Revin la modă casele „cutii de chibrituri”

Victor Stroe





Locuinţele construite în ultimii ani sunt tot mai mici, mai înghesuite şi mai puţine. Suprafaţa medie a unei case a scăzut de la 124 de metri pătraţi în 2008 la 108 metri pătraţi în 2019, iar numărul unităţilor locative a scăzut de la aproape 113.000 în 2008 la mai puţin de 93.000 în 2019, arată statisticile oficiale analizate de Jurnalul.

În primele 11 luni din 2019, statul a acordat 92.685 de autorizaţii de construire pentru locuinţe, suprafaţa totală a acestora însumând 10,01 milioane de metri pătraţi, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Asta înseamnă o suprafaţă medie de 108 metri pătraţi per locuinţă. Pentru comparaţie, în anul 2008 fuseseră eliberate 112.894 de autorizaţii pentru locuinţe a căror suprafaţă însuma 14 milioane de metri pătraţi, ceea ce înseamnă 124,6 metri pătraţi per locuinţă. Iar în 2018, când au fost acordate 91.542 de autorizaţii pentru locuinţe în suprafaţă totală de 11 milioane de metri pătraţi, suprafaţa medie a fost de 120,6 mp/locuinţă. Şi suprafaţa medie per cameră (studio, sufragerie sau dormitor) a scăzut de la 30 mp în 2008 la 24 mp în 2019, mai arată statisticile oficiale.

Cum locuiesc familiile

Potrivit datelor INS privind calitatea vieţii, în case cu 1-2 camere stau 43% din români, la 3-5 camere stau 54% și în mai mult de 5 camere - 2,4%.

“Dacă în mediul urban ceva mai mult de jumătate din gospodării (56,3%) ocupă locuinţe mici, de 1-2 camere, în mediul rural mai

mult de 7 din 10 gospodării ocupă locuinţe formate din 3 sau mai multe camere”, menţionează INS.

Aceleaşi date mai arată că 8 din 10 români stau în locuințe mai vechi de 20 de ani (40% în case construite înainte de 1980, 40% în perioada 1980-2000) şi doar 2 din 10 (20%) în case construite după anul 2000. În case separate locuiesc 60% din familii, iar în apartamente la bloc stau 40%. De asemenea, 96% din români sunt proprietarii caselor în care locuiesc.

Existenţa băii/duşului şi a grupului sanitar, amplasate în interiorul locuinţei, constituie elemente reprezentative pentru confortul şi calitatea locuirii. În anul 2018, pe total, ponderea gospodăriilor dotate cu baie/duş a fost de 73,6% iar a celor cu grup sanitar - 72,2%. În fine, o gospodărie din 7 se confruntă cu una sau mai multe probleme serioase privind locuirea. Printre cele mai frecvente probleme care afectează calitatea locuirii se află cele privind deteriorarea clădirii, dar şi înghesuiala, fiind tot mai multe persoane care împart aceeaşi casă.

În perioada ianuarie-noiembrie 2019, numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale a scăzut cu 1,5% faţă de perioada similară din 2018.

Limitarea spaţiului locativ a fost încurajată şi prin legislaţie, care acordă facilităţi doar pentru casele care nu depăşesc valoarea de 450.000 de lei