Ce se va intampla cu ROBOR-ul?

ROBOR-ul va creşte, dar nivelul acestuia vă rămâne sub rata creşterii economice şi rata inflaţiei, a declarat Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, la deschiderea oficială a şedinţei de tranzacţionare dedicată primei emisiuni de obligaţiuni Banca Transilvania listată la Bursa de Valori Bucureşti.

"ROBOR-ul va creşte, prognoza noastră, dar exact cum a fost discutat foarte mult ieri la Bankers Summit, eu nu cred că e ceva nou. De fapt noi abia acum discutăm de un nivel al dobânzilor de peste LIBOR-ul american. Trebuie să vorbim despre dobânzi reale, când comparăm cu inflaţia, comparăm cu creşterea economică şi din punctul acesta de vedere considerăm că rata de referinţă merge spre poate 3% şi ROBOR-ul s-ar putea să ajungă aproape de 4%. Astăzi este sub rata de creştere economică, sub creşterea salarială. Dobânda în sine este fie un rezultat fie este un instrument utilizat gestionarea inflaţiei. Ce am dori mai mult: să cumpărăm pâine cu 10% mai scumpă, dar dobânda să fie 1%, sau dobânda să fie 3% ca să putem să cumpărăm mărfuri şi utilităţi la un preţ mai decent, la o inflaţie mai scăzută", a spus Omer Tetik.

De asemenea, acesta a afirmat că ROBOR-ul cel mai probabil va rămâne sub rata creşterii economice şi rata inflaţiei.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a continuat să crească joi pe piaţa interbancară, ajungând la 3,39% pe an, de la 3,34% pe an miercuri, reiese din datele Băncii Naţionale a României (BNR). Vineri, acesta s-a menţinut la 3,39%. AGERPRES