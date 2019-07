Academy4Startup. Cum începi corect o afacere în 7 săptămâni

Apetitul românilor pentru afaceri este în creștere, dar nu toți cei care încep un business ajung să fructifice pe deplin ideile avute inițial. Ba mai mult, unii ajung la eșec fără să-și poată explica de ce. Statisticile arată că doar 33% dintre companiile nou înființate ajung în al doilea an de activitate,dar cifrele se schimbă radical în cazul celor care au avut parte de ajutorul unui mentor. Doi tineri cu experiență de business au decis să-i ajute și pe alții cum să facă afaceri corect și constructiv. Iar ideea lor, o școală pentru startup-uri, a fost lansată de curând și în Statele Unite ale Americii.

Laurențiu Dorobanțu (33 ani) și Mihai Stanca (39 ani) s-au cunoscut întâmplător într-o călătorie în interes comun. După ore întregi de discuții, cât a durat drumul, cei doi tineri au decis să colaboreze. Mai întâi, Laurențiu l-a invitat pe Mihai să-i fie partener în cadrul unui proiect pe care abia îl lansase, un parteneriat româno-americat cu un institut de dezvoltare personală aparținând unuia dintre cei mai mari speakeri motivaționali din lume, Les Brown. „A fost un proiect lansat cu succes în România, cu încasări de peste 70.000 de dolari în primele două luni. Însă, din păcate, la aproape un an de la lansare, din motive „tehnice” ce au ținut exclusiv de partenerul american, proiectul a fost tras pe dreapta în SUA. Au fost foarte multe lecții bune pe care le-am învățat și multe relații pe care le-am păstrat cu fosta echipă de peste ocean”, povestește Laurențiu Dorobanțu. Iar una dintre lecțiile învățate i-a determinat pe cei doi să înceapă o nouă afacere. „Am învățat că atunci când vine vorba de a face ceva pe cont propriu, o foarte mare parte din populație nu știe de unde să înceapă. Înainte să știi să alergi e nevoie să înveți să mergi, așa că pasul firesc a fost să pornim pe cont propriu și să acoperim nevoia identificată, aceea de a învăța cum să începi corect o afacare. Astfel, după câteva luni de muncă, a luat naștere proiectul Academy 4 Startup de care suntem foarte mândri”, mai spune tânărul antreprenor.

Startup cu bagaje de experiență

Până să ajungă să-și pună toata energia și focusul într-un singur proiect, atât Laurențiu cât și Mihai au mai trecut prin experiențe antreprenoriale. Mihai,de profesie inginer, după 14 ani într-o companie multinațională, unde a ajuns Director de Logistică pe Europa de SE, a derulat mai multe afaceri, unele de succes, altele nu. Laurențiu, economist de profesie, a lucrat și el în multinaționale, unde a ocupat poziții de la entry level până la Director de program pentru Pfizer la sediul din UK. În paralal, a avut mai multe experiențe antreprenoriale, de la firmă de distribuție internet, la broker de credite şi produse inovative în industria FMCG.

Startup vs. antreprenoriat

După ce au urmat mai multe cursuri atât în Europa cât şi Statele Unite, cei doi au identificat o lipsă referitoare la ceea ce înseamnă ajutor la începutul unei afaceri.

Care sunt abilităţile necesare şi de ce sunt ele diferite faţă de ale unui antreprenor cu experienţă? „Am putea spune că este o diferență foarte mare, pentru că în startup ai nevoie de un anumit set de cunoștințe și abilități, iar în antreprenoriat de cu totul altele. Este foarte important să facem această diferență pentru că auzim tot mai mult că a fi antreprenor nu este ușor, și așa este. Când ai o companie cu zeci, poate chiar sute și mii de angajați, poți spune că este diferit și mai provocator decât atunci când ai început, dar descrierea se oprește aici și am observa că multora acest lucru le creează un blocaj în a începe o afacere pentru că se sperie. În startup este mult mai simplu, în 90% din cazuri există un singur fondator, el ia deciziile, el le execută în mare parte sau chiar în totalitate, iar apetitul și disponibilitatea de a lua decizii foarte riscante este mult mai mare decât în antreprenoriat, de exemplu. Tot în startup nu este nevoie să ai calități de leadership avansate, sau de contabilitate, sau vânzări, pentru că nu aceasta este rolul unui startup, ci acela de a testa și valida ideea pe care tu, ca fondator, o crezi a fi cea mai bună soluție pentru problema identificată în piață”, este de părere Laurențiu Dorobanțu.

Ce înseamnă ajutor la începutul unei afaceri

Așa se face că Mihai şi Laurenţiu au ajuns ei înşişi fondatorii unui startup axat pe pregătirea debutanţilor în afaceri. Lansarea Academy4Startup a durat câteva luni, timp în care metoda lor a fost testată, cei doi ținând cont de scepticismul românilor când vine vorba să primească sfaturi. „În România, clientul nostru ideal are vârsta cuprinsă între 25 și 39 ani, are studii superioare, știe ce înseamnă atât succesul cat și eșecul în alte încercări antreprenoriale sau în carieră, este dornic de mai mult și înțelege că ajutorul de la cineva experimentat poate face diferența între succes și esec, sau poate economisi importante resurse financiare sau de timp”, spune Laurențiu Dorobanțu. La Academy4Startup cursanții trec prin 7 etape esențiale pentru a înțelege cum să facă afaceri în mod corect. „Vorbim aici de la cum să îți alegi ideea potrivită de business care să ți se potriveacă ție (sau cum o creezi dacă nu o ai deja), identificarea nevoii pe care să o acopere produsul/serviciul tău, cum să faci prima ofertă și terminând cu primii clienți plătitori, care de fapt reprezintă cel mai important pas într-un startup, și anume: validarea adevarată a ideii tale!”, spune Mihai Stanca.

CASETA

MIHAI STANCA, co-fondator Academy4Startup

„Pe tinerii care vor să pornească o afacere îi sfătuim cu tărie să nu facă lucrurile după ureche, să se documeteze cât pot de mult, și dacă pot să-și găsească un mentor/coach și o scoală de startup unde să învețe corect cum se fac primii pași spre o afacere de succes.”

Mentoratul în business, impact major

Ideea business-ului lor a fost primită bine pe piața din România. „Numărul celor care doresc să înceapă o afacere este în creștere, la fel și numărul celor care au conștientiazat că pentru orice lucru nou pe care vrei să îl faci, cel mai bine este ca înainte să înveți cum să-l faci. La fel cum oamenii de succes au obiceiuri care i-au dus acolo, în cazul companiilor este la fel, sunt pași/obiceiuri care te pot ajuta să ai sau nu succes”, adaugă Laurențiu Dorobanțu. „Personal nu cunosc niciun proprietar de afacere de succes care să nu fi avut cel putin un mentor, și acest principiu se aplică în absolut orice domeniu, nu numai în antreprenoriat. La final de zi antreprenoriatul este cu oameni, despre oameni și pentru oameni. Oare cunoaște cineva un campion mondial fără un antrenor?”, spune Laurenţiu.

Școală românească de afaceri, peste ocean

Recent, Mihai Stanca și Laurențiu Dorobanțu și-au dus afacerea în Statele Unite ale Americii, o piață total diferită față de cea din România. „Chiar dacă business-ul exista deja, am considerat extinderea lui în SUA ca pe un nou startup și am făcut acceași pași pe care un startup trebuie sa-i facă pentru a-și valida ideea/produsul. Am identificat nevoia, am creat produsul, am vândut înainte să lansăm, si după aceea am fost acolo pentru a crea prima grupă de studenți cu care începem cursurile”, povestește Laurențiu. „În SUA, pe lângă validarea ideii, am reușit să identificăm noi moduri de promovare, am înființat oficial o sucursală a academiei, în Las Vegas-Nevada, pentru a putea susține creșterea pe care o preconizăm pentru piața de acolo. Ne-am găsit și un partener, Shania Lin, care are 33% din sucursala deschisă acolo”, a adăugat tânărul. În România, cei doi tineri au pornit Academy4Startup cu o investiție de doar 1.000 de euro, iar pentru 2020 țintesc o cifră de afaceri de 1milion de dolari pentru piața din SUA, și 200.000 de euro în România.

Comunitatea de startup-eri

Cei doi au în plan să creeze una dintre cele mai mari comunități de afaceriști

cu business-uri active la nivel internațional, și să pună la punct cel mai mare eveniment dedicat startp-urilor, creat de români, cu români și pentru români. Iar pentru asta sunt în plin proces de recrutare a 12 traineri pe care să-i învețe metodologia și pe care să-i ajute să-și creeze și o sursă de venit. „Am pregătit un pachet complet și complex de tip plug & play prin care oferim trainerilor/membrilor fondatori tot ce este nevoie pentru a putea desfășura activitatea și a genera venituri proprii în cel mai scurt timp”, anunță Laurențiu Dorobanțu.

LAURENȚIU DOROBANȚU, co-fondator Academy4Startup

„Mediul de business este într-o continuă creștere și diversificare în România ultimilor ani, și, după cum știm, se preconizează o nouă recesiune pentru 2021. Însă, pentru cine se pregătește, în momente de criză sunt cele mai multe oportunități!”