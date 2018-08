Administratia SUA vrea masuri mai aspre impotriva hackerilor

Administratia presedintelui Donald Trump i-a prezentat o lista cu masuri suplimentare de contracarare a actiunilor hackerilor care au legatura cu Rusia, China, Iran si Coreea de Nord, informeaza The Wall Street Journal.

Principialii sustinatori ai preconizatelor masuri sunt Departamentul de stat, Pentagonul si Ministerul de finante, institutii care, printre altele, si-au argumentat demersul amintind de incidentul de anul trecut, cand hackerii rusi au atacat, se pare, sistemul energetic al SUA.Potrivit WSJ, Trump priveste cu multa seriozitate noile propuneri.

Cotidianul mentioneaza ca, in iunie, Ministerul american al justitiei a publicat o lista cu 12 persoane, care sunt colaboratori ai Statului major general al Rusiei (fostul GRU) si care au participat la atacuri cibernetice, fiind implicati in operatiunea de ingerinta in alegerile americane.

Cei 12 sunt acuzati in lipsa de complot impotriva autoritatilor americane, de sustragere de date personale si de spalare de bani.