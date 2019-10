Aeroportul Oradea are un nou Consiliu de Administrație interimar

Consilierii judeţeni au aprobat, în şedinţă extraordinară, componenţa noului Consiliu de Administraţie interimar al Aeroportului Oradea, al cărui preşedinte va fi Gheorghe Răcaru, propus de Primăria Oradea. Noul organism de conducere este alcătuit din propunerile venite din partea consilierilor PNL-ALDE şi este alcătuit din şapte membri, printre care unii specialişti în aeronautică, cu experienţă de zeci de ani.

Gheorghe Răcaru are 40 de ani de experienţă, acumulată ca fost pilot, fost director la Tarom și ex director la Blue Air.



Din partea autorităţii tutelare - Consiliul Judeţean Bihor - a fost propus Tudor Jidav, fost director la Aeroportul Băneasa și la Aeroportul Otopeni. Din partea operatorilor de turism a fost propus Răzvan Horga, cu un master în Anglia, în specializarea transporturi aeroportuare, consultant internaţional. De asemenea, a fost propus şi directorul general al SC Turism Felix SA, Florian Serac. Din partea operatorilor din comerţ şi servicii face parte omul de afaceri Alexandru Pop; din partea operatorilor din industrie - întreprinzătorul Dan Adrian Popuş, director general Plastor. CA va mai cuprinde un reprezentant propus de Ministerul de Finanţe.



"În total vor fi şapte membri. CA interimar va funcţiona patru luni, cu posibilitate de prelungire la şase luni, şi are ca obiective pe termen scurt: demararea procedurilor şi numirea noului Consiliu de Administraţie conform OUG 109 guvernanţă corporatistă şi pregătirea procedurii pentru desemnarea unui director general al Aeroportului, un om cu experienţă în domeniu, a declarat liderul grupului liberal din CJ, Ionel Avrigeanu.



În luna septembrie, CA al Aeroportului Oradea a fost revocat în urma organizării unui concurs ilegal, nefiind respectate anumite proceduri şi din cauza lipsei de performanţă în administrarea aeroportului.



"Important e că din acest moment, PNL-ul şi-a preluat sarcina de a aduce zboruri în Oradea. Şi eu vreau să văd când vom avea zboruri. Asta pentru că totul e făcut de ei: revocarea fostului consiliu şi propunerile noilor membri", a spus vicepreşedintele CJ Bihor, Ioan Mang (PSD).

Ionel Avrigeanu a precizat însă că nu Consiliul de Administraţie are acest rol, ci viitorul director general. "Consiliul de Administraţie nu are atribuţiuni în a aduce şi a purta negocieri pentru cursele externe. CA are atribuţii în administrarea aeroportului şi a numirii unui director specialist care să facă aceste demersuri împreună cu Consiliul Judeţean".

