Fie vara fie iarna, tamplaria PVC va face mereu diferenta!

Utilizarea tamplariei PVC de calitate este esentiala pentru orice locuinta din zilele noastre. Inca exista locuinte care au geamuri normale din lemn si nu din termopan, ceea ce aduce anumite dezavantaje pentru orice locuinta.

In comparatie cu geamurile din lemn, geamurile termopan in primul rand sunt extrem de eficiente din punct e vedere energetic, acestea fiind numarul unu la nivel mondial. Desi nu pare, rama acestor geamuri joaca un rol foarte important pentru mentinerea energiei termice si izolarea acesteia si pentru eficientizarea in ceea ce priveste costurile de intretinere.

Fie ca este vorba de niste simple geamuri, usi sau inchidere balcon cu termopan, profilurile realizate din PVC reprezinta cea mai eficienta solutie, avand valori de izolare mult superioare fata e cele in aluminiu sau lemn. Acestea cum am precizat au valori de izolare mult mai bune si ajuta enorm la reducerea costurilor atat la curent pe timp de vara cand este utilizat intens aerul conditionat, cat si pe perioada sezonului rece cand centrala va fi pornita mult mai rar.

In plus fata de tamplaria din lemn, aceasta tamplarie PVC, este cu mult mai superioara in ceea ce priveste rezistenta avand o durata de viata mult mai mare. Rezistenta la deformari este cel mai important aspect pentru o viata indelungata iar din acest punct de vedere, nimic nu poate intrece tamplaria PVC. Exista astfel de tamplarie care este capabila sa ajunga la o viata de serviciu lunga de cel putin 50 de ani si de aceea geamurile termopan sunt o investitie excelenta, de asemenea cand vorbim si de mentinerea valorii unei proprietati.

Spre norocul nostru exista foarte multe firme care se ocupa cu fabricarea de geamuri si usi sau paravane termopan iar fata de preturile acestei tamplarii PVC de la inceputuri, trebuie spus ca au scazut considerabil. In ziua de astazi mai toata lumea isi permite sa isi monteze geamuri termopan chiar daca este vorba si de cele mai ieftine.

Sugestia mea este Geamtermopan.ro, deoarece acestia produc geamuri termopan de cea mai buna calitate si cel mai important la preturi de neegalat.

In ceea ce priveste intretinerea geamurilor din PVC, acestea sunt mult mai usor de intretinut, necesitand o mentenanta minima. In principiu aceste geamuri nu au nevoie de mai nimic atata timp cat sunt utilizate corespunzator. Geamurile de lemn, pe de alta parte, trebuie sa fie lustruite periodic si vopsite si lacuite tot periodic, asa ca nu este o afacere prea profitabila sa cumperi geamuri de lemn. Daca inca utilizezi geamuri din lemn, cel mai probabil, costurile cu facurile si intretinerea sunt foarte ridicate si cel ma bine ar fi sa faceti pasul de a trece la geamurile din termopan.

In urma nu cu mult timp, m-am mutat intr-un nou apartament iar singurul dezavantaj al acestuia fiind lipsa tamplariei pe balcon. In plus, balconul se intindea pe o surafata destul de mare din apartament ceea ce afecta destul de mult temperatura din interior.

Fiind foarte scurt timpul pana la instalarea sezonului rece, m-am decis sa “imbrac” tot balconul in termopane, pentru un plus de izolare termica dar si fonica. Da fonica pentru apartamentul este unul cu vedere la bulevard ceea ce creeaza un oarecare disconfort datorat galagiei.

Am inceput astfel sa caut pe internet o firma capabila sa faca o treaba de calitate si mi-au atras atentia cei de la Geamtermopan.ro. Am studiat ofertele acestora si mi s-a parut extrem de avantajos ceea ce acestia ofera. Nici nu am stat pe ganduri si a doua zi am fost la sediu pentru demararea proiectului. M-am dus cu temele facute si am luat niste dimeniuni inainte pentru a-mi putea face o idee despre pret. Insa tot este necesara luarea masuratorilor de catre angajati, deoarece acestia stiu exact cum sta treaba, ce si cat trebuie masurat mai exact.

Dupa realizarea proiectiului spre norocul meu, comanda a fost gata foarte rapid iar intr-o saptamana deja aveam geamurile de termopan montate. Tin sa mentionez faptul ca am primit toata consultanta de care aveam nevoie si mi s-a raspuns in cel mai profesionist mod posibil chiar daca intrebarile mele au fost destul de stupide deoarece nu prea stiam cu ce se mananca si cum sta treaba cu dimensiunile, montajul, sisteme de deschidere a geamurilor si asa mai departe. Dar acestia s-au descurcat de minune iar rezultatul final este extraordinar

Recomand aceasta firma pentru tamplaria PVC, datorita calitatii superioare dar si preturilor extrem de avatajoase. Indiferent de ce idei nebune aveti sau de dificultatea unui proiect, cu ajutorul acestora, visele dumneavoastra pentru a avea o locuinta economa si eleganta se va indeplinii cat ai pocnii din degete.