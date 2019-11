Piața imobiliară din România a ajuns la maturitate în acest an. Zvonurile și previziunile sumbre care alarmau la începutul anului și atrăgeau atenția că acest domeniu va înregistra o scădere drastică nu s-au adeverit. O contrazice chiar realitatea. Dezvoltatorii construiesc în ritm dinamic și vin cu proiecte din ce în ce mai inovative și adaptate din punct de vedere tehnic la cerințele pieței. Cumpărătorii pun accent pe locuințe spațioase, aerisite, confortabile, cu un design de ultimă generație, digitalizate și care să fie amplasate într-o zonă verde, eco-friendly, care să le asigure standardele unei vieți sănătoase. Astfel, doar în nordul Capitalei se află în construcție noi ansambluri rezidențiale, în care până la finalul anului următor ar tebui să fie finalizate peste 4.000 de apartamente. Un alt boom îl reprezintă piața imobilelor de tip office și a spațiilor industriale, care în anul acesta a atins un un record, cele două domenii traversând cea mai bună perioadă din istorie.

În primul rând, constructorii vin cu proiecte noi, deoarece pe piață există cerere. An de an, la Salonul Imobiliar București organizat la Palatul Parlamentului vin mii de doritori să achiziționeze o locuință. “Suntem la a șaptea ediție. Este evenimentul cu cea mai mare suprafață de expoziție, cu cel mai mare număr de dezvoltatori și agenții imobiliare care participă, iar anual avem între opt și zece mii de vizitatori. Peste o mie de apartamente se cumpără în cadrul Salonului Imobiliar”, a declarat Alin CARAMAN, organizatorul evenimentului. Iar oferta este extrem de variată : “70 la sută din cei care vor să cumpere casa se orientează spre piața apartamentelor din blocurile vechi. Vizitatorii pot să le compare cu ceea ce dezvoltatorii se întrec să vină în noua eră, noul trend”, a adăugat Alin CARAMAN, în cadrul forumului “Salonul Imobiliar - Perspective și tendințe pentru 2020”, organizat de Intact Media Group și moderat de Alessandra Stoicescu.

Autoritățile vin în sprijinul dezvoltatorilor, care cer predictibiltate, reducerea birocrației și forță de muncă specializată. Soluții se găsesc și sunt deja în implementare, a anunțat Gabriela FIREA, Primarul General al Capitalei, prezentă la forum. “Trebuie să știi de unde porneșți cu orașul și unde vrei să ajungi”, a declarant Gabriela Firea în deschiderea discuțiilor. Cele mai multe construcții se ridică în zona metropolitană a Bucureștiului și în zonele limitrofe, pentru simplul motiv că în centru nu este spațiu disponibil. Iar Primăria Generală anunță că în primăvara anului viitor va fi finalizat mult așteptatul Plan Urbanistic General, care va reglementa din toate punctele de vedere dezvoltarea coerentă și integrată a Capitalei “Sectoarele au terminat Planurile Urbanistice Zonale, în proporție de 80 la sută. Sectorul 3 are deja PUZ aprobat, iar în Sectorul 6 se află în stadiu avansat și va intra spre aprobare în Consiliul General, după sărbători. Celelalte Planuri Urbanistice Zonale se află în procodură transparentă de dezbatere publică. În primăvară vom avea gata toate cele șase PUZ-uri, dar și Planul Urbanistic General, ceea ce va ajuta sectorul de investiții imobiliar și industriile conexe”, a precizat Gabriela Firea.

Totodată, Primăria Generală va aduce îmbunătățiri și serviciului public de transport în comun, prin introducerea de noi linii de autobuze, dar și rețele de școli și grădinițe, care să deservească locuitorii din ansamblurile rezidențiale aflate în zonele limitrofe, a mai dat asigurări Primarul Capitalei. “Se tot vehiculează sintagma «zonă bună». Scopul nostru e ca tot Bucureștiul să fie o zonă bună, să nu se mai facă diferențe. Asta poate fi făcut doar prin reglementări foarte accesibile, clare și ferme. Adiministrația publică să acționeze ca o mână de fier în mănușă de catifea, dar complet deschisă colaborărilor cu investitorii”, a declarat Ștefan DUMITRAȘCU, Arhitectul șef al Primăriei Generale, în cadrul forumului Intact Media Group.

În ceea ce privește interesul cumpărătorilor pentru apartamentele vechi, acesta este unul oarecum surprinzător, având în vedere că s-au introdus facilități pentru achiziția de locuințe noi, ceea ce încurajat investițiile. “S-a reușit, după ani de de eforturi, ca TVA să scadă la 5 la sută pentru locuințele noi, iar nivelul să fie aplicabil și achizițiilor ulterioare. Sunt anunțate foarte mult proiecte imobiliare. Putem nota un record din datele pe care le avem. Putem vorbi anul acesta de un record pentru ansamblele noi aflate în lucrare sau autorizare. Piața imobiliară a ajuns la maturitate și efectele vor fi pozitive. A fost adoptată legea nouă privind autorizațiile de construire. Scade nunărul de avize, se introduce noțiunea de certificat de urbanism electronic. Va exista o singură autorizație pentru demolare și construcție de imobile noi. Acestea vor ajuta procesul de emitere a documentației“, a punctat Bogdan Cosmin IVAN, Secretar General, Asociația Dezvoltatorilor Imobiliari din România – URBANIS.

Trendul ascendent pe care se află piața imobiliară a fost confirmat de un alt specialist în domeniu prezent la forumul Intact Media Group: ”Vedem o creștere a interesului. Am văzut și în numărul de tranzacții al ANCPI în luna iulie. În ultimele patru luni, am ajuns foarte aproape de maximul înregistrat în 2018. Cererea și-a revenit, prețurile au variat, dar nu mult, ceea ce a dus la stabilitate. Sunt și factori care au venit la pachet. În piața imobiliară, în nouă din marile orașe vedem o creștere a calității proiectelor. Proiecte mai bune în zone centrale ale oreșelor presupun un preț mai ridicat”, a precizat Dorel NIȚĂ, Head of Data&Research, Imobiliare.ro.

Creșterea calității proiectelor vine la pachet și cu majorarea prețurilor, astfel încât apartamentele din ansamblurile rezidențiale au crescut cu zece la sută în ultimele luni, dublu față de prețul locuințelor din blocurile vechi. În sprijinul celor care vor să achiziționeze o locuință vine în continuare Programul Prima Casă, dar care anul acesta a fost modificat, devenind unul cu precădere social. “În România se manifestă un fenomen de urbanizare și Prima Casă are rol social la acest moment. Creează posibilitatea ca familiile de tineri să se mute din zone rurale în cele urbane. Este un fenomen ce are loc în întreaga Uniune Europeană”, a adăugat Bogdan IVAN.

În cadrul dezbaterilor, dezvoltatorii imobiliari au ridicat și problema realizării branșamentelor la rețeaua de utilități, în sensul că investițiile nu se pot realiza fără acordul autorităților publice, acestea fiind proprietarii terenurilor pe care se construiesc. O soluție ar fi încheierea de parteneriat public-privat, a subliniat Arhitectul șef al Primăriei Generale Ștefan DUMITRAȘCU: ”Când lăsăm totul în sarcina bugetului, ne întrebăm de ce se întâmplă totul încet. Bugetul nu este un sac fără fund. Fără colaborarea între autoritatea publică și investitorii privați, șansele de a ne dezbăra de obiceiuri și de a ne dezvolta sunt foarte mici”.

O altă cerință la care autoritățile sunt aproape de rezolvare este digitalizarea procedurii de obținere de avize de construcție, care va elimina documentația stufoasă și timpul în fața ghișeelor.

Dezbaterea “Salonul Imobiliar - Perspective și tendințe pentru 2020” a fost organizată de Intact Media Group și a fost susținută de Salonul Imobiliar București.