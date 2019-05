2018, an record pentru piaţa locuinţelor. 2019 anunţă un nou maxim

Anul 2018 a fost cel mai prolific din istoria pieţei rezidenţiale din Bucureşti şi împrejurimi, stabilindu-se un nou record post-Revoluţie, cu 11.272 de unităţi finalizate, însă 2019 ar putea aduce un nou maxim, cu 14.000 de locuinţe care ar putea fi predate, relevă un raport realizat de o companie de consultanţă imobiliară.



În prezent, peste 20.000 de locuinţe se află în acest moment în diferite etape de construcţie efectivă în Bucureşti şi localităţile limitrofe, acesta reprezentând un record absolut în istoria pieţei rezidenţiale locale post-Revoluţie.

Dintre acestea, aproximativ 14.000 de locuinţe ar putea fi predate în acest an, stabilindu-se astfel un nou record, după ce în 2018 au fost predate 11.272 de locuinţe, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică - cel mai prolific an din acest punct de vedere, în creştere cu aproximativ 18% faţă de 2017, arată raportul de piaţă 'Residential 2019 Market Genome' întocmit de SVN România, citat de Agerpres.



'Epoca ?Construieşte şi vei vinde' s-a încheiat. Deşi nu întrevedem o criză de proporţii în viitorul apropiat, în absenţa unor factori macroeconomici cu puternic impact negativ, dezvoltatorii nu vor mai înregistra aceleaşi ritmuri rapide de vânzare, în special în timpul construcţiei. Temeinicia planurilor după care sunt dezvoltate proiectele va fi decisivă, competiţia este mult mai acerbă şi există zone unde observăm o prefigurare a unei supraoferte', a declarat Andrei Sârbu, CEO SVN România.

Clasa medie, pe primul loc



Tot în premieră în istoria modernă a pieţei rezidenţiale locale, locuinţele destinate clasei medii vor deţine în acest an ponderea majoritară a unităţilor care vor fi finalizate în Bucureşti şi împrejurimi, după zeci de ani în care locuinţele care ţinteau segmentul mass market au dominat piaţa, potrivit datelor SVN România.



Astfel, 50,5% din oferta nouă care va fi pusă de dezvoltatori pe piaţă în acest an se plasează pe segmentul middle market. Aceste locuinţe beneficiază de regulă de un amplasament foarte bun, în apropierea marilor centre de afaceri şi în zone cu o infrastructură generală foarte bună, şi au suprafeţe mai mari comparativ cu cele ale locuinţelor finalizate înainte de 1990.

Efectele dezvoltării



Dezvoltarea economiei României înregistrată în ultimii ani s-a putut observa şi în majorarea ponderii segmentului middle market, care a crescut de peste patru ori de la revenirea pieţei rezidenţiale locale.



Locuinţele destinate segmentului mass market vor deţine în acest an aproximativ 48% din totalul celor programate spre livrare în Bucureşti şi împrejurimi. Aceste locuinţe sunt amplasate în marile cartiere sau în zonele mărginaşe oraşului şi au suprafeţe similare sau chiar mai mici comparativ cu ale locuinţelor similare finalizate înainte de 1990.



'Dezvoltarea clasei de mijloc este unul dintre cei mai pozitivi factori în evoluţia unei economii iar segmentul middle market urmează să deţină ponderea majoritară şi în 2020. Am asistat în ultimii ani la dezvoltarea de la zero a unor întregi zone, atât pe segmentul spaţiilor de comerciale ş de birouri cât şi pe segmentul rezidenţial, care le urmează cu rapiditate pe primele două', a mai afirmat Andrei Sârbu.

Noile zone atractive



Datele SVN România arată că noi zone din Bucureşti ar urma să atragă în viitor dezvoltarea unui număr semnificativ de noi proiecte, cele mai promiţătoare fiind Bucur Obor şi Bucureştii Noi - Jiului, zone care beneficiază de o infrastructură de transport bună. În acelaşi timp, Titan - T. Pallady şi Expoziţiei prezintă în continuare un potenţial foarte ridicat de dezvoltare, relativ slab exploatat în acest moment.



Potrivit analizei, zona de vest a Bucureştiului va atrage şi în 2019 cel mai mare număr de livrări, cu aproximativ 34% din noua ofertă, sau peste 4.200 de noi locuinţe. "Dezvoltarea segmentului middle market poate fi observată şi analizând zonele de dezvoltare din Bucureşti; astfel, 20% din noile locuinţe sunt amplasate în zona de nord, în timp ce în zona de sud, un important pol rezidenţial, se vor afla 19% din locuinţele care se vor preda în acest an", se arată în analiză.



SVN România activează pe segmentul rezidenţial, fiind consultantul şi agentul exclusiv a peste 10 proiecte rezidenţiale cu un minimum de 350 de unităţi fiecare. Consultanţii SVN România au vândut în ultimii ani peste 7.000 de apartamente noi cu o valoare de peste 500 de milioane de euro.



Pe segmentul de property management, compania administrează aproximativ 550.000 de metri pătraţi de spaţii de birouri şi peste 1.000 de spaţii comerciale.



SVN International Corp. are peste 200 de birouri în opt ţări, în care activează peste 1.600 de consultanţi imobiliari.