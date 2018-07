Allianz-Ţiriac preia de la Astra Asigurări

Va fi primul Campionat mondial de fotbal care se va desfasur iarna si in Orientul Mijlociu. Pana in prezent, viitoarele gazde ale competitiei cu balonul rotund au anuntat contructia a opt stadioane...

Recent, compania austriaca OMV a prelungit pana in 2014 un acord cu Gazprom pentru livrarea de gaze naturale. Iar acum nu exclude incheierea unui nou contract, in cazul in care cererea de carburant va creste. In orice...