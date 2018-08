A fost lansat serviciul Google One

Google a lansat oficial noul serviciu One, reducând totodată prețurile și crescând capacitatea de stocare oferită de unele dintre planuri. One este noul brand sub care Google își va vinde serviciile de stocare ce se numeau până acum Drive. Cel mai probabil, Google a optat pentru schimbarea brandului Drive cu noul One pentru a reduce confuzia generată de folosirea brandului Drive atât pentru oferta de stocare, cât și pentru suita sa office online. Prin schimbarea brandului, Google face mai clar faptul că spațiul de stocare este disponibil pentru toate produsele sale, de la Gmail la Photos, nu doar pentru Drive. Odată cu trecerea la brandul One, Google introduce un nou abonament, care oferă utilizatorilor 200 GB pentru 3 dolari pe lună. Totodată, planul de 10 dolari pe lună beneficiază de dublarea spațiului, oferind acum 2 TB în loc de 1 TB. Orice plan din suita Google One poate fi folosit de până la 5 persoane, indiferent că acestea sunt rude sau prieteni, Google nefăcând o verificare a legăturii de rudenie între aceștia.