Cum îți pui mașina să facă bani

Conceptul de sharing a devenit tot mai prezent în viața românilor și are un impact puternic asupra societății. Serviciile de acest tip au început să schimbe mentalități, oamenii fiind mult mai deschiși către noi metode de a împărtăși, dar și de a face economii. Iar car-sharing-ul este domeniul care atrage tot mai mulți români. Este un serviciu de închiriere al maşinilor pe perioade scurte de timp, ce se bucură de o mare popularitate în marile oraşe ale lumii. Acum au și românii au la dispoziție un astfel de serviciu care poate aduce unui român venituri suplimentare de până la 1.000 de euro pe lună.

În urmă cu trei ani, antreprenorul Aurealian Marin a descoperit în Statele Unite ale Americii un model de business pe care l-a transformat într-o inovație pe piața auto din România. “Perpetoo este primul serviciu de închiriere de mașini de la persoană la persoană din România, altfel spus, închiriere de mașini direct de la proprietari locali. Platforma a fost dezvoltată de la zero de către echipa noastră și colaboratorii pe care i-am cooptat în proiect înca de acum doi ani. Chiar dacă acest concept nu este unul nou, inspirația venind după ce am testat, acum aproximativ trei ani, un serviciu asemănător în Statele Unite ale Americii, forma pe care acesta a îmbrăcat-o pe plan local, respectiv: etapele listării unei mașini, precum și a închirierii, regulile platformei, polița CASCO și toate celelalte aspecte importante au fost gândite până la cel mai mic detaliu și concepute special pentru piața românească”, spune Aurelian Marin.

Doi ani pentru dezvoltarea platformei

Dezvoltarea platformei a durat aproximativ doi ani, timp în care au fost puse la punct toate aspectele tehnice, legale și financiare, astfel încât utilizatorii să aibă în momentul de față o experiență ușoară și simplă în momentul în care doresc să listeze o mașină sau să închirieze una direct de la un proprietar local. Fiind un serviciu în premieră, nu am găsit study case-uri locale la care să ne raportăm, iar provocările au apărut pe parcurs, însă considerăm că le depășim cu brio și că în momentul de față putem spune cu mândrie că am creat un produs 100% românesc, care poate fi lansat la nivel internațional cu șanse mari de reușită”, ne povesteşte antreprenorul.

Piaţa a fost receptivă

Românii au fost receptivi la această nouă idee însă, mai spune antreprenorul, mai este nevoie de multă educație și de exemple pozitive pentru ca utilizatorii români să se convingă că masina lor va fi în siguranță sau că, dacă închiriază, nu vor avea surprize neplăcute sau taxe ascunse. “Am început să comunicăm încă de acum doi ani, dinainte ca Perpetoo să fie lansat, despre beneficiile serviciului în sine și continuăm să promovăm atât brandul, cât și conceptul de închiriere direct de la proprietarul local. Chiar dacă momentan nu am primit critici, suntem conștienti că o parte din public este în continuare reticentă când vine vorba de închirierea mașinii personale. Totuși, ceea ce credem că îi va convinge vor fi exemplele de bune practici, promovate prin tacticile potrivite. Deja, după primele două luni de activitate a platformei, ne putem mândri cu faptul că nu au existat incidente, ceea ce reprezintă o garanție în plus, pe lângă asigurarea CASCO, pentru proprietarii de mașini. ”De la idee până la implementarea platformei Perpetoo, investiția se ridică la aproximativ 350.000 euro, iar mare parte din această sumă a fost direcționată către dezvoltarea platformei și a serviciului, care a presupus și multe aspecte legale și tehnice.

Ai o maşină care stă degeaba?

Perpetoo funcționează după principii foarte simple. “Dacă ești proprietar de mașină, o poți lista pe platformă. Autovehiculul nu trebuie să fie mai vechi de 10 ani și să se afle în perfectă stare de funcționare. Apoi vei începe să primești cereri de închiriere. Poți studia profilul șoferului și poți hotărî dacă vrei să îi închiriezi mașina sau nu, pe baza rating-urilor pe care le are deja pe platformă, dar și dacă mașina este disponibilă în perioada solicitată de acesta. Dacă accepți cererea de închiriere, acesta va trebui să facă plata online. După confirmare, documentele se autocompletează direct în platformă, iar tu trebuie doar să te întâlnești cu șoferul, să te asiguri că este aceeași persoană cu cea din profilul de pe platformă, să semnați contractul de închiriere și să îi înmânezi cheile autovehiculului. Aici e important să menționăm două aspecte: pe toată perioada închirierii mașina beneficiază de asigurare CASCO și proprietarul stabileşte singur tariful de închiriere al mașinii, astfel încât oferta lui să fie competititivă.

Cum se derulează tranzacţia

Dacă ești șofer, trebuie să îți faci cont pe platformă, iar apoi poți alege una sau mai multe din mașinile listate către care vei trimite cereri de închiriere. În momentul în care un proprietar îți acceptă cererea, va trebui să faci plata online pentru a confirma rezervarea. Apoi, te vei întâlni cu acesta pentru preluarea mașinii și poți pleca la drum. Pașii închirierii sunt foarte simpli, nu există costuri ascunse, iar cei care au o mașină pe care o țin parcată sau, dimpotrivă, au nevoie de o mașină, sunt cei care au cel mai mult de câștigat fiindcă au acces simplu la un serviciu conceput special în funcție de nevoile lor,” explică Aurelian Marin. Proprietarii de mașini stabilesc singuri tariful de închiriere pe zi în funcție de modelul mașinii, anul de fabricație, precum și prețurile altor mașini asemănătoare listate și potrivit estimărilor făcute, un proprietar poate ajunge să câștige până la 1.000 de euro pe lună. “Având în vedere realitatea că “o mașină nouă are un preț aproape la jumătate din momentul în care iese pe poarta dealer-ului”, un astfel de venit poate contribui la amortizarea costurilor cu o mașină, mai ales că, în medie, mașinile din România sunt neutilizate în proporție de 95% din timp. Câți dintre noi nu avem două sau poate chiar treimașini în familie și folosim doar una? De ce nu am alege ca cealaltă sau celelalte să producă venituri pentru noi? Răspunsul este unul singur: putem alege Perpetoo și putem câștiga încă un salariu lunar.”Românii au primit cu încredere serviciul Perpetoo, în numai o lună de la lansare având peste 3.000 de conturi de utilizator. “Practic, noi suntem un “AirBnB al mașinilor” și, așa cum au avut încredere să își listeze locuința sau să se cazeze într-o locuință privată, nu văd de ce nu ar avea încredere să folosească o mașină închiriată de la un proprietar verificat sau să ofere mașina spre închiriere unui șofer verificat, mai ales că beneficiază și de o poliță CASCO special concepută pentru un astfel de serviciu de către partenerii nostri din domeniul asigurărilor. Până acum am înscris aproximativ 80 de mașini, mai avem încă aproximativ 100 în revizuire în vederea publicării pe site și încă aproximativ 300 de persoane fizice autorizate sau SRL-uri care au făcut primii pași necesari înainte de listarea unei mașini. În primele două luni de la lansare am depășit 50 închirieri. Până la finalul anului viitor, ne propunem să avem 3.000 de mașini înscrise și aproximativ 25.000 de închirieri”, spune omul de afaceri.

Perpetoo în marile orașe

Perpetoo este disponibil în acest moment în București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, dar planurile antreprenorului sunt mult mai mari. “Îmi doresc ca Perpetoo să devină unul din cele mai populare servicii de car sharing din România, să demonstrăm că se poate să folosim la scară largă un serviciu 100% autohton și, nu în ultimul rând, să îi ajut pe români fie să câștige mai mulți bani, fie să economisească bani. Bineînțeles, odată ce vom îndeplini obiectivele pe plan local, ne vom extinde și la nivel international” mai spune antreprenorul Aurelian Marin, care nu se află la primul business. Acesta deține și agenția de turism – Paradis Vacanțe de Vis. Omul de afaceri crede că datorită Perpetoo românii vor putea vizita România mai mult și mai ieftin. “Perpetoo înseamnă mobilitate și oferă libertatea de a vizita România, la costuri mult mai reduse decât până acum. Chiar dacă modelul de business este unul diferit, ceea ce m-a ajutat să fac față acestei perioade încărcate a fost, în primul rând, profesionalismul colegilor mei care s-au dedicat cu pasiune și responsabilitate muncii lor.

În momentul de față, echipa internă Perpetoo numără patru angajați, însă aceasta este completată de alți colaboratori, companii locale de renume în domeniile IT, asigurări, legal, financiar, comunicare, promovare.

“Succesul nu vine peste noapte și, chiar dacă vine, nu rămâne dacă nu îl păstrezi cu și mai multă muncă, flexibilitate în gândire și seriozitate.

Aurelian Marin