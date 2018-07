China promite 20 miliarde de dolari tarilor arabe!

China va acorda tarilor arabe imprumuturi in valoare de 20 miliarde de dolari, pentru a le asigura dezvoltarea economica, a anuntat presedintele Xi Jinping, intr-un moment in care Beijingul isi consolideaza influenta in Orientul Mijlociu si in Africa.

Banii vor fi destinati "unor proiecte generatoare de locuri de munca si cu un impact social pozitiv in tarile care au nevoie de reconstructie", a precizat liderul chinez, fara a intra in alte detalii.

Declaratia a fost lansata in fata participantilor la forumului China - Tarile arabe, organizat in monumentalul Palat al poporului din centrul Beijingului.

De la instalarea la puterea a lui Xi Jinping, in 2012, China si-a sporit influenta in Orientul MIjlociu si Africa. In dosarul sirian, ea a primit delegatii de rang inalt, atat din partea guvernului, cat si a opozitiei. De asemenea, China a ales Djibuti pentru a construi prima baza militara din strainatate.