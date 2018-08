Deutsche Bank a amenintat Rusia cu ruperea relatiilor

Filiala londoneza a bancii germane Deutsche Bank a cerut guvernului Rusiei "cele mai proaspete informatii despre firma dumneavoastra", informeaza cotidianul rus Vedomosti.

Banca a trimis o scrisoare in acest sens in 27 iunie. Documentul preciza ca, incadrul practicii Know your customer, KYC, institutia analizeaza serviciile oferite Rusiei, precum si documentele puse la dispozitie de guvernul de la Moscova.

KYS presupune ca banca procedeaza la identificarea clientilor inaintea efectuarii oricaror operatiuni. Informatiile despre clienti trebuie adaptate periodic. "Imposibilitatea de a primi informatii proaspete de la firma dumneavoastra ar putea impune necesitatea intreruperii relatiilor noastre de afaceri", a avertizat Deutsche Bank in scrisoarea citata de Vedomosti.

Institutia a cerut ca Moscova sa ia legatura cu banca in interval de 30 de zile, care au trecut deja. Contactati, doi reprezentanti ai executivului rus au declarat pentru Vedomoti ca guvernul premierului Dmitri Medvedev nu a raspuns la scrisoare, dar nici Deutsche Bank nu a mai venit cu alte solicitari.

Cotidianul rus aminteste ca Deutsche Bank a organizat numeroase lansari de obligatiuni pe piata, iar in unele cazuri a fost chiar agent fiscal.