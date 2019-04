CBRE preia administrarea portofoliului de clădiri de birouri ale NEPI Rockcastle din București

CBRE, liderul mondial și național pe piața de consultanță imobiliară, a fost mandatat de NEPI Rockcastle să asigure serviciile de administrare a proprietăților pentru cele trei clădiri de birouri emblematice, pe care le deține în București: Floreasca Business Park, The Lakeview și Aviatorilor 8 (fostă Victoriei Office). Suprafața totală închiriabilă a acestor proiecte este de 70.580 m2. Astfel, portofoliul local de administrare a proprietăților al CBRE atinge 770.000 m2, din care 410.000 m2 sunt birouri și 360.000 m2 reprezintă spații comerciale. Acordul dintre cele doua companii este o premieră pe piața locală, fiind prima dată când NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltator și proprietar imobiliar privat din România, își externalizează serviciile de administrare a proprietăților. Fondul de investiții sud-african NEPI Rockcastle, cunoscut în general ca fiind cel mai mare proprietar de centre comerciale din România și Europa Centrală și de Est, deține și un portofoliu impresionant de clădiri de birouri situate în București, Cluj-Napoca și Timișoara.

Cele trei proprietăți administrate de CBRE sunt proiecte importante pe piața imobiliară bucureșteană: Floreasca Business Park are 36.470 m2 și se află pe Calea Floreasca, The Lakeview are 25.907 m2 și este situat pe Bd. Barbu Văcărescu, iar Aviatorilor 8 ocupă 8.203 m2 și are o poziție cheie, în Piața Victoriei chiar lângă clădirea Guvernului României. Portofoliul de clienți din clădirile de birouri deținute de NEPI Rockcastle include nume importante: de la General Electric și Huawei, până la Wipro, Fitbit, L’Oreal, Sandoz, Holcim, Goodyear, DHL și PricewaterhouseCoopers.

CBRE și-a mutat recent birourile în Aviatorilor 8, una dintre cele mai moderne clădiri din zona CBD a capitalei (zona Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulle).

„CBRE și NEPI Rockcastle au deja un parteneriat strategic început în 2015, când ne-am ocupat de închirierea proiectului City Business Centre, în Timișoara. Faptul că NEPI Rockcastle a avut încredere în noi și a decis să-și externalizeze pentru prima dată serviciile de administrare pentru clădirile sale de birouri către CBRE este o dovadă a colaborării foarte bune dintre companiile noastre și a angajamentului echipei noastre de a asigura servicii de cel mai înalt nivel, pentru aceste trei clădiri spectaculoase. Cele trei proprietăți cuprinse în acordul dintre CBRE și NEPI Rockcastle sunt într-adevăr clădiri-reper pentru piața locală de birouri și au contracte de închiriere cu companii importante, locale și internaționale. Suntem convinși că, folosind strategiile și tacticile potrivite de administrare a proprietăților, valoarea de piață a acestor clădiri va crește”, a declarat Luiza Moraru, MRICS, Coordonator al Diviziei de administrare a proprietăților imobiliare a CBRE pentru regiunea Europei Centrale și de Est. “Mai mult decât atât, acest acord consolidează poziția noastră de lideri în serviciile de administrare a proprietăților din România. Echipa locală a CBRE a depus eforturi intense pentru a atinge acest nivel de know-how, beneficiind și de ajutorul echipelor noastre internaționale. Prin intermediul serviciilor noastre de administrare a proprietăților, reușim să oferim mai mult decât obișnuitele servicii de administrare funcțională a proprietăților, deoarece ne propunem ca fiecare clădire pe care o administrăm să iasă în evidență și să devină unică pe piața sa. Semnarea acestui parteneriat este punctul culminant al unei excelente perioade pentru departamentul nostru de administrare a proprietăților. În 2018 ne-am concentrat pe consolidarea serviciilor ce creează valoare adăugată și ne diferențiază: ospitalitate și îmbunătățirea experienței clientului în zona de retail, managementul comunității pentru clădiri de birouri și închirierile pe termen scurt. Unul dintre cele mai mari succese, înregistrate în 2018, de departamentul local de administrare a proprietăților, a fost creșterea sa cu 100%! Suntem dornici să demonstrăm în continuare calitatea de neegalat a know-how-ului nostru de administrare a proprietăților, prin gestionarea la cele mai înalte standarde a portofoliului de birouri al NEPI Rockcastle”, a adăugat Luiza Moraru.

„Temelia unei relații solide de afaceri vine din cunoașterea partenerului și a calității pe care acesta o oferă. CBRE este cel mai mare consultant imobiliar global, iar noi am avut posibilitatea de a vedea cum lucrează pe mai multe segmente de piață. I-am ales pentru externalizarea serviciilor de administrare a proprietăților aflate în portofoliul nostru din București, pentru că avem încredere deplină că vor coordona perfect toate operațiunile ce țin de buna funcționare a clădirilor, adăugând-le astfel valoare”, a spus Marius Barbu, Asset Director al NEPI Rockcastle.

NEPI Rockcastle este cel mai mare proprietar și administrator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est, prezent în nouă țări din regiune și cu un portofoliu investițional de peste

5,9 miliarde euro. Grupul beneficiază de o echipă de management intern cu o foarte mare experiență în administrarea proprietăților, dezvoltare imobiliară, investiții, închirere și management financiar. Răspândirea geografică a abilităților de management imobiliar este un atu al NEPI Rockcastle în găsirea celor mai bune oportunități în Europa Centrală și de Est, beneficiind astfel de un avantaj strategic în achiziția, dezvoltarea și administrarea proprietăților.

NEPI Rockcastle deține și administrează 51 de proprietăți de spații comerciale (excluzând asocierile de tip joint-venture), cu un trafic de 307 milioane de vizite în 2018. NEPI Rockcastle gestionează la nivel de grup relațiile cu chiriașii și se concentrează pe colaborarea transnațională, între țările unde deține proprietăți, fiind în prezent principalul partener strategic pentru marii retaileri care vizează țările din Europa Centrală și de Est.

Departamentul local de administrare a proprietăților al CBRE a fost fondat la sfârșitul lui 2013, sub conducerea Luizei Moraru. În prezent, aici lucrează 109 oameni, care administrează un portofoliu de 770.000 m2 situați în 27 de proprietăți de retail și birouri și în care se găsește un număr impresionant de 1.700 de chiriași. În afară de NEPI Rockcastle, printre clienții departamentului de administrare a proprietăților se găsesc: S Immo, IMMOFINANZ, CPI, CA Immo, Green Gate și Vastint. Ca proprietăți propriu-zise, CBRE se ocupă de administrare pentru: Sun Plaza București, cele patru centre VIVO! situate în Baia Mare, Cluj-Napoca, Constanța și Pitești, Felicia Shopping Center din Iași, parcul comercial Family Center din Botoșani, ansamblul de birouri Timpuri Noi Square din București, Green Gate, Campus 6 etc. În afara departamentului local, CBRE se bazează și pe sprijinul a numeroși specialiști în administrarea proprietăților din filialele companiei situate în regiunea Europei Centrale și de Est și care numără aproape 700 de consultanți, coordonați de Luiza Moraru. În prezent, CBRE administrează, la nivelul Europei Centrale și de Est, o suprafață totală de 5.910.000 metri pătrați, dintre care 2.200.000 metri pătrați se găsesc în clădiri de birouri.