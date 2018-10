Amnistia fiscală vine în noiembrie. Fără penalităţi şi dobânda la jumătate

LIVIU SOVA/AGERPRES FOTO





Fiscul nu a trimis de cinci ani decizii de impunere către anumite categorii de contribuabili şi mulţi români au aflat abia în acest an când şi-au deschis cont virtual la ANAF că au datorii către stat. Au văzut că apar cu sume restante, însă nu şi de unde provin aceste datorii. Unii s-au dus să întrebe chiar şi la administraţiile financiare unde sunt arondaţi şi au avut surpriza să constate că nici funcţionarii de acolo nu au ştiut ce să le spună. Explicaţia a fost “aşa ne arată sistemul”.

Sistemul informatic al ANAF este greoi şi învechit şi funcţionarii de acolo fac mari eforturi să urmărească fiecare persoană, fizică sau juridică, să vadă dacă are sau nu are datorii, de unde provin aceste datorii, cât reprezintă penalizările şi cât principalul etc.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat recent la Antena 3 că ministerul pe care-l conduce lucrează pentru a face, până la finalul lunii octombrie, o propunere de pachet de măsuri în ceea ce priveşte restructurarea financiară, aşa cum este numită amnistia fiscală.

"Amnistia... i-am spus restructurare financiară. Am spus că până la final de octombrie lucrăm la Ministerul de Finanţe să facem o propunere de pachet de astfel de măsuri, pe categorii de contribuabili, cu datorii, fără datorii la stat. După aceasta, se discută la nivel de coaliţie, în Guvern, şi să luăm o astfel de măsură, pentru că, repet, este moment T zero care trebuie să se întâmple”, a explicat Teodorovici.

Amnistia face parte dintr-un pachet amplu de măsuri pentru zona economică şi pentru cetăţeni care să sprijine mediul de afaceri şi să facă ordine în programele ANAF.

Persoanele fizice şi juridice care-şi vor plăti datoriile până la un anumit termen vor fi scutite de plata penalităţilor şi a dobânzilor penalizatoare. Datele ANAF arată că în ultimii 5 ani contribuabilii persoane fizice au acumulat datorii la stat în valoare de 14-15 miliarde de lei.