50.000 lei/lună pentru boss-ul Ştefănescu de la COTAR

Scandalul dintre Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente şi Autoritatea de Supraveghere Financiară pe tema situaţiei financiare a asigurătorului City Inssurance scoate la suprafaţă lucruri pe care mulţi le-ar fi dorit ţinute departe de ochii presei. Salariile mari cu care ASF îşi răsplăteşte angajaţii au transformat instituţia într-o ţintă pentru oportunişti.

Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI) a acuzat ieri conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) că a cumpărat tăcerea organizaţiei patronale a transportatorilor – COTAR, după ce în ultimii ani aceasta devenise una dintre cele mai virulente voci la adresa politicii sale în domeniul asigurărilor auto. Potrivit ASSAI, noua politică de comunicare promovată de COTAR îndreptată împotriva service-urilor ori de câte ori ASF sau piaţa de asigurări are un interes să promoveze anumite mesaje care să justifice majorări ale preţurilor RCA are o motivaţie ascunsă. Preşedintele COTAR, Vasile Ștefănescu, şi-a angajat fata şi ginerele la ASF, unde sunt foarte bine. “Vanessa Păduraru (fostă Ştefănescu), fata domnului Vasile Ştefănescu, este angajată la ASF având funcţia de expert management în cadrul cabinetului preşedintelui ASF, Leonardo Badea. Ginerele domnului Vasile Ştefănescu, domnul Cristian Laurentiu Păduraru, este angajat în funcţia de şef serviciu în cadrul Direcţiei Operaţiuni şi IT din cadrul ASF, direcţia IT fiind direct în subordinea Cancelariei Preşedintelui ASF, Leonardo Badea. Domnişoara Vanessa Paduraru are un salariu de aproximativ 20.000 de lei/lună, iar ginerele domnului Ştefănescu, domnul Cristian Laurenţiu Păduraru, are un salariu care depăşeste 30.000 de lei/lună”, se precizează într-un comuniat al ASSAI, care îl citează pe Bogdan Anania, vicepreşedintele asociaţiei.

Faptul că va fi eliminat până la sfârşitul anului plafonul de cheltuieli administrative de 25% aplicat firmelor de asigurări în cazul produsului RCA, situaţie care va conduce inevitabil la o creştere importantă a preţului RCA, nu mai îngrijorează organizaţia COTAR

Comunicat ASSAI