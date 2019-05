Constructorul Variantei de Ocolire Satu Mare a lăsat baltă lucrările

Constructorul Variantei de Ocolire Satu Mare a fost avertizat de către directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) că i se va rezilia contractul dacă nu grăbește lucrările.

În urma unei vizite inopinate, șeful CNAIR, Narcis Neaga a constatat o slabă mobilizare a Asocierii Itinera SPA-Colinni Lavori SPA-Viadesign SRL, care nu efectua niciun fel de activitate pe șantier. „În plus, lipseau și reprezentanții consultantului Consitrans SRL care trebuiau să supravegheze lucrările. I-am transmis constructorului că are la dispoziție două săptămâni să-și ia atribuțiile în serios și să se mobilizeze. În caz contrar, i-am atras atenția că îi voi rezilia contractul. Am același mesaj și pentru consultant”, a spus Narcis Neaga. Vor fi luate măsuri administrative și împotriva angajaților instituției care trebuiau să se ocupe de contract.

Deși lucrările au început în mai 2017 și trebuiau finalizate în 18 luni, termenul a fost extins până în septembrie 2020. Varianta Ocolitoare Satu Mare va avea 19,54 km lungime, vor fi construite 10 poduri și pasaje și 4 noduri rutiere. Valoarea contractului este de 304,8 milioane de lei, fără TVA, bani proveniți din fonduri europene.