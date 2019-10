Cuc: Contractul autostrăzii Ploiești-Brașov va fi semnat săptămâna viitoare

Asocierea China Communications Construction Company - Makyol Insaat Sanayi Turizm şi Comisia Naţională de Prognoză (CNP) au ajuns la un consens şi săptămâna viitoare vor încheia contractul pentru realizarea, în parteneriat public-privat (PPP), a autostrăzii Ploieşti-Braşov, a declarat Răzvan Cuc, ministrul demis al Transporturilor.

Oficialul a subliniat că bugetul de stat nu va fi grevat de cheltuieli, pentru că 75% din suma acestui obiectiv va fi adusă de partenerul privat. Privitor la faptul că încheierea contractului s-a amânat de mai multe ori, ministrul a spus că, indiferent de modalitate, anul acesta contractul pentru realizarea autostrăzii Ploieşti-Braşov ar fi fost semnat.

Răzvan Cuc a precizat că acest contract trebuie aprobat prin Hotărâre de Guvern, dar nu a putut spune dacă actualul executiv îl va aproba sau următorul.



În data de 21 mai, Ion Ghizdeanu, preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză (CNSP), declara că firmele care vor construi Autostrada Ploieşti-Braşov ar putea primi 100 de milioane de euro dacă termină lucrarea cu un an mai devreme, dar ar putea fi şi penalizaţi cu aceeaşi sumă dacă întârzie cu un an finalizarea lucrărilor.

"Sunt foarte multe date concrete. Câteva sunt importante: 1,4 miliarde euro este valoarea investiţiei din care partenerul public până la 25% şi până la 75% sau puţin mai mult asocierea căreia i s-a atribuit şi care a fost astăzi prezentă. Durata întregului proiect este de 24 de ani din care este un an proiectare, trei ani execuţie şi 20 de ani operarea, astfel încât să poată fi returnată valoarea pe care a investit-o partenerul privat. Proiectul este conceput în baza traficului şi studiului de trafic efectuate acum câţiva ani şi are de asemenea în el o profitabilitate de aproape 10%, ceea ce a asigurat interesul investitorilor străini. Am rămas la această asociere cu firma chineză, cea mai importantă din lume. Se prevede o bonificaţie în cazul proiectul este terminat mai devreme, respectiv în loc de patru ani, trei ani sau doi ani, o să vedem cât de repede, dar şi o penalitate dacă întârzie, de circa 100 de milioane de euro pe an".

