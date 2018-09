Cofondatorii Instagram părăsesc firma

Cofondatorii Instagram, Kevin Systrom și Mike Krieger, părăsesc firma deținută de Facebook, potrivit BBC.

Șeful executiv, Kevin Sysrom, a declarat că sunt pregătiți să-și exploreze din nou „creativitate și curizitatea”.

Instagram a fost cumpărat de Facebook în 2012, pentru suma de un miliard de dolari, iar platforma are peste un miliard de utilizatori.

De la achiziționare, au existat presupuse tensiuni între cei doi și Facebook, iar plecarea celor doi reprezintă încă o tensiune într-un an plin de probleme pentru Facebook.

Systrom, în vârstă de 34 de ani, și Kreger, în vârstă de 32 de ani, au dezvoltat platforma în 2012 și au continuat să conducă aplicația după ce aceasta a fost achiziționată de Facebook.

„Suntem pregătiți pentru noul nostru capitol. Construirea de lucruri noi implică un pas în spate, înțelegerea lucrurilor care ne inspiră și potrivirea acestora cu ce are lumea nevoie; asta este ce plănuim să facem.”, a scris Systrom.

În cadrul postării nu a existat nicio referire la o tensiune cu Facebook. De asemenea, Systrom a spus că el și Krieger sunt „interesați de viitorul Instagram și Facebook”.