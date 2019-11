UPDATE Alexe: România are 13 proceduri de infrigement și 11 de preinfrigement pe mediu

Czegl P





România are 13 proceduri de infringement şi 11 proceduri de preinfringement pe mediu, iar dacă nu rezolvăm urgent şi nu ne aliniem la normele europene vom sfârşi prin a plăti pentru incompetenţa altora, a declarat Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.



"Este o mare provocare, pentru că guvernările PSD au subfinanţat an de an acest domeniu, l-au ignorat complet şi l-au adus în stadiul de a avea, în prezent, 13 proceduri de infringement şi 11 proceduri de pre-infringement, declanşate de Comisia Europeană împotriva României. Dacă nu rezolvăm urgent şi nu ne aliniem cu adevărat la normele europene vom sfârşi prin a plăti cu toţii pentru incompetenţa altora. Avem păduri în pericol, ameninţate de mafia lemnului pe care nu reuşim odată să o dăm afară din pădure. Este incredibil cum fostul Guvern a blocat ani la rând dezvoltarea sistemelor de monitorizare a trasabilităţii lemnului, deşi tehnologia este la dispoziţia ministerului încă din 2016. Avem un management al deşeurilor cu lacune de funcţionare foarte, foarte grave. Suntem ultimii din Europa la reciclare şi campioni la depozitare. Trebuie să luăm măsuri urgente pentru a reduce poluarea aerului în marile oraşe şi să ne asigurăm că legislaţia de mediu este cu adevărat respectată, iar cine o încalcă să plătească conform legii", a spus Alexe.



Acesta a adăugat că, în zona de programe de finanţare, aproape toate sumele alocate pentru "Casa verde - fotovoltaice", program deblocat în data de 6 noiembrie 2019, au fost epuizate.



"Vreau ca în acest mandat să implic atât sectorul privat, cât şi societatea civilă în procesul de luare a deciziilor. Pentru asta, transparenţa să fie cuvântul de ordine în ministerul pe care îl voi conduce. Abordările de genul "Noi ştim mai bine" şi deciziile luate în cerc restrâns trebuie să dispară din administraţia publică din România. În zona de programe AFM trebuie să facem o evaluare a fiecărui program de finanţare. Vom continua programe eficiente, le vom îmbunătăţi pe cele care nu dau randament şi vom gândi programe de finanţare noi, bune pentru mediu. Chiar ieri s-a reuşit deblocarea Programului Casa Verde - fotovoltaice, un program foarte aşteptat de public şi care era blocat de peste două luni. Astăzi, vă anunţ, în premieră, că toate sumele au fost epuizate, mai puţin pentru regiunea Bucureşti - Ilfov unde a mai rămas un rest din buget", a subliniat ministrul.

AGERPRES