FOTO Cum arata vila vedetelor de la Hollywood

Proprietatea a fost scoasa la vanzare pentru 19,5 milioane de dolari. Vila detine un bar secret, o piscina cu cascada, o crama si un fumoar.

De-a lungul timpului, resedinta, situata in Beverly Hills, a gazduit adevarate legende ale cinematografiei hollywoodiene. In vila cunoscuta sub numele de Bella Vista au locuit regizorii King Vidor (Razboi si pace, Duel sub Soare, etc), Tony Scott (Top Gun De neoprit, etc), actorii Marlon Brando, Jonny Barrymore, Candice Bergen sau Katharine Hepburn.

Cladirea a fost construita dupa proiectul arhitectorului John Bayers, in 1926. In interior domneste atmosfera vechiului Hollywood, dar sunt si facilitati moderne.

Casa este situata pe o inaltime, de unde se deschide o panorama asupra orasului si oceanului. Proprietatea include, de asemenea, doua case de vacanta si alte doua pentru oaspeti.

Vila dispune de sase bucatarii si sufragerii spatioase cu mobila din piele si semineu. Exista, de asemenea, un bar secret cu podea din lemn rosu, loc de petreceri "ascunse". Piscina, pierduta undeva printre numerosii palmi, are cascada.