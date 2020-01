Ai bani în bancă? Dobânda e moft, comisionul te omoară

Clienţii care depun bani la bancă achită o serie de comisioane, în funcţie de specificul contului. Acestea fac ca dobânzile anuale efective să fie mai mici decât rata inflaţiei şi chiar sub zero. Astfel, titularii depozitelor nu numai că nu îşi protejează economiile de creşterea preţurilor, dar uneori ies în pierdere, plătind practic serviciul păstrării banilor. Specialiştii de la BNR arată că societăţile bancare au devenit mai prudente şi mai puţin generoase după criza din 2008, fenomen care a provocat o avalanşă de credite neperformante, obligând la creşterea masivă a provizioanelor.

Banca Transilvania nu percepe comision la administrarea contului de economii. De asemenea, la depunerile în cont efectuate de titular, atât în lei, cât şi în valută, nu se plătesc comisioane.

La retragere, pentru lei, comisionul este de 0,5% (minimum 5 lei), aferent sumei pe care o ridici de la ghișeu, sau, dacă banii au fost transferați din contul de economii în contul curent, pot fi ridicați fără comision, cu ajutorul cardului Visa Electron, de la bancomatele băncii. Pentru euro, comisionul este de 0,5% (minimum 3 euro), aferent sumei pe care o ridici de la ghișeu.

Plăteşti dacă renunţi

De asemenea, clientul BT plăteşte dacă renunţă la cont într-un timp scurt sau dacă scoate sume substanţiale. Pentru lei, desființarea contului de economii înainte de împlinirea unui an de la data constituirii se penalizează cu 0,5% comision din suma minimă. Pentru desființarea după un an de la constituire nu se percepe comision. La economiile în euro, dacă în primul an al depozitului suma din cont scade cu peste 25% față de luna precedentă, banca aplică un comision în valoare de 0,1%.

Administrare gratuită

La BCR, contul de economii Maxicont nu are comision pentru administrare. De asemenea, nu se comisionează depunerea de numerar în contul propriu prin ghişeele băncii. Retragerile de numerar efectuate la ghişeu sunt taxate. Pentru conturile în monedă naţională, de până la 3.000 de lei inclusiv, comisionul este de 2% (minimum 15 lei). La peste 3.000 de lei se plăteşte 1,3%. În cazul conturilor în valută, comisionul se cifrează la 1,3%, dar minimum 15 euro. Pentru retrageri egale sau mai mari de 50.000 lei sau 10.000 euro (şi alte valute în echivalent euro), neprogramate în prealabil cu două zile lucrătoare, se percepe un comision unic de 2% din suma retrasă, dacă suma este disponibilă în unitate.

Condiţii la retragere

Deschiderea contului de economii Atucont la BRD se face în mod gratuit. Administrarea produsului costă 0,80 euro pe lună, în echivalentul monedei contului. Depunerile sunt gratuite. Pentru retragerile în numerar de la casierie se percep comisioane, la conturile în lei, de 0,5% (minimum 5 lei), respectiv la conturile în valută, de 0,5% (minimum 3 euro sau echivalentul în valuta contului).

Taxa de la ghişeu

Contul de economii de la UniCredit nu necesită comisioane de deschidere, de administrare sau de închidere. Pentru depuneri de numerar în cont la ghișeele băncii se percep comisioane 0,5% în lei şi 0,5% în valută. Pentru retrageri la ghişeu se aplică 1%, atât la lei, cât şi la valută. Pentru retragerea de lei cu cod de bare la multifuncționalele de numerar (BNA), comisionul este de 0,5%, minimum 5 lei. Sumele până în 10.000 euro sau echivalent se onorează în ziua solicitării. Sumele peste 10.000 euro sau echivalent se solicită băncii cu o zi lucrătoare înainte.

Scădere la numerar

La Raiffeisen Bank, produsul Super Acces Plus are zero costuri de administrare. La retragerea de numerar, comisionul este 2% sau minimum 10 lei. De asemenea, la produsul cu depuneri ulterioare Flexidepozit se aplică zero comision pentru deschiderea, administrarea şi închiderea depozitului la termen, iar la retragerea de numerar, costul este de 2% sau minimum 10 lei.

Instrumentele pentru copii, cele mai rentabile

Cele mai bune instrumente de economisire sunt cele pentru copii, după cum rezultă din datele centralizate de site-ul de specialitate Finzoom.ro. Pentru un depozit pe 12 luni, cu depunere iniţială de 1.000 de lei şi depunere lunară de 100 de lei, primele trei locuri din piaţă sunt ocupate de astfel de instrumente. Dobânzile anuale efective (DAE), care iau în calcul şi comisioanele, nu depăşesc 2%, fiind mult sub rata inflaţiei de 3,1%, luată în calcul de Guvern la elaborarea bugetului. Potrivit aceleiaşi surse, la unele conturi, clienţii pierd chiar şi fără să mai luăm în calcul inflaţia. De exemplu, produsul Super Acces Plus de la Raiffeisen are o DAE de minus 2,71%, Maxicont de la BCR, de minus 2,81%, iar Atucont de la BRD, de minus 4,51%.

2008, moment de cotitură

A există o perioadă când băncile acordau dobânzi mai mari decât inflaţia. Dar apoi a venit criza mondială din 2008. Acela a fost „momentul când s-au răsturnat lucrurile în toată lumea”, spune Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naţională a României (BNR). Atunci, „foarte multe bănci s-au trezit cu deficite mari din cauza nerambursărilor la timp sau chiar deloc”, a menţionat Vasilescu. El explică politica de comisioane prin faptul că „orice bancă, pentru a funcţiona, trebuie să aibă profit, altfel închide obloanele” şi arată că activitatea de intermediere financiară, respectiv depozitarea şi creditarea, nu generează totdeauna rentabilitate. Astfel, anii de criză au adus provizioanele mari, pe fondul volumului mare de credite neperformante. „2014 a fost anul de vârf, când provizioanele s-au dus foarte sus, peste profitul operaţional, şi practic l-au transformat în pierdere”, a punctat oficialul BNR.

Clientul care deţine un cont de economii la bancă, primeşte dobândă atunci când retrage o sumă de bani, conform contractului încheiat. Acest câştig este mai mic în realitate, pentru că societăţile bancare percep, de la caz la caz, diferite comisioane pentru administrarea, depunerea sau retragerea banilor din cont.