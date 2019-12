24 milioane de euro pentru modernizarea transportului în comun din Târgu Jiu

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a semnat, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, un contract în valoare de aproximativ 24 de milioane de euro pentru modernizarea transportului în comun.

Valoarea proiectului este de 109.680.249,72 lei, din care cheltuieli totale nerambursabile - 99.073.516,07 lei, cheltuieli totale contribuţie proprie - 3.196.733,65 lei şi cheltuieli totale neeligibile - 7.410.000 lei.

Potrivit edilului, alături de acesta, la semnarea contractului a fost prezent şi directorul societăţii Transloc din Târgu Jiu, Mihai Paraschiv.

"Am fost astăzi la Craiova, alături de noul director al societăţii Transloc, Mihai Paraschiv, şi am semnat pentru cea mai mare finanţare din fonduri europene din câte am avut până acum la Târgu Jiu - aproximativ 24 de milioane de euro (109.680.249,72 lei). Primim această finanţare cu braţele deschise pentru că modernizează nu numai transportul în comun din municipiu, ci rezolvă mult mai multe probleme care se acutizaseră în timp. Mai mult, avem dovada palpabilă că ni se deblochează proiectele de la Bucureşti şi vreau să-i mulţumesc domnului ministru Ion Ştefan (Ministerul Dezvoltării n.r.) care îmi promisese, de altfel, acest lucru. Proiecte ţinute prin sertare de fosta administraţie, blocate de luni întregi şi de care avem urgentă nevoie, încep să prindă acum contur", a scris Marcel Romanescu pe pagina sa de Facebook.



El a adăugat că proiectul respectiv prevede reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun prin troleibuz, cu finanţare prin POR 2014-2020, Axa 4.1, care cuprinde: 15 troleibuze noi (pe lângă cele 20 pentru care se aşteaptă stabilirea câştigătorului licitaţiei), 13,62 kilometri reţea de contact (cale dublă) modernizată, 2,7 kilometri reţea incintă (cale simplă) modernizată, 0,36 kilometri reţea nouă (cale dublă), autobază modernizată, staţii de aşteptare modernizate, sistem de e-ticketing creat (pentru 15 vehicule, 40 de staţii şi 40 puncte reîncărcare).



Obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea emisiilor de carbon în municipiul Târgu Jiu prin reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de transport public prin troleibuz. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: diminuarea traficului rutier cu autoturisme şi a emisiilor de CO2 din transport, dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv, eficient şi competitiv prin modernizarea şi extinderea sistemului de transport public cu troleibuzul.



