FOTO. Boeing a lansat cel mai lung avion din lume: modelul 777X

Compania Boeing a lansat cel mai lung avion din lume, modelul Boeing 777X, la aproape o săptămână de la accidentul din Etiopia, soldat cu moartea tuturor celor 157 de oameni de la bordul unui Boeing 737 MAX 8.

Aeronava a fost prezentată iniţial angajaţilor Boeing din Everett, Washington, pe 13 martie, potrivit CNN. Evenimentul a fost puţin promovat, în semn de respect faţă de victimele accidentului din Etiopia.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee