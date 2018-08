VIDEO Se vinde unul dintre castele din Game of Thrones

Proprietarii castelului Gosford din Irlanda, constructie care dateaza din secolul al 19-lea si unde s-au filmat multe dintre episoadele din Game of Thrones au scos la vanzare o parte a imobilului. Pretul stabilit este de 500.000 lire sterline.

Langa zidurile acestui castel Robb Stark l-a executat pe Rickrad Karstark. Interiorul elegantei cladiri adaposteste sase apartamente, toate cu semineu, scrie Travel and Leisure.

Castel

Pana in 1921, castetul a apartinul contelui de Gosford, iar in timpul celui de-al doilea Razboi mondial, imobilul a gazduit militari. Dupa razboi, el a fost transformat in hotel.

Construit intre anii 1819-1950 dupa planurile arhitectului londonez Thomas Hopper, renumit la acea data, a ajuns in 2002 intr-o stare deplorabila. Dupa indelungi negocieri, in 2006 s-a decis restaurarea cladirii.

Executie

Imobilul a fost vandut in ianuarie 2006 pentru 1000 de lire sterline, desi costul lucrarilor de reparatii fusese estimat la patru milioane de lire sterline. Pana in 2013, s-au cheltuit aproape sapte milioane.