Administratorul Fondului Proprietatea preia rivalul Legg Mason. La cât se ridică valoarea tranzacției

Compania de administrare a activelor Franklin Resources Inc, care operează sub denumirea Franklin Templeton, a anunţat preluarea rivalului Legg Mason pentru 4,5 miliarde de dolari, dând naştere unei companii financiare care va avea sub administrare active în valoare de 1.500 miliarde de dolari.



Franklin Resources Inc. va plăti 50 de dolari în numerar pentru fiecare acţiune Legg Mason Inc., o primă de 23% faţă de preţul înregistrat vineri seara, şi de asemenea va prelua aproximativ două miliarde de dolari din datoriile Legg Mason.



Tranzacţia consolidează prezenţa Franklin Templeton pe o serie de regiuni cheie şi creează o platformă de investiţii bine echilibrată între clienţii instituţionali şi cei de retail.



"Aceasta este o achiziţie majoră pentru organizaţia noastră care deblochează valoare substanţială şi oportunităţi de creştere", a declarat preşedintele boardului Franklin Resources, Greg Johnson.



Compania astfel rezultată va opera sub denumirea Franklin Templeton şi va avea sediul la San Mateo, California. Tranzacţia, care a fost aprobată de board-urile celor două companii, ar urma să se finalizeze în trimestrul al treilea al acestui an şi depinde de obţinerea aprobării acţionarilor Legg Mason.



Combinaţia dintre Franklin Templeton şi Legg Mason vine într-un moment în care companiile care se ocupă cu administrarea de active sunt supuse la presiuni pentru a reduce comisioanele şi a restructura personalul pentru a putea ţine sub control costurile.



În România, Franklin Templeton Investments este manager de investiţii şi administrator unic al Fondului Proprietatea ('Fondul') pe 29 septembrie 2010. Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea ('Fondul') a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au fost confiscate de fostul regim comunist. Fondul Proprietatea este o companie de investiţii de tip închis, iar obiectivul său investiţional este maximizarea randamentelor către acţionari şi creşterea valorii activului net pe acţiune prin investiţi realizate, în principal, în acţiuni şi valori mobiliare româneşti.

