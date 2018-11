90% din români sunt prea săraci pentru a avea un trai decent

Karina Knapek/Intact Images Un consumator iese din hypermarketul Real dupa actiunea de promovare a sacoselor ecologice, in Bucuresti, luni, 2 septembrie 2008. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Un consumator iese din hypermarketul Real dupa actiunea de promovare a sacoselor ecologice, in Bucuresti, luni, 2 septembrie 2008. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek





Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o persoană este de 2.552 de lei pe lună, iar pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii valoarea coşului urcă la 6.762 de lei, potrivit unei cercetări realizate de Fundaţia Friedrich Ebert România, împreună cu Syndex România şi Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.

Conform standardelor internaţionale, coşul minim de consum pentru un trai decent este estimat în valoare lunară pentru nevoile unei familii de doi adulţi şi doi copii. Realizatorii au presupus că familia locuieşte în mediul urban, că adulţii sunt ambiisalariaţi cu venituri sub medie şi vârstele cuprinse între 35 şi 45 de ani. De asemenea, aceştia au presupus că unul dintre copii are vârsta cuprinsă între 12 şi 14 ani şi celălalt între 8 şi 10 ani. Pentru fundamentarea conţinutului coşului minim de consum pentru un trai decent au fost realizate câte patru interviuri de grup în cinci oraşe mari ale României: Braşov, Cluj, Constanţa, Iaşi, Timişoara. La interviurile de grup au participat câte 8-12

salariaţi din mai multe sectoare de activitate: administraţie publică, învăţământ, servicii publice, comerţ, industrie, IT, bănci. Structura coşului minim de consum pentru un trai decent rezultată din cercetare cuprinde 11 capitole: (1) alimentaţie, (2) îmbrăcăminte şi încălţăminte, (3) locuinţă, (4) dotarea locuinţei, (5) cheltuieli cu locuinţa, (6) produse de uz casnic şi igienă personală, (7) servicii, (8) educaţie şi cultură, (9) sănătate, (10) recreere şi vacanţă, (11) fondul de economii al familiei. În ceea ce priveşte repartizarea cheltuielilor familiei, pentru alimentaţie este nevoie de 1.405 lei, pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte - 651 de lei, locuinţă - 1.781 de lei, dotarea locuinţei - 220 de lei, cheltuieli cu locuinţa - 477 de lei, produse de uz casnic şi igienă personală - 238 de lei, servicii - 488 de lei, educaţie şi cultură - 546 de lei, îngrijirea sănătăţii - 107 de lei, recreere şi vacanţă - 234 de lei, fondul de economii al familiei - 615 de lei. Astfel, alimentaţia are o pondere de 20,77%, iar locuinţa 26,33%. Cercetarea a fost realizată în perioada iulie-septembrie 2018.

Datele Eurostat arată că 90% din populaţia României nu are banii necesari pentru a duce un trai minim decent. Datele de la Inspecţia Muncii arată că 47% din contractele individuale de muncă sunt pe salariu minim, iar cele pentru salarii mai mici de 2.500 de lei au o proporţie de 65%.

Victoria Stoiciu, Fundaţia Friedrich Ebert România