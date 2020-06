Doi frați sfidează criza. Investiție de peste 100.000 de euro

Pandemia de coronavirus a reprezentat o oportunitate pentru multe dintre afacerile românești. Unele s-au reinventat, altele s-au dezvoltat din idei și proiecte pe care criza sanitară le-a stopat. Preocuparea românilor pentru alimentația sănătoasă a început să crească, iar tot mai mulți producători locali își fac drum acum spre marile orașe. De două săptămâni, produse românești atestate și certificate din mai toate zonele țării ajung în zona Floreasca din Capitală, în galantarele băcăniei “Gust de Românie”. O idee pe care frații Andreea și Andrei Buiuc o aveau în minte de mai multă vreme, însă pandemia i-a determinat să o pună, în sfârșit, în practică.

“În timpul pandemiei am fost nevoiți să cumpărăm alimentele dintr-un supermarket din zona în care locuim. Mereu eram nemulțumită de faptul că ajunsesem să mănânc numai alimente importate. Îmi era dor de gustul de acasă, de sănătos, de gustos și savuros. Într-o zi am văzut într-o vitrină un număr de telefon. Era un spațiu de închiriat. Soțul meu m-a încurajat să sun și să stabilim o întâlnire cu proprietarul. Am vizionat spațiul și pe principiul: văzut, plăcut, luat, în două săptămâni am deschis băcănia tradițională “Gust de Românie”. Andrei s-a ocupat de design și decorare, iar eu, de furnizori”, spune Andreea Buiuc, cofondatoare a businessului. Înainte de pandemie însă, planurile erau altele. “Este vorba despre o pensiune și un restaurant cu specific 100% românesc. Exact ca la mama acasă! Mama l-a moștenit pe bunicul în materie de brutărie și patiserie. Un restaurant în care să folosim toate rețetele bunicului, iar meniul să fie din bucătăria românească și doar cu rețetele mamei”, mai spune antreprenoarea. Însă Andreea și Andrei au decis sistarea investiției pentru pensiune și restaurant și s-au concentrat asupra băcăniei.

Savori de altădată

Apetitul românilor pentru produsele tradiționale este în creștere și mai toți caută să mănânce natural. Săptămânal, în băcănie ajung zeci de produse atestate. “Ne-a fost destul de greu să selectăm furnizorii, dar am reușit în cele din urmă să-i identificăm pe cei care ne-au adus la București savoarea de altădată și gustul mult râvnit. Iaurt proaspăt de vacă, poale-n brâu făcute de mama, preparate din carne la afumătoare și multe altele. Lucrăm numai cu producători atestați tradițional și montan. Pentru un astfel de certificat trebuie respectate și îndeplinite foarte multe condiții, dar cel mai important pentru noi este acela că trebuie musai respectate rețetele autentice românești. Am discutat în această perioadă cu fiecare producător în parte, iar ei ne-au împărtășit din poveștile lor, povestea din spatele fiecărui gust de altădată. Ce apreciez cel mai mult la ei este faptul că sunt singurii care răspund la 5 dimineața dacă avem o urgență”, mai spune Andreea Buiuc. Pe lângă brânzeturi, pâini și cozonaci, cărnuri care mai de care, pește și dulcețuri naturale, în băcănie clienții găsesc și o serie de băuturi alese, atent selecționate. Printre ele se află și palinca tradițională oșenească din prune, distilată de două ori, de o puritate deosebită, dar și socată răcoritoare, o băutură ce unora le amintește de vremea copilăriei.

Brutărie lângă băcănie

De la deschiderea băcăniei din strada Banul Antonache nr. 51, zeci de clienți au testat produsele tradiționale. “Am fost foarte frumos primiți de comunitatea de aici și oamenii chiar sunt impresionați de curajul nostru. Faptul că am deschis o afacere în plină pandemie și în aceste vremuri este într-adevăr un risc pe care noi ni-l asumăm, dar satisfacția și zâmbetul unui client mulțumit este mai presus decât orice alte riscuri”, spune Andrei Buiuc, cofondator al businessului.

Deși inițial au gândit afacerea doar cu băcănia, și-au dat seama că fără pâine adevărată la cuptor și poale-n brâu moldovenești, businessul nu e complet. “În viitorul apropiat vom deschide propria brutărie și produse de patiserie. Mama se va ocupa de rețetar și de respectarea principului nostru esențial: Gust de Românie”. Cei doi frați lucrează de dimineață și până seara în băcănie. “Eu și Andrei suntem peste tot. Deși am dat anunț, nu ne sună nimeni pentru angajare, dar nu suntem singurii în această situație. Aici avem o problemă! Cred că acum, în zona antreprenorială se dă lupta pentru supraviețuire. Din păcate, mulți antreprenori din România au de suferit de pe urma acestei crize, dar cred că problema majoră este lipsa forței de muncă și a pieței de desfacere”, este de părere Andreea Buiuc.

În căutare de producători

Aflați la început de drum în acest business, cei doi tineri antreprenori încă sunt în căutare de producători, pentru că vor să le ofere clienților nu doar produse deosebite, ci și poveștile din spatele lor. “Este foarte important să cunoaștem ceea ce consumăm și nu doar de pe un ambalaj desenat frumos. Cred că românii vor înțelege importanța susținerii producătorilor locali. E o chestiune de timp, dar mai ales de gusturi.” Până acum, Andreea și Andrei au investit peste 100.000 de euro în businessul cu produse tradiționale și brutărie.

“Cred că a fost și o doză de nebunie, probabil generată de cele două luni petrecute în casă. Dar, atunci când ne planificăm ceva, realizăm. Ne-am dorit această băcănie și brutărie și le-am făcut. Viitorul nu ni-l poate spune nimeni”, precizează Andrei Buiuc. Oricum, cei doi au în plan să se extindă în mai multe zone ale Bucureștiului.

Antreprenori încă din adolescență

Andreea și Andrei provin dintr-o familie cu tradiție în ale afacerilor și niciunul dintre ei nu se află la prima experiență antreprenorială. “Părinții noștri ne-au responsabilizat pe diferite activități încă din adolescență. După Revoluție și-au deschis o mică secție de croitorie, iar pe noi ne-au învățat despre controlul calității mai întâi, iar ulterior ne-au îndrumat către design și creație. Tata ne-a inițiat în tainele croitoriei. Îmi amintesc că am văzut o rochie într-o revistă de la un mare designer, dar pentru a demonstra veleitățile mele de creator de modă și pentru a-mi impresiona părinții m-am dus la croitorie și mi-am creat singură prima rochie. Am îmbrăcat rochia și am ieșit cu prietenele în oraș. Așa am primit și primele comenzi de haine și implicit primii bani de buzunar. Andrei, pe la 14 ani, și-a câștigat primii bani de buzunar decupându-mi mânecile de la rochii și creând jambiere personalizate pentru tinerii cu care juca fotbal în cartier. Părinții noștri sunt patrioți convinși, care, deși au avut posibilitatea în nenumărate rânduri să se stabilească în altă țară, au continuat să creadă în România. Ne-au insuflat toate acestea și plăcerea pentru lucrurile frumoase care pot fi valorificate chiar aici în țară. Toate proiectele pe care le-am dezvoltat sunt afaceri de familie, în care fiecare are rolul lui bine stabilit. Nu suntem doar o familie, suntem și prieteni, și parteneri de afaceri. Lucrăm bine în această formulă!”, conchide Andreea Buiuc.

