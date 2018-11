All inclusive sau croazierele – ratate de Legea garantărilor în turism

De la numirea lui Bogdan Trif la conducerea Ministerului Turismului, aproape toate proiectele legislative lucrate în 2017 au stagnat sau au fost modificate, deși fuseseră dezbătute deja cu reprezentanții mediului de afaceri și aveau o formă finală. Doar voucherele de vacanță au rămas în vigoare, din timpul mandatului lui Mircea Dobre, iar efectele au fost benefice pentru întreaga industrie a turismului. În rest, Legea Turismului s-a modificat ca formă și recent s-a reafișat pe site-ul ministerului pentru dezbatere publică, Master Planul pentru Turism a stagnat, iar garantarea pachetelor turistice a fost aruncată în haos. Patronatele cer demiterea ministrului sau chiar desființarea ministerului.

Senatul a adoptat, miercuri, în unanimitate, în calitate de primă Cameră sesizată, Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, prin care se transpun în legislaţia naţională prevederi europene şi se asigură protecţia călătorilor în caz de insolvenţă a agenţiei de turism. "Prin actul normativ se transpun în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 2302/2015, se creează cadrul legal cu privire la contractele ce au ca obiect pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate încheiate între călători şi comercianţi şi se asigură protecţia călătorilor în caz de insolvenţă a agenţiei de turism organizatoare sau a comerciantului care facilitează achiziţionarea serviciilor de călătorie asociate", explică Bogdan Tomoiagă, secretar de stat în Ministerul Turismului. Reprezentanții mediului de afaceri spun, însă, că directiva europeană a fost transpusă greșit în lege, cu copy/paste, fără să se țină cont de situația reală din România, astfel încât legea nu se va putea aplica sau va avea efecte negative și mai ales nu va garanta produsele turistice. “În primul rând, nu se dă formula de calcul, în declarația privind activitatea desfășurată de agențiile de turism, iar din modul în care sunt formulate câmpurile ce trebuie să fie completate se pot înțelege lucruri diferite, astel încât fiecare contabil va putea interpreta aceste formulări și se va crea haos. Este o formulare ambiguă: valoarea totală încasată în avans. Ce să înțelegem din asta? Că trebuie să fie declarate doar sumele care sunt achitate ca avans? Ce facem cu cei care achită integral?”, spune reprezentantul unei agenții de turism.

Legea lasă loc de interpretări și creează haos

În plus, trebuia să fie garantate 100% produsele turistice, dar formularea legii spune altceva. Statisticile arată că circa 40% dintre clienții agențiilor de turism sunt persoane fizice, iar restul sunt persoane juridice. Directiva europeană ar fi trebuit să fie transpusă în legislația românească astfel încât să se garanteze 100% produsele turistice pentru persoanele fizice, dar acest lucru nu se va putea întâmpla, conform legii care tocmai a fost adoptată de Senat, respectiv Ordonanța 2/2018, pentru că textul de lege nu face referire la toate produsele turistice, spun reprezentanții industriei ospitalității. Din calculele lor, se vor garanta circa 20% dintre produsele vândute de agenții către persoanele fizice, unde nu intră serviciile all inclusive, cazările cu pensiune completă sau demipensiune și multe altele, iar aceste aspecte nu sunt cunoscute de cumpărători. Pracatic, românii care vor cumpăra în continuare excursii și vacanțe de la agențiile de turism se pot trezi în situația în care nu li se garantează, de fapt, nimic. „Produsele turistice cumpărate de la agenții de persoanele fizice, din păcate, nu vor fi garantate 100%, pentru că cei care au făcut legislația subsevcentă nu au ținut cont de situația din țara noastră, adică de faptul că sunt mai multe tipuri de cazare. Dacă două persoane cumpără un produs de la o agenție, același serviciu turistic poate să difere și să aibă sau nu asigurare, în funcție de modul de ofertare al hotelierului. Dacă hotelul ofertează cazare plus trei mese, adică pensiune completă, nu trebuie să o asigure. Dacă hotelul dă la altă agenție cazare cu mic dejun și masă separată, iar agenția le combină, devine pachet turistic și trebuie să fie asigurat. Clientul, când se duce la agenție, dorește să afle ce i se oferă. Agenția poate să denumească produsul pachet turistic sau altfel, dar numai pachetul este asigurat. Croaziera, de exemplu, nu este asigurată, deși costă mii de euro. Alt exemplu: dacă cineva închiriază o vilă, de Crăciun, produsul nu este asigurat, pentru că nu s-a prevăzut în lege. Există posibilitatea să te eschivezi de la garantare, prin legislația actuală”, explică Nicolae Istrate, vicepreședinte FPTR. Reprezentanții patronatului au cerut demiterea ministrului Bogdan Trif, săptămmâna aceasta, pentru greșelile pe care le-a făcut, de când a preluat mandatul.

Agențiile mici și mijlocii nu pot suporta nici garantarea prin cerarea fondului fiduciar, neavând putere financiară pentru a susține plățile, în lipsa posibilității de a rula banii primiți de la clienți în avans.

Și agențiile sunt afectate de formulările legii

Deși pare că forma legii avantajează agențiile, care ar putea da „țepe”, în mod legal, aceeași lege le afectează și pe acestea, pentru că nu mai au garanția că banii încasați de la clienți pot fi folosiți pentru plata în avans a serviciilor hoteliere. Conform expunerii de motive a proiectului, călătorii au posibilitatea să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul plăţii unui comision de încetare adecvat şi justificabil. Este posibilă şi încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie fără plata unui comision, în cazul în care circumstanţe inevitabile şi extraordinare afectează în mod semnificativ executarea pachetului. În cazuri specifice, agenţia de turism organizatoare are, de asemenea, dreptul de a înceta contractul cu rambursarea tuturor plăţilor achitate în legătură cu pachetul. “S-a motivat prin faptul că această lege vizează protecţia clienţilor şi în cazul insolvenţei agenţiei de turism, doar că noi facem plata în avans la hotel, iar clientului i se dă posibilitatea să anuleze totul, în ultima clipă. Înseamnă că eu, ca agenție, rămân cu banii dați și mă obligă legea să dau și banii înapoi clientului, chiar dacă nu am greșit cu nimic. În cazul ăsta, închidem toți agențiile și ne apucăm de altceva”, spune reprezentantul unei agenții de turism.