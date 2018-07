Roman Abramovici si-a mai cumparat o casa in Londra!

Miliardarul rus Roman Abramovici, care de cateva saptamani are si cetatenie israeliana, a devenit proprietarul unui penthouse de 550 metri patrati in complexul londonez Chelsea Waterfront, informeaza publicatia The Times.

Potrivit sursei citate, pretul apartamentului cu vedere spre Tamisa si situat nu departe de stadionul clubului de fotbal Chelsea, Stamford Bridge, se ridica la 30 de milioane de lire sterline, adica in jur de 40 de milioane de dolari.

Ziaristii de la The Times noteaza ca penthouse-ul cumparat de Abramovici, a carui avere este estimata la peste 13 miliarde de dolari, este cel mai mare din ansamblul rezidential. In plus, oligarhul a achizitonat si cateva locuri in parcarea substerana, care costa, fiecare in parte, 85.000 de lire sterline.

Potrivit firmei de specialitate Knight Frank, complexul Chelsea Waterfront este amplasat intr-una dintre cele mai elegante zone ale Londrei, nu departe de strada King's Road.

Jurnalistii britanici au aflat, de asemenea, ca decizia de a achizitiona aceasta locuinta a fost luata inainte ca Abramovici sa se confrunte cu probleme legate de obtinerea vizei britanice, dar tranzactia a fost incheiata dupa aparitia lor. La sfarstiul lunii mai, premierul Theresa May a precizat ca, in calitate de cetatean al Israelului, Abramovici poate intra pe teritoriul Marii Britanii fara viza.