Spațiile de birouri din București ar putea depăși 300.000 mp până la sfârșitul anului

Peste 300.000 mp de spaţii de birouri ar putea să fie livraţi pe piaţa din Bucureşti, până la sfârşitul acestui an, arată estimările Colliers International. În trimestrul III din 2019, au fost livraţi în Capitală aproape 66.000 mp de spaţii moderne de birouri, în condiţiile în care cererea totală s-a situat la 74.800 mp, în creştere cu 18% faţă de perioada ianuarie-septembrie din 2018, până la un total de 263.000 mp. "Cu toate acestea, cererea netă a scăzut cu 20% în primele 9 luni ale anului, la 83.600 mp, din care 35.000 mp în trimestrul al treilea", notează consultaţii.



Peste 100.000 mp din totalul tranzacţiilor de închiriere din primele nouă luni au reprezentat relocări din stoc competitiv, iar aproape două treimi din aceste tranzacţii sunt reprezentate de pre-închirieri.



Suprafaţa de 66.000 mp livrată ca spaţii de birouri modern în Bucureşti, în intervalul iulie-septembrie, cuprinde trei proiecte mari: Expo Business Park din zona Expoziţiei (38.400 mp), The Light din subpiaţa Centru-Vest (21.700 mp) şi Eminescu Office din apropierea Pieţei Romane (6.300 mp).



Cele mai multe tranzacţii au fost efectuare pe segmentul IT&C, cu aproximativ 58% din cererea totală în perioada ianuarie - septembrie, urmat de Serviciile financiare şi de cele profesionale (11%, fiecare).



În ceea ce priveşte zonele, cererea a fost concentrată atât în subpieţe active din punct de vedere livrări, cât şi în pieţe consolidate pe fondul reînnoirilor de contracte. Astfel, aproape 20% din cererea totală a fost înregistrată în zona de Centru-Vest, aceasta fiind urmată de alte cinci subpieţe cu procentaje între 10 şi 14% din cererea totală.



AGERPRES