictate de clienții noștri. Nu urmărim neapărat trendurile din industrie, atât timp cât clienții noștri își arată interesul față de produsele pe care le avem deja. Desigur, introducem în mod constant combinații noi de arome cu care să îi surprindem, dar acordăm mare atenție și cererii pe care o avem din partea celor care ne calcă pragul. Ceea ce putem observa este faptul că oamenii caută deserturi sănătoase, sunt atenți la ingredientele folosite, unii dintre ei preferă deserturi fără zahăr, fără coloranți artificiali, cât mai naturale atât ca aspect, cât și din punct de vedere al ingredientelor.”

Preţuri între 6 şi 17 lei

Prețurile pornesc de la 6 lei și pot ajunge până la 17 lei pentru o prăjitură. În cazul torturilor și al cozonacilor, acestea sunt per kilogram și variază în funcție de ingredientele alese. În vitrinele Mara Mura clienții pot găsi biscuiți de toate felurile, ciocolată de casă, salam de biscuit, dar și bezele colorate. De asemenea, cofetăria pune la dispoziția celor care au diverse evenimente, private sau corporate, Candy bar-uri spectaculoase și elegante în acealași timp.

Franciza Mara Mura

Conceptul cofetăriei a prins repede în piață, iar bunătățile Mara Mura se pot găsi astăzi în mai multe locații. “Putem spune că tot efortul nostru depus în conturarea acestui concept a fost răsplătit de clienții noștri. Cred că cei care au savurat o dată prăjiturile noastre au revenit și a doua, și a treia oară. Într-un timp relativ scurt, în mai puțin de 5 ani, compania a reușit să strângă mulți prieteni. Oamenii, atât angajații nostril, care sunt extrem de implicați și pasionați, cât și clienții noștri fideli, au făcut ca afacerea noastră să evolueze frumos. Astfel că în 2018 am deschis a doua locație Mara Mura în Băneasa Shopping City, iar anul trecut am ieşit din Bucuresti cu franciza Mara Mura Sibiu, în Promenada Mall. Fiecare cofetărie Mara Mura este “croită” pentru publicul din cele trei locații, însă păstrează aceeași atmosferă caldă și același meniu”, mai spune Daciana Sârbu.

Cred că pentru a reuși, mai ales în acest domeniu, pasiunea e o condiție necesară, dar nu și suficientă. Aș spune că pasiunea și știința sunt două componente care îți pot mări considerabil șansele de reușită.

Daciana Sârbu

Misiunea noastră a fost atinsă, să creăm acele deserturi unice, apreciate pentru ingredientele de calitate, gust și experiența pe care ți-o oferă. Noi am ales rețete simple, ne-am dorit să readucem pe piață prăjituri care să ne amintească de copilărie, de gustul de acasă.

Daciana Sârbu

Investiţie-start de 50.000 de euro

Investiția inițială în prima cofetărie a fost de 50.000 de euro, iar în acest moment, în cele trei cofetării și în laborator sunt 30 de angajați. “Sunt oameni cu experiență în acest domeniu, însă și tineri la început de drum care îți doresc un job flexibil și care să le aducă interacțiune cu oameni și povești. Iar pasiunea pentru dulce este o cerință obligatorie la angajare.” Daciana Sârbu are planuri mari pentru afacerea sa, iar pe primul loc se află menținerea unui nivel crescut al calității produselor și serviciilor. “Mara Mura e o afacere cu suflet, care a pus mult accent pe dezvoltarea unor relații durabile cu clienții noștri și de aceea am dori ca dezvoltarea noastră să păstreze neschimbată această componentă. Până acum evoluția businessului a venit cât se poate de natural și vrem să mizăm pe asta și în viitor. Ne place să creștem ușor și frumos”. Mediul antreprenorial este unul plin de provocări, recunoaște antreprenoarea, iar cea mai mare rămâne recrutarea forței de muncă, mai ales în acest domeniu în care interacțiunea cu clienții este extrem de importantă.