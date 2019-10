România este a șasea piață din Europa Centrală și de Est în privința asigurărilor de locuințe

România este a 6-a cea mai mare piaţă de asigurări pentru locuințe (property) din Europa Centrală şi de Est, cu 262 de milioane de euro, a declarat Adrian Marin, preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).



"Este însă de precizat că subscrierile property din ţara noastră sunt de şase ori mai mici decât în Polonia şi se află la jumătate faţă de Ungaria. Mai este de remarcat faptul că la nivel CEE piaţa property a crescut în 2018 faţă de 2017 cu 5,4%, iar România cu 4%", a spus acesta.

În prima jumătate a acestui an, creşterea pieţei property în România a fost însă de 9,7%.



Deşi suntem a şasea cea mai mare piaţă property din CEE, pe asigurările non-viaţă suntem pe locul 3, iar acest lucru se datorează ponderii asigurărilor auto. "Potenţialul reiese clar din cifre dar şi deficitul de protecţie al românilor. În primul semestru din 2019, erau 1,15 miliarde de euro prime brute subscrise asigurări de viaţă şi non-viaţă, în creştere cu 7,82% faţă de semestrul 1 din 2018", a spus Adrian Marin.



Segmentul property reprezintă 16% din piaţa de asigurări non-life, cu prime brute subscrise de 146 milioane de euro. Din toată linia de Property, circa 36% din primele brute subscrise este aferent asigurărilor de locuinţe (facultative şi obligatorii), adică 52 de milioane de euro la nivelul S1 2019. Subscrierile aferente liniei de asigurări pentru locuinţe au înregistrat o creştere comparativ cu S1/2018, respectiv +7,4% pentru asigurările facultative şi +3,6% pentru PAD. Cu toate acestea, creşterea nu este suficientă în ceea ce privește gradul de penetrare al asigurărilor de locuinţe din România.



Asigurătorii au plătit indemnizaţii brute de 10 milioane de euro în primele şase luni din 2019, cumulat pentru asigurări facultative şi PAD.



"Noi am făcut o analiza la nivelul membrilor UNSAR, iar primele 7 luni ale acestui an, 31% dintre toate dosarele de daună deschise pe asigurări facultative de locuinţe au fost ca urmare a fenomenelor atmosferice şi mă refer la furtună, vijelie, uragan, tornadă", a mai spus Adrian Marin.

AGERPRES