Amator de tir sportiv, pus director general la Romarm

Compania Naţională Romarm SA are de la începutul acestui an un nou director general, Claudiu Cucu. Numirea i-a luat prin suprindere până şi pe angajaţi, obişnuiţi deja cu schimbările dese ale conducerii, iar nedumerirea acestora pare de înţeles dacă adunăm puţinele informaţii disponibile despre Cucu: pensionar, politician, amator de tir sportiv. Craioveanul Claudiu Cucu conduce una din companiile strategice ale României, cu 16 fabrici de armament în subordine, având ca recomandări calitatea de şef al unei asociaţii de tir sportiv, dar postura de politician înregimentat în partidul lui Ioan Talpeş şi admirator declarat al lui Traian Băsescu. Mai mult, Cucu de la tir sportiv nu a deţinut sau condus niciun fel de afacere, astfel încât experienţa sa managerială este zero.

Claudiu Cucu a fost numit director general al Romarm la începutul lunii februarie 2019, din postura de consilier al secretarului de stat Andrei Ignat, de asemenea craiovean, şeful Departamentului pentru Armament din MApN. Noul şef Romarm este pensionar MApN, dar nu a ocupat vreo funcţie importantă, din moment ce pensia sa din 2016 era de numai 1.900 de lei pe lună, majorată în 2018 până la 3.600 de lei lunar. Cucu nu are niciun fel de experienţă managerială, singurele sale funcţii fiind cele de preşedinte al Asociaţiei Centrul de Formare Profesională Craiova, al Asociaţiei Tir Sportiv Oltenia şi al Asociaţiei de Pescuit Sportiv Craiova. Cu toate acestea, pensionarul craiovean a fost pus şef la Romarm, care are în subordine nu mai puţin de 16 fabrici de armament. O adevărată lovitură pentru Cucu, din moment ce salariul de director general al companiei aflate în subordinea Ministerului Economiei depăşea anul trecut 12.200 de lei net lunar.

De la UPSC la ALDE şi înapoi

Noul director general al Romarm are în schimb o vastă carieră politică la nivel local. În 2008, Claudiu Cucu era preşedintele organizaţiei judeţene Dolj a Uniunii Populare Social Creştine (UPSC), formaţiune înfiinţată de generalul Ioan Talpeş, fost consilier personal al lui Ion Iliescu, fost şef al SIE, senator PSD şi ulterior candidat din partea PDL şi apropiat al lui Traian Băsescu. Pensionarul pus acum de ministrul PSD al Economiei director la Romarm anunţa la acea vreme că UPSC îl susţine pe Traian Băsescu pentru un nou mandat de preşedinte al României, Cucu fiind astfel un susţinător al fostului şef de stat. Tot în 2008, Claudiu Cucu a candidat din partea UPSC pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Dolj.

În februarie 2010, Lia Olguţa Vasilescu, adversara politică a lui Claudiu Cucu, spunea despre UPSC că este un „partid al serviciilor secrete, al poliţiei şi armatei”

Timpul a trecut, iar Claudiu Cucu reapare în prim planul politicii în primăvara lui 2016, când a candidat la Consiliul Local Craiova din partea ALDE. Presa locală relata atunci un episod în care Cucu a agresat o jurnalistă pe stradă, amintind totodată că echipa din care făcea parte şi actualul director general Romarm o denunţa pe Lia Olguţa Vasilescu la DNA, pentru a o scoate din cursa pentru primărie. Aceeaşi sursă menţiona că pensionarul ar fi fost ofiţer al Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei (DGIA), serviciul secret al MApN. În 2017, Claudiu Cucu redevine preşedinte UPSC, calitate în care îl susţinea la alegerile pentru Primăria Craiova pe independentul Emil Iulian Mladin.

Afaceri în picaj

Politicianul Cucu, specialistul în tir sportiv susţinător al lui Băsescu, are o misiune foarte dificilă la Romarm. Compania raporta la 30.06.2018 afaceri de 49,5 milioane de lei, o scădere abruptă faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, când înregistra afaceri de 63,2 milioane de lei.

92.580.844 lei era totalul datoriilor Romarm la jumătatea anului 2018

De asemenea, profitul Romarm la jumătate anului trecut era de numai 650.000 lei, comparativ cu 3,5 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului 2017. În plus, exporturile de armament ale Romarm au scăzut în perioada menţionată la 54,2 milioane de dolari, de la 68,8 milioane de dolari.

„Noul director nici nu ştia unde e Romarm”

„Romarm-ul, de câţiva ani de zile, din şase în şase luni sau din an în an, schimbă directorii generali ca să nu se facă nimic. Aşa s-a întâmplat şi acum. Eu nu am cunoştinţe despre noul director, care se numeşte Claudiu Cucu. De unde vine şi cu s-a ocupat până acum nu pot să spun. Niciodată nu se numesc la Romarm directori care să vină cu strategii. Este ceva hilar să credem că noul director a venit cu o strategie. Sunt conştient că noul director, până acum o săptămână, nici nu cunoştea unde e Romarm-ul”, declara în februarie Constantin Bucuroiu, liderul de sindicat de la Uzina Automecanica Moreni şi secretarul pe probleme de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cadrul Federaţiei „Solidaritatea Metal” din Cartel ALFA.