Administraţia digitală, într-o „comă profundă”

Administraţia românească digitală este absentă, în momentul de faţă, consideră fostul ministru al Comunicaţiilor Alexandru Petrescu.

„Este o perioadă, din perspectiva comunicaţiilor româneşti şi administraţiei, de pauză, ca să nu o numesc comă profundă”, a declarat Petrescu. Acesta a adăugat că România nu a trimis niciun reprezentant al Guvernului la Consiliul pe Telecomunicaţii, Transport, Energie (TTE), organizat la Bruxelles, la începutul lunii decembrie. „Din păcate, noi nu am fost reprezentaţi, ca să aflăm lucruri importante ce ţin de Strategia 5G. S-au enunţat concluziile pe 5G, s-au punctat auspiciile Connectivity. Noi suntem, însă, puţin disconnected to this European Connectivity”, a menţionat fostul ministru.